Austin Reaves dice que su evolución es favorable y se ilusiona con volver

La serie entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets entra en un momento decisivo con una posible novedad en el equipo angelino. Austin Reaves, ausente en los primeros compromisos por lesión, aseguró que su recuperación avanza y dejó abierta la puerta a un regreso en los playoffs.

El escolta habló sobre su estado físico en medio de la rehabilitación por un problema en el oblicuo que lo ha mantenido fuera de acción durante los primeros cuatro partidos de la eliminatoria. “Me siento bien. Voy por buen camino”, expresó. También añadió: “Estoy deseando despertarme mañana y afrontar un nuevo día”.

Los Angeles Lakers star Austin Reaves is optimistic to return to action in Game 5 against the Houston Rockets on Wednesday night after missing about four weeks with a Grade 2 oblique strain, sources tell ESPN. Reaves will be a game-time decision for the third consecutive contest. pic.twitter.com/gT6nYaEPY1 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2026

El jugador explicó que ha seguido al pie de la letra las indicaciones del cuerpo médico del equipo. “He hecho exactamente lo que me han dicho. Lo he hecho todo. He hecho mucho”, comentó, al referirse al proceso de recuperación que ha atravesado en las últimas semanas.

Un regreso condicionado por su evolución física

Reaves no aseguró su presencia inmediata, pero dejó claro que su disponibilidad dependerá de cómo responda su cuerpo antes del siguiente partido. El quinto encuentro de la serie está programado para el miércoles por la noche en Los Ángeles, con los Lakers al frente 3-1.

El escolta había sido considerado duda antes del tercer juego, aunque finalmente fue descartado tanto para ese compromiso como para el cuarto, en el que Houston logró evitar la eliminación.

Desde el entorno del equipo hay señales positivas. Según ESPN, el progreso del jugador ha sido constante, pasando de entrenamientos individuales a sesiones con grupos más amplios, lo que alimenta las expectativas de un regreso cercano.

La lesión de Reaves se produjo el 2 de abril durante un partido frente a Oklahoma City Thunder. Dos días después, el equipo confirmó que no volvería a jugar en la temporada regular, lo que trasladó toda la atención a su recuperación de cara a la postemporada.

Austin Reaves, who's a gametime decision for tomorrow's Game 5 vs. Houston, on the importance of feeling confidence in his body before returning to the court: "JJ specifically was like, 'you have to be comfortable with your body and what you can do to go out there and help us be… pic.twitter.com/JG1YLQSIkn — Khobi Price (@khobi_price) April 28, 2026

Impacto en la serie y contexto del equipo

El posible retorno del escolta podría tener un efecto directo en la dinámica de los Lakers, especialmente en el apartado ofensivo. En su ausencia, LeBron James ha asumido gran parte de la carga, aunque en el último partido solo anotó 10 puntos tras haber liderado tres victorias consecutivas en la serie.

Reaves recordó su experiencia reciente tras superar otra lesión, cuando regresó con minutos limitados antes de firmar una actuación destacada en su segundo partido. “Lo principal es centrarse en la lesión que tengas en ese momento, pero tienes mucho tiempo para concentrarte en otras cosas para mejorar”, explicó.

Mientras tanto, el equipo sigue sin contar con Luka Doncic, quien también se encuentra lesionado y no estará disponible al menos durante la primera ronda.

En el lado de Houston, la incertidumbre también persiste. Kevin Durant no ha jugado los dos últimos encuentros por una lesión en el tobillo y su estado ha sido catalogado como “día a día”.

Con la serie en juego, la evolución de Reaves será un factor a seguir en los próximos días.

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