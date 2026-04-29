Caminar descalzo en casa es “lo mejor que puedes hacer”, afirma experto

Caminar descalzo en casa aporta múltiples beneficios. Esta práctica promueve el funcionamiento natural del pie, mejora la activación muscular y favorece una pisada más estable. Además, se relaciona con la tonificación de las piernas y una mejor transpiración.

Así lo afirma el podólogo Manu Vidal en sus redes sociales, palabras recogidas a su vez por la sección de vida saludable de El Confidencial, Vanitatis.

Caminar descalzo en casa “no es bueno, es buenísimo. Es lo mejor que podemos hacer. En casa, siempre descalzo”, asevera.

Cuando las plantillas son necesarias

Vidal argumenta que el uso de plantillas no debe ser automático y solamente es recomendable para patologías específicas.

También sugiere que estas deben ser retiradas gradualmente a medida que la situación mejora, permitiendo que el pie recupere su funcionalidad natural.

Consideraciones sobre los juanetes

El especialista analiza la frecuencia de los juanetes, que pueden agravarse por un calzado inapropiado. Zapatos estrechos son una de las principales causas.

Sin embargo, menciona que otras disfunciones biomecánicas también pueden ser la causa. Insiste en que el tratamiento debe ser personalizado y, en la mayoría de los casos, se deben explorar opciones no quirúrgicas antes de considerar una intervención.

Precauciones al caminar descalzo

A pesar de los múltiples beneficios, es fundamental tener en cuenta ciertos riesgos asociados con esta práctica.

Los expertos advierten sobre las posibles lesiones cutáneas o infecciones si el hogar no se mantiene limpio y seguro. Por ende, se recomienda garantizar un entorno adecuado para caminar sin calzado.

Mejora la postura y el equilibrio corporal

Caminar descalzo mejora la postura y el equilibrio al activar músculos y receptores nerviosos en los pies que suelen estar inactivos con calzado convencional.

Fortalecimiento muscular. Al eliminar el soporte artificial de los zapatos, se activan los músculos intrínsecos del pie, tobillo y pierna, lo que fortalece la estructura natural del pie y distribuye mejor el peso corporal. Esto favorece una alineación más natural de la columna vertebral, corrigiendo desequilibrios posturales comunes en personas sedentarias.

Mejora del equilibrio. El contacto directo con el suelo estimula receptores nerviosos en las plantas de los pies, potenciando la propiocepción (percepción de la posición corporal en el espacio). Estudios indican que esta práctica reduce el riesgo de caídas, especialmente en niños y adultos mayores, al mejorar la coordinación y estabilidad.

Beneficios posturales generales. Sin suelas elevadas o amortiguadas, el cuerpo adopta una pisada más natural, alineando caderas, rodillas y espalda para prevenir molestias crónicas. Sin embargo, no es recomendable para casos como fascitis plantar o pie diabético, donde podría aumentar riesgos.

Prácticas de bienestar complementarias

Caminar descalzo, también conocido como grounding o earthing, es una práctica que conecta el cuerpo con la tierra y se combina bien con otras actividades de bienestar para potenciar sus efectos en el estrés, la postura y la energía.

Respiración consciente. La respiración profunda durante caminatas descalzas calma el sistema nervioso y amplifica la reducción de cortisol. Inhala por 4 segundos, exhala por 6, sincronizando con tus pasos para mayor relajación mental.

Atención plena (mindfulness). Practica mindfulness observando sensaciones en los pies y el entorno natural, lo que fomenta la presencia y mejora el estado de ánimo. Dedica 10-15 minutos diarios para cultivar intuición corporal.

Yoga o estiramientos. Integra posturas simples como el árbol o estiramientos de pies al final de la caminata para fortalecer alineación y flexibilidad. Esto previene lesiones y realza la conexión cuerpo-tierra.

Meditación en la naturaleza. Siéntate descalzo post-caminata para meditar, absorbiendo electrones de la tierra que neutralizan inflamación. Combina con visualizaciones para potenciar sueño y vitalidad.

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