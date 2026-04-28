Paris Jackson critica la cinta “Michael” y asegura: “Está llena de mentiras”

En medio del éxito registrado con la primera semana en cartelera de la cinta biográfica “Michael”, la hija del Rey del Pop, Paris Jackson, ha roto el silencio al respecto con una dura crítica en la que asegura que esta contiene “muchas inexactitudes y muchas mentiras” sobre el artista.

La intérprete de “Let Down” tomó la palabra desde sus redes sociales y de forma contundente reveló que su silencio ante el lanzamiento de la película en honor a su padre se debió a que “se dirige a una sección muy específica del fandom de mi padre que sigue viviendo en la fantasía”.

En este sentido, la famosa de 28 años confesó que, a su parecer, “Michael” presenta una visión demasiado controlada del tipo de persona y artista que fue su padre. Asimismo, indicó que si bien dio su retroalimentación sobre las primeras versiones de la cinta, al final fue ignorada.

Tras la respuesta negativa por parte de la producción, Paris Jackson habría decidido cortar cualquier tipo de contacto: “Hay mucha inexactitud, y hay muchas mentiras descaradas. Y al final del día, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad”, reiteró la también modelo.

En un intento de no seguir alimentando la polémica, la joven expresó: “Eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada (…) Pensé: ‘ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera”.

“Michael”, un éxito en taquilla mundial

En contraste con el descontento que la hija del cantante ha mostrado en contra de la cinta, el público la ha recibido con brazos abiertos, logrando dejar atrás con su éxito en taquilla a otras biopics como “Bohemian Rhapsody” y “Straight Outta Compton”.

De acuerdo con datos de Box Office Mojo, la esperada biopic dirigida por Antoine Fuqua logró recaudar $39.5 millones de dólares solo en su primer día de estreno en más de 3,900 salas.

Aunado a esto, las proyecciones iniciales detallaron que esta producción de Liosgate alcanzó entre $90 y $100 millones durante su primer fin de semana en taquilla, consagrándola como el mejor debut en la historia del género de biopics musicales.

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