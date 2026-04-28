Paulo Dybala arregla su llegada a un grande de Argentina

La posibilidad de ver a Paulo Dybala en el fútbol argentino vuelve a tomar fuerza con un dato concreto: existe un “principio de acuerdo” para que el delantero se incorpore a Boca Juniors en el próximo semestre. La información fue difundida por el programa SportsCenter de ESPN, quien aseguró que los detalles pendientes ya fueron resueltos y que el jugador firmaría su contrato tras disputar la Copa del Mundo.

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De acuerdo con ese reporte, el entendimiento entre las partes se encuentra avanzado y permitiría el regreso del futbolista al país una vez finalizado su vínculo actual. Dybala, que milita en la Roma, tiene contrato vigente hasta el 30 de junio, por lo que cualquier movimiento dependerá de lo que ocurra al cierre de ese período.

El atacante, de 32 años, atraviesa una etapa consolidada en Europa, donde construyó una carrera de más de una década. Su palmarés incluye 15 títulos en 15 años de trayectoria, entre ellos la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022, además de múltiples logros con Juventus.

Declaraciones que alimentan la expectativa

En medio de los rumores, el propio Dybala se refirió públicamente a la posibilidad de vestir la camiseta de Boca. Durante una entrevista en el canal de YouTube de El Pollo Álvarez, el delantero no descartó el escenario: “Estaría bueno. Nunca se sabe”. También aclaró su situación actual: “Hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés”.

🗣️PAULO DYBALA s/su posible vuelta a #Boca, con @polloalvarezok:pic.twitter.com/ytq9ndWXQ6

"Me llegan los rumores. Hoy defiendo los colores de la Roma, pero en el futuro, NUNCA SE SABE.



El día que se fue (#Paredes) para nosotros fue triste, nos juntamos menos, casi nada, y ellos… — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) April 27, 2026

El futbolista explicó que el tema surge con frecuencia en su entorno cercano, especialmente por su relación con Leandro Paredes. “Me llegan mensajes de Lea, de Cami, su mujer, que tiene muy buena relación con Oriana, y siempre hablamos con ellos”, comentó. En ese mismo contexto, añadió: “Desde el día que se fue fue muy triste para nosotros por la relación que teníamos con su familia, por compartir el día a día”.

Dybala también relató un episodio reciente que refleja ese vínculo: “Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad o si era IA, en tono de broma. Nos reímos mucho. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho, pero no sé qué puede pasar”.

Por su parte, Oriana Sabatini, pareja del jugador, abordó la situación desde una perspectiva personal y familiar. “Roma es hermosa, sí, pero también es trabajo. No es que uno puede decidir así nomás, porque depende de muchas cosas”, señaló. Luego agregó: “Hay que ver cómo se desenvuelve todo y qué sucede. Ojalá que en junio se defina así ya me mentalizo”.

Mientras tanto, la definición del futuro de Dybala queda sujeta a los tiempos del mercado de pases y a la finalización de su contrato en Italia. La expectativa crece en torno a un posible regreso al país, impulsada tanto por las versiones periodísticas como por las propias palabras del futbolista.

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