El DHS busca negar la residencia permanente a inmigrantes por opiniones políticas: NYT

En un giro que redefine los límites de la libertad de expresión para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha instruido a sus agentes para que utilicen las opiniones políticas y la actividad en redes sociales como factores determinantes para negar la residencia permanente.

En medio del endurecimiento de la política migratoria, estas nuevas directrices internas han generado controversia tras revelarse que podrían influir en la negación de la residencia permanente a inmigrantes por expresar determinadas opiniones políticas. Así lo reportó The New York Times, que tuvo acceso a materiales de capacitación no divulgados previamente.

De acuerdo con el informe, los lineamientos fueron distribuidos a funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia encargada de procesar solicitudes de beneficios migratorios, incluida la conocida “tarjeta verde”.

En estos documentos se instruye a los agentes a considerar como factores negativos, incluso “abrumadoramente negativos”, expresiones que puedan interpretarse como “antiestadounidenses” como la quema de la bandera nacional, o vinculadas a ideologías consideradas extremistas.

Entre los ejemplos citados en los materiales se incluyen acciones como quemar la bandera de Estados Unidos, participar en protestas propalestinas en campus universitarios o publicar mensajes críticos hacia Israel en redes sociales. Una de las referencias específicas menciona una publicación que denuncia “el terrorismo israelí en Palestina”, acompañada de una imagen de la bandera israelí tachada.

We’re cleaning up after the Biden admin, where criminals got an open door into the US through our legal immigration system.



We’re reviewing past immigration determinations & correcting them as necessary.



The shutdown of @DHSgov undermines that work & puts all Americans at risk. pic.twitter.com/wQwRe9XDRV — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) April 25, 2026

Criterios más estrictos en solicitudes migratorias

Según el reporte, los oficiales de inmigración deben remitir casos que involucren “posibles conductas o ideologías antiamericanas y/o antisemitas” a supervisores y al área legal del DHS para una revisión más profunda. Esto podría derivar en la negación de la residencia permanente incluso si el solicitante no ha violado ninguna ley.

Las directrices se enmarcan en cambios anunciados previamente por la administración del expresidente Donald Trump, que buscaban endurecer los criterios para otorgar beneficios migratorios. En agosto pasado, autoridades del USCIS señalaron que estos beneficios “no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses”.

Un portavoz de la agencia reiteró esa postura al afirmar que tanto la ciudadanía como la residencia permanente son “privilegios” reservados para quienes respetan los principios fundamentales de Estados Unidos. Bajo esta lógica, evaluar las declaraciones públicas y actividades de los solicitantes sería, según el gobierno, un criterio “justo y razonable”.

Faiza Ali, the new commissioner of the Mayor’s Office of Immigrant Affairs, told NY1’s @KellyMena that the Mamdani administration has placed more emphasis on assisting immigrants in the city, including legal services and “Know Your Rights” materials, in response to the federal… pic.twitter.com/VM0OOzZkm6 — Spectrum News NY1 (@NY1) April 23, 2026

Debatesobre libertad de expresión

La implementación de estas directrices ha desatado críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que la medida podría vulnerar garantías fundamentales como la libertad de expresión.

Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, advirtió que castigar a los inmigrantes por sus creencias sienta un precedente peligroso para todos los residentes del país.

“Esta política de la administración Trump censura de hecho a las personas y es un paso hacia una agenda de deportación más amplia”, afirmó Awawdeh, recordando que la libertad de expresión es un pilar que debería cobijar a todos, independientemente de su estatus legal.

También señalan que algunas de las conductas mencionadas, como la quema de la bandera, han sido protegidas por decisiones judiciales como formas de expresión bajo la Constitución estadounidense.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, funcionarios han rechazado que las nuevas pautas busquen limitar la libertad de expresión. Según voceros oficiales, el objetivo es proteger la seguridad nacional, las instituciones del país y a sus ciudadanos.

El contexto de estas medidas coincide con otras acciones recientes, como la revocación de visas a activistas propalestinos y propuestas para exigir historiales de redes sociales a visitantes extranjeros.

Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, continúa con la revocación de visas a activistas, la comunidad inmigrante se enfrenta a un nuevo escenario donde un “clic” en una red social o una consigna en una protesta podría significar el fin del sueño americano y la salida obligatoria de los Estados Unidos.

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