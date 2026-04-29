El TPS está en vilo tras audiencia en Corte Suprema

Los magistrados de la Corte Suprema escucharon argumentos a favor y en contra de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TSP) para inmigrantes de Haití y de Siria, aunque su decisión podría determinar el futuro de los inmigrantes de los 17 países apegados al mismo programa.

Los cuestionamientos de los magistrados no dejaron muy clara su inclinación hacia sobre una eventual decisión, ya que mientrasel juez Brett Kavanaugh –nombrado por Donald Trump– sugirió que el país se encuentra en mejor situación desde que Bashar al-Assad fue derrocado en 2024.

En tanto, la jueza Sonia Sotomayor –nombrada por Barack Obama–, cuestionó al procurador general, John Sauer, cómo la afirmación del presidente Trump de que los inmigrantes están “envenenando la sangre de Estados Unidos” no demuestra una intención discriminatoria.

Uno de los argumentos centrales de las políticas migratorias de la administración Trump es que hay una “invasión” de inmigrantes en EE.UU. y el término de “envenenamiento” incluso fue utilizado por el actual mandatario durante su campaña.

La jueza Ketanji Brown Jackson también se refirió a las expresiones discriminatorias del presidente Trump, cuando señaló que los inmigrantes de Haití provenían de un país “sucio, asqueroso y repugnante”.

La decisión de los jueces, que puede ser en junio o julio, afectaría directamente a más de 350,000 inmigrantes de Haití y Siria, pero sentaría un precedente sobre otros TPS, impactando a 1.3 millones de personas, la mayoría de las cuales llevan más de una década en EE.UU., donde tienen familia.

El magistrado conservador Samuel Alito –nombrado por George W. Bush– incluso justificó que hubo un reporte que justificaba el fin del TPS, cuando los demandantes argumentan que la administración Trump no hizo una consulta con diversos organismos para elaborar una justificación.

Hay 1.3 millones de inmigrantes en espera

Los magistrados hicieron cuestionamientos al gobierno de Trump y a la defensa de los inmigrantes sobre los casos Mullin v. Doe y Trump v. Miot, los cuales fueron consolidados para una decisión conjunta.

El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) representa a los beneficiarios del TPS de la demanda colectiva de sirios y su presidente, Sharif Aly, reconoció que hay una disyuntiva en la decisión del Máximo Tribunal que podría impactar a miles de personas.

“Si bien desconocemos la decisión final de la Corte Suprema, sabemos que lo que está en juego es de suma importancia”, expresó Aly. “La Corte ahora se enfrenta a la disyuntiva de defender el sistema de controles y equilibrios que constituye la esencia de la Constitución o permitir que el Presidente ignore las leyes promulgadas por el Congreso”.