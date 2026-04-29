Gobernador de Sinaloa afirma tener respaldo presidencial frente a la acusación que lo liga al narco

Luego de que Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusaron formalmente Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, en su primera declaración pública el mandatario estatal afirmó contar con el respaldo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

“Sí, claro”, respondió el político de 76 años ante el cuestionamiento de un reportero sobre si la presidenta de México lo apoyaba.

Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa fueron señalados por presuntos delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula con el grupo delictivo conocido como “Los Chapitos”.

Sin embargo, el político originario del mismo municipio donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán niega cualquier señalamiento en su contra.

“Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa. No va a pasar nada. Voy a tener mi agenda normal”, expresó confiado en que no existe ninguna evidencia que lo inculpe.

Presuntamente, a cambio de sobornos millonarios, los implicados supuestamente habrían protegido operaciones del cartel dirigido por los vástagos del “Chapo” Guzmán, además de proporcionarles información de inteligencia que les permitió introducir drogas hacia el territorio estadounidense.

Rubén Rocha Moya es originario del mismo municipio donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Crédito: Eduardo Verdugo / AP)

“Carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, enfatizó el gobernador de Sinaloa sobre los delitos que le pretenden fincar.

En una conferencia de prensa, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), anticipó que una posible extradición de Rubén Rocha Moya hacia Estados Unidos únicamente se concretaría si existen las prueba suficientes en el marco de las leyes mexicanas para corroborar que el mandatario de Badiraguato es culpable de los señalamientos imputados en su contra.

“Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, puntualizó.

Entre los acusados por las autoridades estadounidenses también se encuentran: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán.

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