Austin: pronóstico del tiempo para este martes 28 de abril

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sur, que rondará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 13%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1009.7 hPa, una medición que irá constante durante la jornada de hoy. El amanecer será a las 06:51 h y el atardecer será a las 20:07 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

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