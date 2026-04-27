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Ciudadanos estadounidenses organizan movimiento contra detenciones y deportaciones masivas

Un grupo de estadounidenses se reunieron en Filadelfia para luchar contra las políticas de inmigración que afectan a sus familias y a comunidades en el país

File - In this Tuesday, Feb. 7, 2017, photo released by U.S. Immigration and Customs Enforcement, foreign nationals are arrested during a targeted enforcement operation conducted by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) aimed at immigration fugitives, re-entrants and at-large criminal aliens in Los Angeles. A federal immigration official says about 800 people living in Northern California were able to avoid arrest because of a warning by Oakland Mayor Libby Schaaf. Thomas Homan, the Immigration and Customs Enforcement chief, told "Fox and Friends" Wednesday, Feb. 28, 2018, that what Schaaf did was "no better than a gang lookout yelling 'police' when a police cruiser comes in the neighborhood." (Charles Reed/U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP, File)

Agentes federales detienen a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses en sus operativos. Crédito: Charles Reed/U.S. Immigration and Customs Enforcement | AP

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Por  Ricardo Roura

Ciudadanos estadounidenses afectados por las políticas de inmigración se unen para organizar un movimiento en contra de las detenciones y deportaciones masivas que perjudican a sus familias y desestabilizan a sus comunidades.

Participantes de California, Florida, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Texas y Washington, D.C. se reunieron en Filadelfia para crear el movimiento “Estadounidenses Conectados”.

Los miembros del movimiento, afectados directamente por las políticas de inmigración, se comprometieron a compartir sus historias con millones de personas, así como a detener las políticas de detención y deportación que han impactado a sus familias.

En esta nota

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Filadelfia ICE
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