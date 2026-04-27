Ciudadanos estadounidenses organizan movimiento contra detenciones y deportaciones masivas

Ciudadanos estadounidenses afectados por las políticas de inmigración se unen para organizar un movimiento en contra de las detenciones y deportaciones masivas que perjudican a sus familias y desestabilizan a sus comunidades.

Participantes de California, Florida, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Texas y Washington, D.C. se reunieron en Filadelfia para crear el movimiento “Estadounidenses Conectados”.

Los miembros del movimiento, afectados directamente por las políticas de inmigración, se comprometieron a compartir sus historias con millones de personas, así como a detener las políticas de detención y deportación que han impactado a sus familias.