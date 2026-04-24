Tribunal bloquea orden de Trump para impedir a inmigrantes pedir asilo en la frontera y deportarlos

WASHINGTON.- La orden ejecutiva del presidente Donald Trump para impedir que inmigrantes soliciten asilo en la frontera, además de deportarlos en forma expedita, fue calificada como “ilegal” por el Tribunal de Apelaciones para el Distrito de Washington, D.C., este viernes.

“Sostenemos que la Proclamación y la Guía [del gobierno de Trump] son ilegales en la medida en que eluden los procedimientos de expulsión cuidadosamente elaborados por el Congreso y dejan de lado las leyes federales que brindan a las personas la oportunidad de solicitar y ser consideradas para la concesión de asilo o la suspensión de la expulsión”, dice la orden.

De esa forma, los jueces confirmaron la sentencia dictada por el tribunal de Distrito inicialmente, además de confirmar la certificación de la demanda colectiva, lo cual obliga a que la decisión tenga impacto en todo EE.UU.

“Esta decisión pone fin a la política inhumana de Trump de enviar a personas, incluidas familias con niños pequeños, de regreso a un peligro terrible sin siquiera una audiencia”, declaró el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, quien presentó la apelación. “El tribunal dejó claro que el presidente no tiene el poder unilateral de anular todas las leyes de asilo promulgadas por el Congreso”.

Según la administración Trump, la proclamación “212(f)” le permitía deportar a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera, sin permitirles concretar la solicitud, citando una “invasión” como argumento.

La demanda presentada por ACLU, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, y las oficinas de la ACLU del Distrito de Columbia y Texas fue en nombre varias organizaciones civiles que brindan servicios legales a solicitantes de asilo, además de incluir a un grupo de personas en todo el país, a quienes se les prohíbe solicitar protección.

“El tribunal de circuito reafirmó nuestra convicción de que un presidente no puede eliminar unilateralmente el derecho a solicitar asilo mediante una orden ejecutiva”, declaró Keren Zwick, directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Daniel Hatoum, abogado supervisor sénior del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, se expresó en el mismo tenor y celebró la decisión del tribunal, igual que Nicolas Palazzo, director de defensa y servicios legales del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas.

“El fallo emitido hoy por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. reafirma que las acciones arbitrarias del presidente no pueden suplantar el estado de derecho en Estados Unidos“, señaló. “El derecho a solicitar asilo se fundamenta firmemente en la legislación estadounidense y en obligaciones internacionales vinculantes”.

Proteger a quienes piden ayuda

Laura St. John, directora legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence, una de las organizaciones demandantes, hizo énfasis en que la decisión del tribunal protege el derecho de las personas a solicitar protección.

“La decisión de hoy es una victoria para toda persona que busca seguridad y protección en nuestras fronteras”, señaló. “El derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está protegido por ley, y ninguna acción ejecutiva unilateral puede anular las leyes y el sistema que el Congreso ha creado”.

La decisión del tribunal de apelaciones puede ser impugnada por la administración Trump ante la Corte Suprema, donde incluso ha solicitados decisiones de emergencia, pero mientras no ocurra tal acción, la determinación de este viernes es un triunfo para los inmigrantes y sus defensores.

“Desde enero del año pasado, el gobierno ha utilizado la proclamación para paralizar casi por completo la tramitación de solicitudes de asilo, cerrando las puertas a familias vulnerables, niños y adultos que buscan refugio”, declaró Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS). “Como bien concluyó el tribunal, la ley estadounidense es clara: las personas que buscan seguridad tienen derecho legal a solicitar asilo”.

Faisal Al-Juburi, codirector ejecutivo de RAICES, también celebró la determinación que confirma el estado de derecho en EE.UU, como un elemento “fundamental”, que confirma la necesidad de “un poder judicial independiente”.

Sigue leyendo:

• Nuevo costo para asilo y aumento en permiso de trabajo para ciertos inmigrantes en “hermosa” ley de Trump

• “Trump ha convertido al Departamento de Justicia en su propio perro guardián”, afirma Chuck Schumer

• DHS promete pago total de salarios atrasados por cierre de gobierno a empleados antes de finalizar la semana