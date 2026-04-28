Congreso busca de nuevo limitar los poderes de guerra de Trump contra Irán y Cuba

En medio de crecientes tensiones políticas y militares, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó a los republicanos a respaldar una resolución que limite los poderes de guerra del presidente Donald Trump, con el objetivo de evitar una posible intervención militar en Cuba.

Durante su intervención en el pleno del Senado, Schumer advirtió que Estados Unidos no puede permitirse otro conflicto armado, especialmente a escasas millas de su territorio. “Lo último que necesitan los trabajadores estadounidenses es otra guerra, y mucho menos una tan cercana”, señaló el legislador, al referirse a declaraciones previas del mandatario que sugerían que Cuba podría ser el siguiente objetivo tras la ofensiva en Irán.

La resolución impulsada por los demócratas busca obligar a la Casa Blanca a obtener autorización del Congreso antes de emprender cualquier acción militar contra la isla. La medida se enmarca dentro de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limita la capacidad del presidente para involucrar al país en conflictos sin aprobación legislativa.

The last thing working Americans need right now is another war—let alone one that’s 90 miles south of the U.S.@SenateDems will advance another War Powers Resolution to give Republicans an opportunity to stop a looming catastrophe in Cuba. — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 28, 2026

Demócratas presionan por control del Congreso en decisiones militares

El esfuerzo legislativo cuenta con el respaldo de senadores como Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego, quienes acusan al presidente de haber eludido la autoridad constitucional del Congreso en conflictos recientes.

Kaine afirmó que nuevas acciones militares no autorizadas podrían agravar la situación internacional y aumentar los costos económicos para los estadounidenses. En la misma línea, Schiff advirtió que ignorar el papel del Congreso podría derivar en una escalada innecesaria, mientras que Gallego criticó lo que describió como una política exterior enfocada en conflictos en lugar de atender problemas internos.

El Congreso también enfrenta un plazo clave: el límite de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra para autorizar o detener operaciones militares en curso, en este caso relacionadas con Irán. De no actuar, expertos señalan que la legalidad de dichas operaciones podría quedar en entredicho.

Hasta ahora, la mayoría republicana ha bloqueado intentos previos de restringir las facultades del Ejecutivo, aunque algunas voces dentro del partido han expresado inquietudes sobre el rumbo del conflicto y sus implicaciones políticas.

Trump’s war against Iran has been a disaster—servicemembers and civilians have died, and gas prices are skyrocketing. Now, he wants a new war with Cuba. My colleagues and I are firm: no new, unnecessary wars. https://t.co/6T6drdKp6h — Senator Tim Kaine (@SenTimKaine) April 28, 2026

Críticas por prioridades internas y gasto público

En su discurso, Schumer también criticó lo que calificó como “prioridades distorsionadas” de la administración Trump y líderes republicanos, al señalar que se contempla destinar hasta 400 millones de dólares en fondos públicos para un proyecto de salón de baile asociado al presidente.

El senador cuestionó que, mientras el país enfrenta desafíos en seguridad nacional y financiamiento de agencias clave como el Departamento de Seguridad Nacional, se consideren gastos que, a su juicio, no responden a las necesidades urgentes de la población.

Schumer urgió a la Cámara de Representantes, liderada por Mike Johnson, a aprobar sin modificaciones un paquete bipartidista previamente avalado por el Senado para financiar agencias como el Servicio Secreto y la Guardia Costera.

El debate se desarrolla en un contexto político tenso, con divisiones internas en el Partido Republicano y una creciente presión pública sobre el manejo de la política exterior. Analistas advierten que la decisión del Congreso en los próximos días podría definir no solo el rumbo de la estrategia militar de Estados Unidos, sino también el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Mientras tanto, la resolución demócrata representa un nuevo intento por reafirmar el papel del Congreso en decisiones de guerra, en un momento en que el país enfrenta cuestionamientos sobre el alcance de la autoridad presidencial en conflictos internacionales.

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