Clima de hoy en Houston para este lunes 27 de abril

El clima en Houston, Texas, para este lunes 27 de abril llegará con el cielo prácticamente nublado. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 6 y 7 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:43 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 19:56 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Sin embargo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser problemático para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.