Guía de retiros del mercado de autos: qué hacer ante un aviso de seguridad





Desde alertas de “no conducir” hasta arreglos menores de sensores, aprende a usar la base de datos de la NHTSA y tu VIN para asegurarte de que tu auto sea reparado sin costo para ti.

By Keith Barry

Quizás recibiste un aviso de retiro de vehículos por correo o una notificación del rastreador de retiros de Consumer Reports. O quizás revisaste un auto que te interesa comprar en el sitio web oficial de retiros del gobierno y descubriste que aún requiere reparaciones. ¿Puedes seguir manejando el auto? ¿Es peligroso? ¿Te costará dinero arreglarlo? ¿Cómo llegarás al trabajo mañana?

Consumer Reports está aquí para ayudarte.

Decenas de millones de autos son retirados del mercado cada año para corregir fallas que van desde problemas de software que pueden hacer que un auto se detenga inesperadamente hasta fugas que pueden causar un incendio. Algunos retiros afectan a millones de vehículos, mientras que otros solo afectan a una docena aproximadamente. Sin embargo, todos los retiros del mercado son importantes y todos los propietarios de autos afectados tienen los mismos derechos.

“Cada defecto de seguridad pone en riesgo a las personas y los retiros de mercado deben tomarse en serio”, dice William Wallace, gerente de política de seguridad de CR.

A continuación, respondemos a algunas de las preguntas más frecuentes sobre retiros y abordamos los problemas que podrías tener si tu auto es llamado a revisión.

¿Por qué se retiró tu auto del mercado?

La repuesta corta es porque se ha identificado claramente un problema de seguridad que pone en riesgo tu seguridad y la de tu auto, y necesita reparación. (También existen retiros relacionados con las emisiones de gases, que generalmente maneja la Agencia de Protección Ambiental (EPA), pero este artículo trata principalmente sobre los retiros por motivos de seguridad).

Los retiros de vehículos por motivos de seguridad han sido competencia del gobierno federal desde 1966, cuando se promulgó la Ley Nacional de Seguridad del Tráfico y de los Vehículos Motorizados. Actualmente, estos retiros son supervisados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), una agencia que pertenece al Departamento de Transporte. Sin embargo, suelen ser iniciados por los fabricantes de autos, que pueden enfrentarse a multas si no informan sobre los defectos.

Según la NHTSA, los retiros se realizan por defectos que “representan un riesgo para la seguridad de los vehículos motorizados” y que “pueden existir en un grupo de vehículos del mismo diseño o fabricación, o en equipos del mismo tipo y fabricación”. En otras palabras, los sistemas de dirección que no funcionan o los motores que se detienen repentinamente serían objeto de un retiro y los fabricantes de automóviles los pagarían; pero la pintura descascarada o un sistema de aire acondicionado defectuoso probablemente no, incluso si esos problemas afectan a varios vehículos. (A veces existen boletines de servicio técnico que asesoran a los talleres sobre cómo corregir este tipo de problemas comunes, y en ocasiones los fabricantes de automóviles también cubren las reparaciones fuera de garantía).

Otras veces, los vehículos son retirados del mercado porque no cumplen con las normas de seguridad. Ejemplos de este tipo de retiros incluyen faros delanteros defectuosos o cámaras de reversa que tardan demasiado en mostrar imágenes.

¿Puedes seguir manejando tu auto antes de que se realice la reparación del retiro?

Eso depende, dice John Ibbotson, director asociado de pruebas de autos de CR. “El aviso de retiro te indicará si es seguro manejarlo o no, o si debes dejarlo estacionado en el exterior”, añade.

Recientemente, muchos fabricantes de automóviles han recomendado a los conductores que estacionen ciertos vehículos retirados en el exterior y lejos de estructuras debido al riesgo de un incendio. Entre ellos se incluyen las camionetas Chrysler Pacifica Hybrid, Ford Expedition y muchos vehículos de Kia y Hyundai.

En casos excepcionales, como el retiro de ciertas SUV Mercedes-Benz con frenos defectuosos, un fabricante de automóviles emitirá lo que se conoce como una advertencia de “no manejar”. Si te han dicho que no manejes tu auto, no tientes a la suerte. El vehículo tiene un problema especialmente grave que podría poner en peligro tu vida.

Si no hay tal advertencia, dice Ibbotson, aún puedes manejar si es necesario, pero debes reparar tu auto lo antes posible. “Tu auto debe ser lo suficientemente seguro como para que puedas manejarlo hasta el concesionario para realizar las reparaciones o usarlo para otros fines esenciales”, afirma.

Muchos problemas que conducen a un retiro presentan síntomas. Conocer las señales que revelan posibles problemas puede ayudar a los conductores a tomar una decisión informada.

Los fabricantes de automóviles también pueden indicarte los casos específicos en los que no es seguro manejar un vehículo retirado o recomendarte que evites ciertas actividades, como usar una función particular que pueda poner en riesgo a los ocupantes o estacionarlo cerca de una estructura si el vehículo corre el riesgo de incendiarse. Por ejemplo, Subaru recientemente les dijo a algunos propietarios que no llenen el tanque de gasolina más de la mitad.

Photo: iStock, NHTSA

¿Cómo comienzan los retiros?

Los fabricantes de automóviles suelen descubrir por sí mismos los problemas que requieren retiros, generalmente tras recibir reclamaciones de garantía, escuchar quejas de concesionarios o conductores, o cuando un trabajador o proveedor de la fábrica descubre un problema en el proceso de fabricación. Las fábricas documentan el proceso de fabricación de automóviles con tanta minuciosidad que los fabricantes pueden identificar con precisión los días específicos en los que se instaló una pieza defectuosa o los vehículos que no se fabricaron según las normas.

Por ejemplo, cuando falló un medidor de flujo de agua en una fábrica de motores Toyota, cientos de bloques de motor destinados a Toyota y Lexus no enfriaron correctamente y desarrollaron grietas. Los concesionarios que recibieron esos vehículos se quejaron a Toyota de que los carros nuevos en su concesionaria tenían fugas de refrigerante, y la empresa inició una investigación interna. El fabricante pudo determinar qué autos tenían bloques de motor defectuosos tras comparar los números de serie de los bloques de motor que se fabricaron antes de reparar el medidor de flujo de agua.

En otras ocasiones, la NHTSA investiga un problema tras recibir quejas del público. Si tienes una queja sobre la seguridad de un vehículo, aprende cómo reportarla aquí.

“Si un fabricante sabe que uno de sus vehículos tiene un defecto de seguridad y no informa del problema al gobierno a tiempo, o lo presenta como un problema menor cuando la empresa sabe que en realidad es un defecto de seguridad, el fabricante está infringiendo la ley”, dice Wallace. Eso fue lo que ocurrió cuando GM ocultó durante años problemas graves con los interruptores de encendido en algunos de sus vehículos antes de retirarlos finalmente en 2014. Si se descubre que un fabricante de automóviles ocultó un defecto de seguridad, la NHTSA puede multarlo con más de $22,000 por cada infracción y hasta $111 millones en total por una serie de infracciones relacionadas.

¿Cómo te enterarás de un retiro del mercado?

Para retiros de cualquier magnitud, las compañías automotrices deben enviar avisos oficiales por correo de primera clase, con la etiqueta “Aviso de retiro de seguridad” y los logotipos federales impresos. “El aviso debe explicar cualquier posible riesgo para la seguridad y detallar cuándo y cómo se puede solucionar el problema”, afirma Wallace.

Sin embargo, los avisos por correo suelen enviarse días o incluso semanas después de que se anuncia el retiro del mercado en línea. En ocasiones, los avisos por correo no llegan a los segundos o terceros propietarios, y es posible que los fabricantes de automóviles no puedan contactar a los propietarios de vehículos que han cambiado de domicilio sin notificarlo al registro local de vehículos motorizados. Por eso, Consumer Reports recomienda suscribirse a un servicio de recordatorios de retiros del mercado, como el rastreador de retiros del mercado de Consumer Reports, o utilizar el sitio web de la NHTSA.

Los retiros importantes suelen aparecer en la cobertura de noticias nacionales, incluso en CR.org.

En ocasiones, un retiro solo incluye vehículos específicos en lugar de todos los vehículos de un modelo determinado de un año. Esto explica por qué puedes enterarte de un retiro, pero no recibir una notificación. Sin embargo, es mejor ser proactivo. Es importante tener a la mano el número de identificación vehicular (VIN) de tu vehículo cuando verifiques si hay retiros. El VIN es una combinación de 17 dígitos y letras y generalmente se encuentra en la parte inferior exterior del parabrisas, del lado del conductor. Necesitarás este número no solo para verificar si hay un retiro, sino también para contactar a tu concesionario para programar una reparación, así que tenlo a la mano.

Para verificar si tu vehículo tiene retiros pendientes, visita nhtsa.gov/recalls e ingresa el VIN de tu auto. Si hay un retiro pendiente para tu vehículo específico, aparecerá allí.

¿Son gratuitas las reparaciones por retiro del mercado?

En la mayoría de los casos. La ley federal exige que todas las reparaciones por retiro del mercado por motivos de seguridad sean gratuitas para autos de hasta 15 años de antigüedad. Esto se cuenta desde el momento en que el auto se vendió al primer propietario, en lugar de basarse en el año del modelo o la fecha de fabricación. Pero si tu auto tiene más años, no significa necesariamente que no vayas a tener suerte, dice Wallace. “Para autos de más de 15 años, los fabricantes y concesionarios suelen ofrecer voluntariamente una reparación por retiro del mercado gratuita, así que te animamos a que preguntes”, añade. Por ejemplo, un retiro importante de airbags en 2020 abarcó millones de autos Honda, Isuzu y Mitsubishi desde 1998.

Es importante tener en cuenta que una reparación gratuita por retiro del mercado no se extiende a otros componentes relacionados que podrían necesitar ser reemplazados en el proceso. Si el auto está demasiado oxidado para instalar piezas de repuesto, el retiro del mercado no cubrirá la reparación del óxido. De manera similar, si el concesionario determina que tu vehículo no es seguro por razones no relacionadas con un retiro del mercado (si las lantas están desgastadas o los frenos fallan, por ejemplo), puede recomendarte con toda razón que arregles esos problemas de inmediato.

A veces, un concesionario sin escrúpulos puede usar una reparación de retiro del mercado para intentar conseguir otros beneficios. Si un concesionario que realiza trabajos de retiro te dice que tu carro necesita otras reparaciones costosas, llévalo a un mecánico de confianza para una segunda opinión antes de comprometerte con algo más allá de la reparación del retiro.

Si tu auto tiene 15 años o menos y un concesionario se niega a realizar una reparación de retiro o intenta cobrarte por la reparación, Wallace recomienda que te pongas en contacto con el fabricante del auto e informes al respecto.

¿Cuánto tiempo tarda en repararse un auto retirado del mercado?

Hoy en día, los propietarios pueden solucionar un retiro del mercado ellos mismos mediante una actualización inalámbrica de software. Fabricantes como Ford, GM, Mercedes-Benz y Tesla ya han utilizado actualizaciones inalámbricas para abordar los retiros de productos. El proceso es similar a actualizar un teléfono o una computadora.

Si se necesita una reparación física, pueden pasar semanas desde el anuncio inicial del retiro para que los concesionarios estén informados y equipados para realizar las reparaciones. Sin embargo, una vez listos, la mayoría de las reparaciones son rápidas. Pero otros retiros del mercado son más complejos.

A veces, los fabricantes de automóviles inician un retiro antes de que se encuentre una solución, como en el caso reciente del retiro del Nissan Frontier. En ese caso, los propietarios recibirán dos avisos: uno cuando se anuncie el retiro y otro cuando haya una solución disponible. En otras ocasiones, los concesionarios no tienen acceso a suficientes repuestos para reparar todos los autos que la necesitan, como ocurrió al principio del retiro del airbag de Takata.

En ocasiones, una reparación por retiro no es suficiente y es necesario devolver el auto para su reparación. En el caso de algunos Nissan Altima, ¡los vehículos tuvieron que ser llevados a reparación cuatro veces! Y en otras ocasiones, las reparaciones son tan complejas que el concesionario podría tener que devolver el auto a la fábrica, lo que podría tardar varias semanas.

Al programar una reparación por retiro del mercado, pregunta en tu concesionario cuánto tiempo debería tardar.

En casos extremadamente raros, un fabricante de automóviles podría recomprar o reemplazar tu vehículo completo. Esto suele ocurrir solo si existe un defecto irreparable, como sucedió después de que Subaru descubrió soldaduras defectuosas en varios sedanes Legacy y SUV Ascent y Outback nuevos en 2018. Un robot de soldadura en la fábrica estaba mal programado y, debido a que las soldaduras defectuosas comprometían la integridad estructural de los vehículos, tuvieron que ser desechados.

¿Recibirás un auto de préstamo?

En general, los fabricantes de autos no les deben a los propietarios de autos retirados del mercado nada más que una reparación oportuna y segura, ni siquiera una taza de café rancio en el concesionario. Por ejemplo, cuando BMW emitió un retiro relacionado con los airbags en 2019, ordenando a los propietarios no manejar sus vehículos, el fabricante afirmó que los afectados no recibirían transporte alternativo.

Aunque la ley federal no exige un auto de préstamo, los fabricantes ocasionalmente lo ofrecen, y no está de más preguntar si tu carro está sujeto a un retiro. Los concesionarios también pueden ofrecer un vehículo de préstamo a su propio costo.

Pero en realidad, no es probable que necesites un auto de préstamo, ya que la mayoría de las reparaciones relacionadas con un retiro del mercado se pueden resolver en una o dos horas.

Photo: Consumer Reports

¿Qué pasa si ya pagaste una reparación?

Si ya pagaste por la reparación de un problema que posteriormente será objeto de un retiro, podrías tener derecho a un reembolso del fabricante. Sin embargo, la reparación debe haberse completado dentro de un plazo específico y la solicitud de reembolso debe presentarse lo antes posible tras recibir el aviso de retiro. En algunos casos, los propietarios solo tienen 10 días para solicitar el reembolso y siempre deben presentar documentación que acredite el costo de la reparación. Los detalles sobre las fechas y la elegibilidad para el reembolso se especifican en los avisos de retiro.

Según la NHTSA, incluso fuera de estos límites específicos, los fabricantes a menudo han acordado voluntariamente reembolsar a los propietarios de vehículos los costos de reparación que posteriormente habrían sido cubiertos por un retiro.

¿Puede un auto usado a la venta tener un retiro abierto?

Lamentablemente, sí. La ley federal prohíbe específicamente la venta de autos nuevos con retiros abiertos, pero no existe una ley similar para autos usados.

Esto significa que los consumidores están, en gran medida, solos. Antes de comprar un auto, ingresa tu VIN en nhtsa.gov/recalls y verifica si tiene algún retiro sin reparar. (Deberías poder encontrar el VIN en el anuncio en línea del concesionario o en el mismo auto si estás en el concesionario). Si hay algún retiro pendiente, asegúrate de solucionarlo lo antes posible.

Si compras en un concesionario de autos usados, pide que se encarguen de resolver los retiros pendientes antes de la entrega. Al igual que un consumidor, puedes llevar el auto a un concesionario de autos nuevos para que le realicen el trabajo sin costo. Algunos concesionarios podrían no estar capacitados para hacerlo. Al igual que al comprar a un vendedor particular, es posible que debas encargarte de esta tarea tú mismo.

Con cualquier auto usado, deberías pedirle a un mecánico que lo inspeccione antes de comprarlo. Aunque esta inspección cuesta dinero al principio, vale la pena. Si el dueño anterior no realizó el trabajo de reparar un retiro de mercado, es posible que también se haya saltado las tareas de mantenimiento y reparación.

¿Deberías preocuparte porque tu auto fue retirado del mercado?

En general, no. Un retiro oportuno y completo que solucione un problema demuestra que los fabricantes de automóviles y los organismos reguladores se toman la seguridad en serio.

“Los retiros del mercado pueden ser incómodos, pero en realidad son algo positivo”, dice Jennifer Stockburger, directora de operaciones del Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports. “Si bien su gravedad puede variar, un retiro del mercado significa que el fabricante solucionará o tomará medidas correctivas para abordar un problema de seguridad, por lo que deben tomarse en serio”.

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