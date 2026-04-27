Los mejores limpiadores multisuperficie para pisos, probados en laboratorio y evaluados





Estos limpiadores son los más efectivos para eliminar la suciedad en pisos de madera, laminados y de baldosas.

Probamos estos limpiadores de pisos con restos de comida reseca y marcas de rozadura en una variedad de superficies diferentes.

By Pang-Chieh Ho

A veces, los pisos parecen ensuciarse en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez hayas arrastrado suciedad hasta el salón o te hayas olvidado de limpiar un derrame que ahora se ha endurecido sobre las baldosas de la cocina. Son momentos en los que un buen limpiador de pisos puede resultar muy útil para devolverles el brillo y la luminosidad.

Si tienes diferentes tipos de pisos en tu casa, lo mejor es usar un limpiador multisuperficie para pisos que sea seguro de usar en una variedad de materiales. Algunos limpiadores de pisos son fórmulas concentradas que requieren diluirse con agua, mientras que otros pueden aplicarse directamente sobre el piso, tal como salen del envase. Estos últimos están diseñados para no requerir enjuague, lo que significa que no tienes que enjuagar los pisos después.

Según nuestras pruebas, descubrimos que no todos los limpiadores multisuperficies tienen la misma potencia para eliminar la suciedad y la mugre. En nuestras pruebas de laboratorio, utilizamos limpiadores populares en los tres tipos de pisos más comunes —madera, laminado y cerámica— y evaluamos con qué eficacia eliminaban las marcas de rozaduras y los derrames, tales como sopa de tomate seca y mostaza.

Los limpiadores de pisos multisuperficie que obtienen los mejores resultados en nuestras pruebas son aquellos que limpian eficazmente los tres tipos de pisos. Recomendamos dos limpiadores en particular por su potencia y versatilidad, tal como explicamos a continuación. Para obtener resultados de rendimiento más detallados sobre todos los productos que probamos, puedes consultar nuestra calificación completa de limpiadores de pisos multisuperficie. Y si te interesan los limpiadores que destacan especialmente en la limpieza de pisos de madera, echa un vistazo a los tres mejores limpiadores para pisos de madera que hemos probado.

Para conseguir los mejores resultados con tu limpiador, debes barrer o aspirar los pisos antes de aplicar el producto. Además, antes de probar cualquier limpiador en tu hogar, revisa la etiqueta del producto para asegurarte de que sea adecuado para la superficie en la que tienes previsto utilizarlo. También debes consultar las pautas de cuidado proporcionadas por el fabricante de tu piso. Asimismo, como regla general, si vas a utilizar un limpiador nuevo, lo más seguro es probarlo primero en una pequeña zona poco visible del piso antes de aplicarlo en una superficie más amplia.

Los mejores limpiadores multisuperficie para pisos

Nuestros dos mejores limpiadores de pisos demostraron ser muy eficaces en múltiples tipos de superficies. Si bien uno limpia mejor los pisos de madera maciza que el otro, ambos realizan un trabajo muy bueno a la hora de eliminar la suciedad de los azulejos cerámicos y los pisos laminados.

Mop & Glo 3 in 1 Floor Cleaner

If your home has several different floor types, Mop & Glo 3-in-1 Professional Multi-Surface Floor Cleaner is a versatile option. It does a solid job cleaning all the floor surfaces we tested it on. And if you’re looking for a product that can remove scuff marks, it’s one of the best among the cleaners we tried.

Although we tested the product only on hardwood, laminate, and ceramic tile floors, the manufacturer says it’s also safe to use on vinyl, marble, linoleum, and no-wax floors. You can apply it directly to the floor without diluting it, which makes it convenient. According to the manufacturer, the cleaner should dry in 10 to 20 minutes after application. The product we tested had a citric scent.

Mop & Glo also produces another floor cleaner, the Mop & Glo Professional One Step Multi-Surface Floor Cleaner, which can be used on hardwood, vinyl, tile, and other hard surfaces, but we haven’t tested it.

Quick Shine Multi-Surface Floor Cleaner

If you’re concerned about the environmental impact of your household cleaning products, we recommend Quick Shine Multi-Surface Floor Cleaner. It bears a Safer Choice label from the Environmental Protection Agency, certifying that it’s made with ingredients that are less harmful to human health and the environment. The manufacturer claims it’s pH-neutral and free of alcohol, ammonia, formaldehyde, parabens, and gluten, though we haven’t tested these claims.

It might not be the best cleaner if you have a lot of hardwood in your home, however. We found Quick Shine Multi-Surface Floor Cleaner to be only so-so at cleaning hardwood floors, but better at eliminating messes from tile and laminate. The cleaner is more adept at removing grime, such as dried tomato soup and mustard, than at tackling scuff marks.

According to the manufacturer, this product can be used on hardwood, laminate, luxury vinyl products, tile, and stone. It can also be used with a spray mop or applied directly to the floor surface without dilution.

Cómo probamos los limpiadores de pisos

Para evaluar los limpiadores de pisos multisuperficie, generamos suciedad difícil de eliminar sobre tres tipos de pisos diferentes: madera, laminado y cerámica. En cada uno de estos pisos, aplicamos una cantidad medida de mostaza y sopa de tomate concentrada y la dejamos secar para que sea más difícil de limpiar. También usamos crayones negros sobre la superficie para simular la apariencia de rayones.

Nuestros evaluadores aplican una cantidad específica de limpiador sobre los pisos y frotan las manchas con un trapeador. La eficacia del limpiador se evaluó según la eficacia con la que eliminó las manchas de mostaza, sopa de tomate y rayones de los pisos después de 100 pasadas. En nuestras evaluaciones, algunos limpiadores lograron eliminar la suciedad antes de las 100 pasadas, mientras que otros no consiguieron limpiar la suciedad, incluso después de trapear 100 veces.

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