Por qué Emiratos Árabes Unidos abandona el poderoso cartel petrolero de la OPEP

Emiratos Árabes Unidos (EAU) abandonará en mayo el grupo de grandes naciones exportadoras de petróleo OPEP, tras casi 60 años de membresía.

El país anunció este martes que su decisión le ayudaría a satisfacer la creciente demanda mundial de energía a largo plazo, luego de haber realizado inversiones recientes para aumentar su capacidad de producción.

El ministro de Energía de la nación del Golfo afirmó que, al convertirse en un país sin obligaciones vinculantes respecto al grupo, gozará de una mayor flexibilidad.

La organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, fue creada en 1960 por cinco países -Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela- con el fin de defender los intereses de los principales exportadores de petróleo mediante la coordinación de la producción, asegurando así ingresos estables para sus miembros.

El número de países que integran el grupo ha fluctuado a lo largo de los años. Sin embargo, además de los cinco miembros fundadores, actualmente también incluye a Argelia, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, Nigeria y República del Congo.

Emiratos Árabes Unidos se unió en 1967 y para inicios de este año el tercer mayor productor de crudo de la organización con unos 3,4 millones de barriles diarios. Su salida dejará a la OPEP con 11 miembros. Además, existen otros 10 miembros ajenos a la OPEP dentro de la alianza más amplia conocida como OPEP+ y de la cual EAU también dejará de ser miembro.

La salida de EAU representa una victoria significativa para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado duramente a la OPEP por “estafar al resto del mundo”.

“El principio del fin”

Saul Kavonic, jefe de investigación energética en MST Financial, afirmó que este hecho marca “el principio del fin” para la alianza.

“Con la salida de Emiratos Árabes Unidos, la OPEP pierde cerca del 15% de su capacidad y a uno de sus miembros más disciplinados”.

La decisión del país se produce en un momento en que el Banco Mundial ha advertido que la guerra en Oriente Medio ha provocado la mayor pérdida de suministro de petróleo de la que se tiene registro.

Como consecuencia, se prevé que los precios de la energía aumenten en promedio cerca de un 25% este año, señaló la institución. Por otro lado, podrían transcurrir hasta seis meses antes de que el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz retome sus niveles anteriores al conflicto.

“Las personas más pobres -aquellas que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y combustibles- serán las más afectadas”, declaró Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial.

La decisión EAU de abandonar la OPEP no tendrá un impacto inmediato en el suministro energético mundial -debido al cierre actual del estrecho de Ormuz-, pero podría propiciar un incremento en la producción a largo plazo.

Según economistas, el país ha realizado cuantiosas inversiones para potenciar su capacidad de producción y lleva mucho tiempo deseando aumentar su extracción de petróleo.

Getty Images: El anuncio del gobierno dirigido por Muhammad bin Zayed Al Nahyan, puede reconfigurar los mercados mundiales de crudo.

David Oxley, economista jefe especializado en clima y materias primas de Capital Economics, señaló que esta salida podría derivar en precios del petróleo más bajos, pero también en una mayor volatilidad en el mercado durante las próximas décadas.

Añadió que, si bien EAU constituye un actor de menor envergadura, las repercusiones podrían ser mayúsculas si otros miembros deciden abandonar el grupo, o si países como Rusia y Arabia Saudita optan por intensificar su producción.

Carole Nakhle, directora ejecutiva de Crystol Energy y secretaria general del Club Árabe de la Energía, declaró a la BBC que la decisión de los EAU “se ha estado gestando desde hace mucho tiempo”.

“Abu Dabi ha buscado un ambicioso crecimiento de su capacidad de producción. Sin embargo, a menudo se ha sentido limitada por las cuotas del grupo, especialmente ante el cumplimiento desigual por parte de algunos miembros”, afirmó.

Nakhle añadió que es probable que las acciones de Irán como miembro de la OPEP, hayan reforzado la decisión de EAU.

Según las últimas cifras de la OPEP, Emiratos Árabes Unidos producía 3,4 millones de barriles de petróleo al día en febrero de este año (antes de que empezara la guerra en Irán), mientras que Arabia Saudita, líder “de facto” de la OPEP, producía 10,1 millones de barriles.

“A Arabia Saudita le resultará difícil mantener la cohesión del resto de la OPEP y, en la práctica, tendrá que asumir por sí sola la mayor parte de la carga en lo que respecta al cumplimiento interno y la gestión del mercado”, señaló Kavonic, agregando que otros miembros de la OPEP podrían seguir el mismo camino.

“Esto representa una reconfiguración geopolítica fundamental de Oriente Medio y de los mercados petroleros”, concluyó.

Getty Images: Emiratos Árabes Unidos produjo 2,9 millones de barriles de petróleo al día en 2024.

“Una decisión que podría cambiarlo todo en el futuro”

Por Faisal Islam, editor de Economía de BBC News.

El anuncio repentino de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP es un hecho de gran relevancia. Los emiratíes eran miembros incluso antes de convertirse en un Estado-nación en 1971.

Si bien la producción de la OPEP está dominada por Arabia Saudita, EAU contaba con la segunda mayor capacidad de producción excedentaria. En otras palabras, era el segundo productor con mayor capacidad para aumentar la producción rápidamente para ayudar a moderar los precios.

De hecho, es precisamente esto lo que llevó a reconsideraciones a largo plazo de la posición de EAU. En pocas palabras, querían utilizar la considerable capacidad en la que han invertido.

Las cuotas de la OPEP limitaban su producción a entre 3 y 3,5 millones de barriles diarios. Los sacrificios de los miembros de la OPEP, en términos de ingresos perdidos, los estaban haciendo EUA de manera desproporcionada.

Sin embargo, el momento en que se produce esta medida apunta a consecuencias derivadas de la guerra con Irán. La tensa situación en el golfo Pérsico ha afectado a la relación de EAU con Irán y podría afectar su ya tensa relación con Arabia Saudita.

En cuanto a la OPEP, se trata de un duro golpe en un momento en que se plantean importantes interrogantes sobre su coherencia a largo plazo.

No se trata solo de que EAU, cuando pueda volver a introducir todo su petróleo en el mercado por mar o por oleoducto, probablemente apunte a una producción de 5 millones de barriles diarios. Arabia Saudita podría responder con una guerra de precios del petróleo que la economía más diversificada de EAU podría soportar, pero que otros miembros más pobres de la OPEP tal vez no.

Mucho depende de la respuesta saudí.

Altos funcionarios emiratíes hablan de nuevos oleoductos que partirían de los yacimientos petrolíferos de EAU en Abu Dabi, evitarían el estrecho de Ormuz y se dirigirían al puerto de Fujairah, que está infrautilizado.

Ya existe un oleoducto que se utiliza intensamente en la actualidad, pero se necesitará más capacidad para hacer frente al aumento de la producción y a un cambio permanente en la fluidez y el costo del tráfico de petroleros en el golfo Pérsico.

Getty Images:

Por ahora, por supuesto, durante un doble bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, este no es el evento principal en los mercados petroleros, lo que afecta los precios del petróleo, el gas, la gasolina, los plásticos y los alimentos.

Si bien es comprensible que el mundo se centre en el petróleo a US$110 por barril, esto es, sin embargo, una razón para no descartar la posibilidad de que se acerque a los US$50 en algún momento del próximo año, si se resuelve el caos en el estrecho, por ejemplo, a tiempo para las elecciones de mitad de mandato de EE.UU. a finales de este año.

La OPEP es menos importante para los mercados mundiales del petróleo de lo que lo era en la década de 1970, ya que la cuota del 85% del petróleo comercializado internacionalmente que tenía entonces se ha reducido a más bien un 50% en la actualidad. El petróleo también es menos crítico para la economía mundial de lo que lo era en la década de 1970. La OPEP tiene influencia ahora, pero no un monopolio. No puede, por así decirlo, chantajear al mundo.

Recuerdo que el líder de la OPEP, el exministro de Petróleo de Arabia Saudita, el jeque Yamani, me dijo: “La Edad de Piedra no terminó porque el mundo se quedara sin piedras. La Era del Petróleo no terminará porque el mundo se quede sin petróleo”. Esto presagia un mundo en el que los hidrocarburos serán sustituidos por otras fuentes de energía.

Una forma de interpretar la acción de EAU es como una señal de este mundo de menor dependencia del petróleo, y ha habido otras pistas en la vorágine actual: las inversiones de China en electrificación han ayudado a amortiguar el golpe económico del aumento de los precios del petróleo y el gas.

Según algunos cálculos, la electrificación de los automóviles, camiones y trenes de China ha reducido la demanda de petróleo en la segunda economía más grande del mundo en un millón de barriles al día. La demanda mundial de petróleo podría estabilizarse a medida que esta tendencia se acelere en todo el mundo.

Desde este punto de vista, tiene sentido recaudar tanto dinero como sea posible de las reservas de petróleo lo más rápido posible antes de que la demanda se desplome. EAU cuenta con poderío financiero y una economía parcialmente diversificada, gracias a los servicios financieros y al turismo.

Mucho dependerá de cuál sea la nueva normalidad si cesan las hostilidades en el golfo Pérsico, y cuándo.

La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP podría desencadenar una reacción en cadena aquí, y ahora habrá una presión considerable sobre Arabia Saudita.

Cuando los petroleros vuelvan a transitar por el estrecho, o si EUA redobla sus esfuerzos para construir nuevos oleoductos, el petróleo emiratí fluirá como nunca antes, sin las restricciones de los compromisos de la OPEP.

Tendrá poco efecto en los bloqueos actuales. Podría cambiarlo todo después.

BBC:

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