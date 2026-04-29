Austin: pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de abril

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1009.6 hPa, una medición que irá constante conforme avance el día. El Sol saldrá a las 06:50 h y el crepúsculo será a las 20:07 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que tendremos cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 55 y los 68 grados Fahrenheit (13 y 20ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

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