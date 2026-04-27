Homicidio de dos estudiantes en Florida: sospechoso consultó a ChatGPT sobre ocultar cuerpos antes de los asesinatos

Un caso de doble homicidio en el estado de Florida ha generado atención por el uso de herramientas digitales en la presunta planificación del crimen. El acusado, Hisham Abugharbieh, de 26 años, enfrenta cargos por el asesinato de dos estudiantes de posgrado vinculados a la Universidad del Sur de Florida.

Según documentos judiciales presentados por fiscales del área de Tampa y reseñados por Fox News, el sospechoso habría realizado búsquedas en ChatGPT relacionadas con la disposición de restos humanos en contenedores de basura.

Entre las consultas citadas en la investigación, se incluyen preguntas sobre cómo podrían las autoridades descubrir un cuerpo oculto, así como interrogantes sobre la modificación del número de identificación de un vehículo y la legalidad de poseer armas sin licencia.

Los investigadores consideran que estas búsquedas podrían evidenciar una posible planificación previa a los hechos.

Hallazgos clave en la investigación

Las autoridades recuperaron pertenencias de una de las víctimas en un contenedor cercano al apartamento que compartía con el sospechoso, incluyendo documentos personales y objetos de valor.

Asimismo, se localizaron bolsas de basura, productos de limpieza y prendas con rastros de sangre, tanto en el inmueble como en otros puntos vinculados a la investigación.

Posteriormente, restos humanos fueron hallados en las inmediaciones del Howard Frankland Bridge, una vía que conecta Tampa con St. Petersburg.



Las víctimas fueron identificadas como Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años. Su desaparición fue reportada el 17 de abril por un allegado tras no lograr comunicarse con ellos.

Mientras uno de los cuerpos fue identificado, las autoridades trabajan en la confirmación del segundo, encontrado días después.

Detención y antecedentes

El sospechoso fue detenido tras atrincherarse durante más de una hora en una vivienda antes de entregarse a la policía.

Registros judiciales indican antecedentes por delitos violentos, incluyendo agresión y allanamiento, así como incidentes recientes de conducta agresiva reportados por familiares.



El acusado permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel del área de Tampa y enfrenta múltiples cargos, entre ellos dos por asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y ocultamiento de cadáver.

Las autoridades no descartan la solicitud de la pena de muerte en caso de una eventual condena, mientras el proceso judicial continúa en desarrollo.

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