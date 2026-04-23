Agente de ICE golpea en el rostro a menor de edad durante redada en Texas sin orden

Un nuevo caso de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado indignación, luego de que se difundiera un video en el que se observa la detención violenta de varios menores en Edinburg, Texas.

De acuerdo con reportes retomados por medios locales, el incidente ocurrió en el vecindario Pueblo de Palmas, en el condado de Hidalgo, dentro del Valle del Río Grande. En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa a agentes federales forcejeando con adolescentes y deteniendo a un hombre dentro de una propiedad privada.

Testigos aseguran que los agentes no presentaron una orden judicial al momento de ingresar al domicilio, lo que ha abierto un debate sobre posibles violaciones a la Cuarta Enmienda, la cual protege a las personas contra registros y detenciones arbitrarias.

Menores involucrados y uso de fuerza

En el video, uno de los momentos más polémicos muestra a un agente golpeando en el rostro a un joven de 16 años. También se observa a una adolescente de 14 años siendo sometida físicamente, mientras familiares y vecinos gritan que se trata de menores de edad.

Según los testimonios, ambos adolescentes son ciudadanos estadounidenses. En otra parte del material, se aprecia a un menor con sangre en la nariz, lo que ha intensificado las críticas hacia el actuar de los agentes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente todos los detalles del incidente, pero el caso ha provocado una ola de reacciones.

Cuestionamientos legales y reacción pública

El uso de la fuerza en operativos migratorios ha sido un tema recurrente en el debate público, especialmente en estados fronterizos como Texas. En este caso, la ausencia de una orden judicial visible y la intervención en una propiedad privada han sido señaladas como posibles irregularidades.

“¿Dónde está la orden?”, se escucha gritar en el video, una pregunta que se ha replicado en redes sociales como símbolo de la preocupación ciudadana frente a este tipo de operativos.

Un caso bajo escrutinio

El incidente en Edinburg ocurre en un contexto de creciente tensión en torno a las políticas migratorias y el papel de agencias como ICE. Mientras las autoridades defienden sus operativos como parte de la seguridad nacional, críticos argumentan que existen patrones de abuso y falta de supervisión.

Por ahora, se espera que el caso sea investigado para esclarecer los hechos y determinar si hubo violaciones a la ley o al debido proceso.

ICE punch a 16-year-old boy in the face.



Agent then violently detains a 14-year-old girl putting his hands around her neck.



Both kids are U.S. citizens.



Incident occurred in the Pueblo de Palmas neighborhood of Edinburg in Hidalgo County, Texas—in the Rio Grande Valley. pic.twitter.com/gnj51GnL3i — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) April 22, 2026

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