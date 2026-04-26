Pronóstico del clima en Miami para este domingo 26 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 26 de abril indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:48 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:49 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 82 grados Fahrenheit (24 y 28 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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