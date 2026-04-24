Hechos de la semana en inmigración: republicanos impulsan más fondos a ICE sin reformas contra abusos e impunidad

Mientras ICE y CBP siguen adelante con sus detenciones indiscriminadas y sus cuotas diarias, los republicanos del Senado avanzan mecanismos para asignarles más fondos con miras a reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), parcialmente cerrado desde el 14 de febrero.

El cierre responde a las demandas demócratas de que se aprueben reformas a la conducta de los agentes migratorios que mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en medio de violentos operativos. Los demócratas reclaman controles sobre los abusos de autoridad, mayor supervisión y que haya rendición de cuentas.

Los republicanos no ceden a las demandas, recurriendo a medidas parlamentarias que les permiten financiar las agencias sin apoyo demócrata.

Han optado por la conciliación presupuestaria que le permite al partido en control aprobar medidas por simple mayoría y no los 60 votos requeridos para superar bloqueos en el Senado.

El jueves, el Senado aprobó una resolución de $70,000 millones de dólares para financiar las agencias migratorias por los tres años y medio restantes del gobierno de Trump. Ahora los comités correspondientes se encargan de redactar el proyecto de ley. La resolución del Senado debe ser aprobada por la Cámara Baja antes de que los comités designados redacten su proyecto de ley.

Es decir, que para no ceder a las demandas demócratas, los republicanos prefieren seguir financiando el mismo caos y la impunidad que rigen en las agencias migratorias.

Coalición pide que en vez de perseguir a los inmigrantes se les legalice

La Opinión reportó que diversas organizaciones de defensa de derechos civiles, humanos, y de los inmigrantes piden al Congreso la regularización de inmigrantes en lugar de perseguirlos.

“La solución en que los legisladores deberían centrarse es crear una oportunidad para que los inmigrantes se presenten, superen una verificación de antecedentes y soliciten la residencia permanente legal, convirtiéndose finalmente en ciudadanos naturalizados”, informó el diario que tuvo acceso a la carta de la coalición.

Y agregó que “la misiva destaca que las actuales políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump son “costosas y peligrosas”, al tiempo que argumenta los aportes económicos de los inmigrantes para los Estados Unidos”.

“El texto insta a contemplar tales aportes y coloca como ejemplo que en 2023 casi la mitad de la población indocumentada en EE.UU. había vivido en el país más de 20 años, formando familias, creando empresas y pagando impuestos”.

“Los grupos citan que el 72% de los estadounidenses apoya un camino a la ciudadanía para indocumentados, según una encuesta de febrero de 2026 realizada por Morris Predictive Insights”, escribió el diario.

La carta está firmada, entre otros grupos, por CHIRLA, United We Dream,We Are Casa, MIRA, ACLU y FLIC.

Prevalece rechazo de estadounidenses a la política migratoria de Trump

La Opinión también reportó que “los resultados de un informe desarrollado por el Civic Health and Institutions Project (CHIP50) a partir de los datos captados a través de una encuesta realizada a más de 30,000 estadounidenses en los 50 estados del país, señalan que, al margen de su afiliación política, edad o género, cada vez son más los ciudadanos que están en contra de la detención de inmigrantes llevada a cabo durante los operativos de ICE”.

El artículo señala que “hasta febrero, cerca de tres de cada cinco estadounidenses desaprobaban la actuación de ICE”.

“Asimismo, la manera sobre cómo el presidente Donald Trump maneja la inmigración continúa siendo desaprobada y con una tendencia al alza pasando del 48.8% al 54.4%…El rechazo a las redadas de ICE en los lugares de trabajo aumentó 5.8 puntos; en tanto que la desaprobación al empleo del ejército para detener y deportar a inmigrantes subió 4.2 puntos”.

Y el rechazo de un importante sector electoral, los independientes, es significativo: “la desaprobación hacia el desempeño de ICE superó 64%, con un aumento de 5.6 puntos; en tanto que el rechazo a la gestión de Donald Trump por el manejo de la inmigración alcanzó 57.7%”.

Los planes de Trump también afectan a ciudadanos naturalizados

La Opinión reportó que “el Departamento de Justicia (DOJ) ha puesto en marcha una estrategia para acelerar los procesos de revocación de ciudadanía, con al menos 384 personas identificadas como posibles objetivos en una primera fase. La medida, revelada por The New York Times, marca un giro relevante en la política migratoria al ampliar el uso de la desnaturalización, una práctica históricamente poco frecuente”.

El diario agregó que “aunque el gobierno insiste en que la medida busca combatir el fraude, críticos temen que el uso ampliado de la desnaturalización genere incertidumbre entre millones de ciudadanos naturalizados”.

“Amanda Frost, profesora de derecho en la Universidad de Virginia, señaló que el mensaje es delicado: “Sugiere que los ciudadanos naturalizados no tienen la misma estabilidad que los nacidos en el país” y agregó que “el gobierno ha utilizado este poder en el pasado para atacar a quienes considera opositores políticos”.

Grupos cívicos alertan sobre riesgos de detenciones en el Mundial 2026

El comunicado señala que “más de 120 organizaciones de la sociedad civil han lanzado una advertencia de viaje en la que alertan de que los aficionados, jugadores, periodistas y demás visitantes que viajen con motivo de la Copa Mundial 2026 podrían correr el riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos, dado que la administración Trump está redoblando su draconiana política de inmigración y su agenda contraria a los derechos humanos”.

En su aviso, los grupos afirman que, ante la falta de medidas significativas por parte de la FIFA, las ciudades anfitrionas o la administración Trump, las personas que viajen a Estados Unidos y dentro del país podrían correr el riesgo de: denegación arbitraria de entrada y riesgo de arresto, detención y/o deportación; restricciones y limitaciones ampliadas a los viajes y la entrada a EE.UU.; un control invasivo de las redes sociales y registros de dispositivos electrónicos; una aplicación violenta e inconstitucional de las leyes de inmigración, incluyendo el uso de perfiles raciales; represión de la libertad de expresión y de protesta, y una mayor vigilancia; tratos crueles, inhumanos o degradantes —e incluso la muerte— durante la detención o bajo la custodia de ICE”.

Amnistía Internacional y ACLU figuran entre los 120 grupos que emitieron la advertencia.

Cita de la semana: “Los aficionados, periodistas y demás personas que viajen a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 corren el riesgo de encontrarse con un panorama de derechos humanos profundamente preocupante, marcado por las políticas migratorias racistas de la administración Trump, las detenciones y deportaciones masivas, y los ataques a la libertad de expresión y de manifestación pacífica”, afirmó Daniel Noroña, director de campañas para EE.UU. de Amnistía Internacional.

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