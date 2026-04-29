Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Te van a llegar chismes y comentarios medio venenosos sobre una amistad, pero no te me aceleres como olla exprés, porque podrías echar a perder algo bueno por andar creyendo en lenguas largas. Antes de armar pancho, investiga bien, observa y saca tus propias conclusiones, porque aquí el problema no es lo que dicen, sino cómo tú reaccionas. Tus inseguridades podrían jugarte chueco si no las controlas, así que bájale dos rayitas al drama y ponte más inteligente, que no todo es lo que parece.
En el tema del dinero, ponte abusado porque se ven gastos innecesarios que te pueden dejar temblando la cartera. Te encanta darte tus gustos y vivir sabroso, pero no todo es fiesta y gustitos, también hay que pensar en lo que viene. Se marca un viaje antes de que termine el mes y la neta te la vas a pasar de lujo, pero si no te organizas desde ahorita, vas a andar contando monedas. Aprende a ahorrar aunque te duela, porque después andarás llorando y echándole la culpa a la mala suerte.
Hay una noticia que llevas esperando desde hace rato y eso te tiene con el Jesús en la boca, pero entiende algo: lo que es para ti, aunque tarde, llega, y lo que no, ni aunque te pongas de cabeza. No te desesperes ni te llenes de ideas negativas, mejor ocupa tu mente en cosas productivas y deja que el tiempo haga lo suyo. La paciencia no es tu fuerte, pero ahorita es tu mejor aliada.
Se ve la pérdida de algún objeto o descuido material, así que no andes dejando todo botado como si nada. También aguas con tu estómago, porque la gastritis y la colitis no vienen de gratis, vienen de tus corajes, tus desvelos y tu mala alimentación. Aprende a bajarle al estrés y deja de tragarte todo, tanto comida como emociones.
En el amor, traes el corazón listo, pero también medio golpeado. Ya no eres el mismo de antes, ahora piensas más, dudas más y eso tiene su lado bueno, porque ya no te dejas ver la cara tan fácil. Eso sí, no te cierres por completo, porque por andar de desconfiado podrías dejar pasar algo que sí vale la pena. Hay ganas de volver a intentar, pero hazlo con inteligencia, no con miedo.
Te van a caer invitaciones a eventos, reuniones, fiestas o compromisos familiares donde vas a brillar como sabes hacerlo. Ahí es donde te vas a distraer, reír y recargar energía, así que no te encierres. A veces necesitas ese desmadrito social para acordarte de quién eres.
Este 29 de abril te pide una cosa: deja de reaccionar por impulso y empieza a actuar con cabeza fría. Porque cuando piensas antes de moverte, te ahorras problemas, pérdidas y corazones rotos.
VIRGO
Bájale dos rayitas a lo que te estás metiendo a la boca, porque en estos días el cuerpo no te va a perdonar excesos y luego andas chillando que la ropa ya no te queda o que te sientes pesado. No es que estés subiendo por arte de magia, es que tú solito te saboteas con antojos, desvelos y cero disciplina. Si quieres verte bien y sentirte mejor, tienes que ponerte firme contigo, porque nadie va a hacer por ti lo que tú no haces.
Se marca una conexión con alguien a distancia que te va a mover emociones bonitas, de esas que te hacen sonreír sin razón y estar pegado al celular. Pero aguas, porque no todo lo que brilla es oro, y menos cuando hay kilómetros de por medio. No te emociones de más ni pongas todas tus esperanzas ahí, porque podrías llevarte una decepción si idealizas de más. Disfruta el momento, coquetea, ilusionate tantito, pero con los pies bien puestos en la tierra.
Tienes que aprender a valorar a quien ha estado contigo en las buenas, en las malas y en las peores, porque muchas veces das más importancia a quien llega bonito que a quien siempre ha estado firme. Ya estuvo suave de hacerte el ciego con quien sí vale la pena. También deja de permitir que gente abusiva te vea la cara, porque a veces te haces el fuerte pero bien que te agarran de bajada.
No finjas sentimientos ni prometas cosas que no vas a cumplir, porque eso tarde o temprano te deja mal parado. Es mejor ser claro desde el inicio que andar inventando cuentos que luego no puedes sostener. La confianza cuesta mucho construirla y se pierde en segundos, así que cuida bien lo que dices y haces.
Si tienes pareja, ponte las pilas porque últimamente has estado más distraído que nunca. Entre pendientes, preocupaciones y cosas sin importancia, estás dejando de lado a quien tienes a tu lado. Y luego no quieras andar reclamando cuando la otra persona se canse. Aquí no se trata solo de querer, sino de demostrar, de estar presente y de no dejar a medias lo que puedes hacer completo, tú sabes a qué me refiero.
En las noches andarás con la cabeza a mil por hora, pensando en el futuro, en lo que quieres, en lo que te falta y en lo que no ha llegado. Pero entiéndelo de una vez: no puedes vivir adelantado a lo que aún no pasa. Disfruta lo que tienes hoy, porque por estar pensando tanto, te estás perdiendo el presente.
Se vienen cambios importantes en tu forma de pensar, te vas a volver más analítico, más maduro y menos ingenuo. Ya no te vas a tragar cualquier cuento ni vas a reaccionar igual que antes. Este crecimiento te va a ayudar a tomar mejores decisiones y a evitar errores que antes repetías sin darte cuenta.
Este 29 de abril te está enseñando a ser más consciente de lo que haces, dices y sientes. Porque cuando aprendes a ponerte como prioridad, todo empieza a acomodarse solito.
LIBRA
Ya estuvo suave de hacerte novelas mentales con alguien que ni suda ni se acongoja por tenerte en su vida. Mientras tú te haces ilusiones, la otra persona anda bien campante viviendo su historia sin incluirte. Abre bien los ojos y bájate de esa nube, porque no eres plato de segunda mesa ni relleno de nadie. Aprende a quererte más, a ponerte en primer lugar y a entender que nadie es indispensable, aunque te duela aceptarlo. Aquí el que no suma, estorba, y tú ya no estás para cargar con historias a medias.
Tienes un corazón enorme, de esos que dan sin medida, pero también tienes tu lado intenso que cuando se siente traicionado no conoce límites. Y ahí es donde debes tener cuidado, porque cuando explotas, arrasas con todo, incluso con lo que sí vale la pena. No todo merece tu reacción, ni todas las batallas necesitan guerra. Aprende a elegir dónde sí y dónde no meterte, porque luego terminas desgastado por cosas que ni valían tanto la pena.
Se marca un conflicto con alguien importante, de esos que sí pesan en tu vida. Puede ser pareja o amistad cercana, pero el problema no será falta de cariño, sino diferencias que no están sabiendo manejar. Aquí la clave no es quién gana la discusión, sino quién sabe escuchar y entender. Si te cierras en tu postura, vas a perder más de lo que crees. Pero si bajas el orgullo y hablas claro, se puede arreglar. Recuerda que las relaciones no se sostienen con orgullo, se sostienen con comunicación.
Deja de amargarte por quien no te da ni el mínimo esfuerzo. Estás perdiendo momentos buenos por estar enfocado en quien no te corresponde igual. Disfruta lo que sí tienes, ríete más, sal más, vive más. Porque mientras tú te haces bolas, la vida sigue avanzando y no espera a nadie.
Si tienes pareja, los ánimos van a andar bastante encendidos, de esos que no se apagan fácil. Pero ojo, porque entre tanta intensidad podrías cometer imprudencias o decisiones aceleradas que luego traen consecuencias. Aquí no se trata solo de sentir, sino de pensar antes de actuar. Ya sabes a qué me refiero.
También se vienen chismes de terceras personas que podrían meter ruido en tu relación. No caigas en provocaciones ni creas todo lo que te digan. Si hay algo que aclarar, háblalo directo con tu pareja y no permitas que gente metiche arruine lo que tú estás construyendo.
Se visualiza un viaje importante, posiblemente fuera del país, o mínimo algo que te saque de tu rutina. Además, recibirás invitaciones a fiestas o reuniones donde vas a destacar y pasarla bastante bien. No te encierres ni pongas pretextos, porque necesitas ese cambio de ambiente.
Este 29 de abril te está poniendo una lección clara: deja de perseguir lo que no te valora y empieza a cuidar lo que sí te quiere. Porque cuando entiendes eso, tu vida cambia por completo.
ESCORPIÓN
Deja de cargar culpas que ya ni deberían estar en tu espalda, porque hay errores que no se borran, pero sí se superan. Ya estuvo bueno de estarte martirizando por lo que hiciste o dejaste de hacer. Cierra ciclos como se debe, sin andar mirando para atrás cada cinco minutos, porque así no avanzas ni tantito. Sanar no es olvidar, es aprender sin seguirte lastimando, así que ponte firme y dale vuelta a la página como la persona fuerte que eres.
Te vas a enterar de una reunión o convivio donde no fuiste invitado y eso te puede picar el orgullo más de la cuenta. Pero aquí viene la enseñanza: no todos los lugares son para ti, ni todas las personas merecen tu presencia. No te desgastes pensando por qué no te llamaron, mejor pregúntate si realmente querías estar ahí. A veces la vida te hace el favor de apartarte de ambientes que no te suman.
En el trabajo vienen mejoras que te van a hacer sentir más seguro de lo que estás haciendo. Incluso podrías empezar a considerar seriamente poner un negocio o invertir en algo propio. Tienes la capacidad, tienes la visión, pero te falta confiar más en ti. Si te animas, hazlo con cabeza fría y sin andar contando tus planes a todo mundo, porque luego nunca falta quien quiera meter cizaña.
Se aproximan noticias relacionadas con cambios laborales que te van a beneficiar bastante. Puede ser un ajuste, una oportunidad o un movimiento que al principio no entiendas, pero que después te va a convenir más de lo que imaginas. Tú sigue haciendo lo tuyo y no te me desesperes.
Tu actitud positiva ante lo que la vida te ha ido poniendo enfrente ha sido clave para que poco a poco logres lo que quieres. No cambies eso, porque cuando empiezas a ver todo negro, lo único que atraes es más de lo mismo. Aquí todo empieza en tu cabeza, así que cuida bien lo que piensas.
Aléjate de chismes, mitotes y gente que vive hablando de los demás, porque esa misma gente luego habla de ti. No te rebajes a ese nivel ni te metas en problemas que no son tuyos. Tu energía es muy fuerte, pero también se contamina fácil si te rodeas de personas incorrectas.
En los negocios hay buen panorama, pero no te confíes. Revisa bien en qué inviertes, a quién le das tu dinero y qué acuerdos haces. Podrías enfrentarte a fraudes, engaños o gastos que no tenías contemplados si te confías de más. Aquí no es miedo, es precaución.
Se visualizan chismes en la familia que podrían incomodarte o sacarte de tus casillas. No te enganches de más, porque luego terminas diciendo cosas que después te pesan. Respira, analiza y habla solo lo necesario.
También existe la tentación de buscar a alguien del pasado, de esos que dejaron huella. Pero piénsalo dos veces, porque no todo lo que extrañas te conviene. A veces lo que se fue, se fue por algo.
Este 29 de abril te pide madurez, cabeza fría y cero impulsividad. Porque cuando piensas antes de actuar, te evitas errores que luego no tienen arreglo.
PISCIS
Bájale dos rayitas a tu carácter porque andas con el genio bien prendido y eso te puede meter en problemas con personas que sí valen la pena en tu vida. A veces ni tú te aguantas cuando te enojas, dices cosas sin pensar y luego andas queriendo arreglar lo que ya dañaste. No todo se resuelve con disculpas, así que mejor mide tus palabras antes de soltar veneno. Recuerda que la familia y las amistades no son desechables, cuídalas como se debe.
Traes un desorden en tus tiempos y en tus pendientes que ya te está pasando factura. Entre eventos, compromisos y cosas que vas dejando al último, terminas más estresado de lo necesario. Organízate mejor, deja de querer hacer todo al mismo tiempo y empieza a darle prioridad a lo que realmente importa. Si no pones orden, vas a seguir sintiendo que la vida te rebasa.
Una llamada o mensaje te va a mover el tapete emocional y te hará pensar de más, incluso cambiar decisiones que ya tenías claras. Aquí el detalle es que no todo lo que sientes en el momento es definitivo, así que no tomes decisiones impulsivas. Analiza bien antes de actuar, porque luego te arrepientes por andar reaccionando con el corazón en la mano.
Si tienes pareja y has notado distancia, no lo ignores. A veces prefieres hacerte el que no pasa nada, pero la realidad es otra. Investiga, pregunta y enfrenta la situación, porque cuando alguien se empieza a alejar es por algo. No se trata de desconfiar sin razón, pero tampoco de hacerte el ciego. Lo que no se atiende, crece, y luego vienen las sorpresas que nadie quiere.
Un viaje te vendría de maravilla para despejarte, cambiar de ambiente y bajarle al estrés que traes cargando. Si tienes la oportunidad, hazlo sin pensarlo tanto. Te hace falta salir de la rutina y ver otras cosas, porque últimamente te estás ahogando en lo mismo de siempre.
Una amistad del pasado regresará, pero no lo hará como antes, vendrá con otra actitud, más humilde, buscando acercarse de nuevo. Tú decides si abres la puerta o no, pero no olvides por qué se fue. A veces la gente cambia, pero otras veces solo regresa porque le conviene.
Traes una energía muy intensa en lo emocional y lo físico, y eso se nota en cómo te comportas y en lo que buscas. No tiene nada de malo sentir, desear o ilusionarte, pero tampoco se trata de perder el control. Canaliza esa energía en algo que te sume y no en situaciones que después te compliquen la vida.
Tu pasado sigue pesando más de lo que debería, y eso no te deja disfrutar el presente como se debe. Perdónate, suelta y deja de castigarte por cosas que ya no puedes cambiar. Mientras sigas viviendo en lo que fue, no vas a avanzar hacia lo que puede ser.
Cuida mucho tus proyectos y negocios, porque un descuido o mala decisión podría tirar por la borda lo que te ha costado años construir. No te confíes ni bajes la guardia.
Este 29 de abril te pide control, madurez y enfoque, porque tienes todo para avanzar, pero primero necesitas ordenarte por dentro.
ACUARIO
Ya deja de hacerte menso con tu cuerpo, porque sabes perfectamente que te has descuidado y luego andas quejándote frente al espejo. No es que la vida te esté jugando chueco, es que tú solito te saboteas con la tragazón, los desvelos y la flojera. Ponte las pilas, porque cuando te propones algo, lo logras, pero últimamente te falta constancia. Si quieres sentirte deseado, seguro y con toda la actitud, empieza por cuidarte, que nadie va a venir a hacer el trabajo por ti.
En temas de salud se ven mejoras, pero solo si le echas ganitas. No sirve de nada que te motives un día y al siguiente vuelvas a lo mismo. Se aproxima un viaje que te va a caer como anillo al dedo, te ayudará a despejar la mente y a salir de la rutina que ya te tiene medio fastidiado. Aprovecha esa oportunidad para reconectarte contigo y pensar bien hacia dónde quieres ir.
Si tienes pareja, bájale a los celos y a las exigencias, porque últimamente estás pidiendo más de lo que das. No todo es reclamar ni cuestionar, también se trata de aportar, de confiar y de construir. Tu pareja ya está empezando a cansarse de tanta duda y tanto rollo mental, y si no cambias esa actitud, podrías empujarla a tomar decisiones que no te van a gustar. Aquí no se trata de tener la razón, sino de cuidar lo que tienes.
Pon atención en tus pagos y deudas, porque podrías meterte en problemas por no cumplir a tiempo. No te confíes ni dejes las cosas para después, porque luego vienen los pleitos, los reclamos y hasta situaciones legales que te van a quitar tiempo y energía. Organízate y cumple como debe ser, que la responsabilidad no es opcional.
Una ex pareja va a regresar a fastidiarte, a moverte el tapete o a querer revivir algo que ya está más que enterrado. No caigas en ese juego, porque sabes perfectamente que no te lleva a ningún lado. Cierra ese ciclo de una vez por todas y deja de darle entrada a quien solo trae problemas.
Cada cambio que quieras hacer en tu vida debe ser por ti, no por quedar bien con alguien más. No te transformes para encajar, hazlo porque realmente lo necesitas. Cuando haces las cosas desde la raíz correcta, los resultados se notan.
Te hace falta ponerte metas claras, porque hay días en los que ni tú sabes qué quieres y eso te desmotiva. No todo es dejar que la vida te sorprenda, también tienes que tomar el control y dirigir tu camino. Aunque te cueste levantarte algunos días, recuerda que nadie va a luchar por tus sueños más que tú.
Si estás en pareja, consiente más, demuestra más y deja de sacar temas del pasado que solo generan conflicto. No todo tiene que ser pelea o reclamo, también hay espacio para lo bonito.
Este 29 de abril te está pidiendo que madures, que te hagas responsable y que dejes de engancharte en tonterías. Porque cuando te enfocas en lo que importa, todo lo demás se acomoda solo.
CAPRICORNIO
No andes regalando el corazón como si fuera promoción de fin de semana, porque luego te sorprendes cuando no te lo cuidan como tú esperabas. A veces te desesperas porque tu pareja no reacciona como tú quisieras, pero entiende algo de una buena vez: no todos aman igual ni demuestran igual. Eso no significa que no haya cariño, significa que tienes que aprender a entender otras formas de querer. Deja de imaginar cosas que no existen, porque luego tú solito armas tormentas donde ni nubes había.
En estos días traes el antojo a todo lo que da y si no te controlas vas a notar el cambio más rápido de lo que te imaginas. No es solo cuestión de estética, también es salud, así que ponte las pilas con lo que comes y muévete más, porque el cuerpo no es bodega para guardar todo lo que se te antoja. Si te organizas, puedes lograr un equilibrio sin dejar de disfrutar, pero necesitas disciplina.
Se visualizan oportunidades importantes como un viaje, cambio de carro o incluso de casa. Son movimientos que no solo te van a emocionar, también te van a ayudar a sentirte renovado. Pero no todo es emoción, también hay que pensar bien antes de tomar decisiones, porque no se trata de moverte por impulso, sino con inteligencia.
Prepárate porque podrían surgir chismes dentro de la familia, sobre todo por tu forma de pensar y ver la vida. A muchos no les gusta que seas directo ni que no sigas lo que ellos consideran correcto. Pero aquí va algo claro: nunca vas a tener contento a todo el mundo, así que mejor enfócate en ser feliz a tu manera. Que hablen lo que quieran, tú sigue firme en lo tuyo.
Vienen días de mucha reflexión, donde te vas a cuestionar decisiones, caminos y hasta personas. No te asustes, eso es parte de crecer. Aprovecha ese momento para acomodar lo que traes revuelto y buscar soluciones reales a esos problemas que te han frenado. Ya es momento de dejar de darle vueltas a lo mismo y empezar a actuar.
Ten mucho cuidado con tus planes y proyectos, porque tienes la mala costumbre de contar todo antes de tiempo. Y aunque no lo creas, no toda la gente que te rodea quiere verte bien. Hay envidias disfrazadas de sonrisas, así que guarda silencio hasta que tengas todo bien amarrado.
En el amor se ven movimientos interesantes, incluso la llegada de alguien nuevo que podría despertarte emociones que ya creías dormidas. También una amistad cercana te dará una sorpresa que no esperabas y que te va a sacar más de una sonrisa.
No descuides a tu familia, porque aunque a veces te desesperen, son los únicos que al final siguen ahí cuando todo se complica. Date el tiempo de convivir más con ellos.
Este 29 de abril te pide discreción, madurez y firmeza, porque cuando aprendes a moverte en silencio, logras más de lo que imaginas.
SAGITARIO
Se te viene una noticia que te va a cambiar el chip por completo respecto a una persona. Donde antes dudabas, ahora vas a entender muchas cosas, y donde creías tener la razón, quizá te toque reconocer que no era tan así. No pasa nada, todos nos equivocamos, lo importante es saber corregir y no quedarte aferrado a ideas que ya no encajan con la realidad.
Cuida mucho tu carácter, porque traes la lengua bien filosa y podrías lastimar a una amistad con comentarios que ni al caso. A veces crees que estás siendo directo, pero terminas siendo hiriente. No todo se dice como se piensa, aprende a suavizar las cosas si no quieres andar pidiendo disculpas después.
Es momento de ponerte las pilas con tus metas, porque nadie va a venir a cumplirte los sueños en bandeja de plata. Si tú no le echas ganas, nadie lo va a hacer por ti. Tienes energía, tienes ideas, pero te falta disciplina para mantenerte constante. No bajes la guardia ni te distraigas con tonterías, enfócate en lo que realmente te mueve.
Gente hipócrita siempre va a haber, eso no es novedad. Pero ya es hora de que aprendas a identificarla rápido y a no engancharte. No pierdas tiempo tratando de encajar con quien no vale la pena. Mándalos derechito a donde sabes y sigue tu camino sin voltear atrás.
En el amor, te hace falta entender que no necesitas a nadie para sentirte completo. Cuando aprendes a estar bien contigo mismo, el amor llega sin presión y sin necesidad. Mientras sigas viendo las relaciones como una urgencia, vas a seguir atrayendo lo que no te conviene. Disfruta tu soltería si es el caso, que también tiene su lado sabroso.
Si tienes pareja, podrían surgir conflictos por alguien del pasado que vuelve a aparecer. Esa persona no llega por casualidad, llega a mover emociones, dudas o incluso celos. Aquí lo importante es que no permitas que eso afecte lo que tienes. Si tu relación vale la pena, defiéndela, pero con hechos, no con pleitos.
Guarda silencio sobre tus planes, porque hay gente que no soporta verte avanzar. Aunque sonrían y te aplaudan, por dentro desean que no te salga nada bien. No se trata de vivir desconfiando, pero sí de ser más reservado. Deja que tus resultados hablen por ti.
Podrías sentir la necesidad de conectar con alguien que ya no está en este mundo. Esa ausencia pesa, pero también te recuerda que no estás solo. Hay energías que te acompañan y te protegen aunque no las veas. Si te nace, prende una veladora blanca y dedica un momento a recordar desde el cariño, no desde el dolor.
Este 29 de abril te pide carácter, enfoque y discreción. Porque cuando dejas de hablar tanto y empiezas a actuar, es cuando realmente comienzas a avanzar sin que nadie te detenga.
ARIES
Traes un pleito contigo mismo que ya se está saliendo de control, porque sigues cargando culpas que ni te corresponden. Te estás castigando por errores que ya pasaron o que ni siquiera fueron totalmente tuyos, y así no vas a avanzar. Aprende a perdonarte de una vez por todas, porque mientras sigas viviendo en el “hubiera”, te vas a quedar estancado. No eres perfecto, pero tampoco eres el villano que a veces te imaginas.
Andarás más tranquilo que de costumbre, como si por fin te estuvieras dando un respiro, pero eso no significa que ya resolviste todo. Simplemente estás aprendiendo a procesar las cosas diferente. Eso sí, deja de tropezar con la misma piedra, porque a veces caes en situaciones absurdas solo por no aprender de lo vivido. No es mala suerte, es falta de atención.
Manda bien lejos a quien solo sabe prometerte cosas bonitas pero no cumple nada. Ya estás grande para seguir creyendo en cuentos. Aquí lo que vale son los hechos, no las palabras. Si alguien quiere estar en tu vida, que lo demuestre con acciones claras, porque tú ya no estás para perder tiempo con ilusiones baratas.
Se vienen cambios importantes que te van a sacudir, pero para bien. Una nueva amistad llega a tu vida y te va a aportar algo distinto, algo que te hacía falta. También hay oportunidad de un nuevo trabajo o un movimiento que te va a hacer crecer, aunque al inicio te dé miedo. Vas a madurar más rápido de lo que quisieras, pero eso será consecuencia de los problemas que enfrentes. A veces la vida te empuja a crecer aunque no quieras.
Si tienes pareja, prepárate porque vienen momentos incómodos que te van a poner de malas. Una persona del pasado podría meterse como piedrita en el zapato y generar conflicto. Aquí la clave es no explotar a la primera, porque si te dejas llevar por el coraje, podrías decir cosas que no tienen regreso. Piensa antes de actuar, aunque te cueste.
No permitas que nadie te robe la poca paz que has logrado construir. Tu carácter es fuerte, sí, pero también necesitas aprender a controlarlo. No todo merece tu reacción ni tu energía. A veces el verdadero poder está en saber cuándo callar y cuándo alejarte.
En el trabajo andarás hasta el tope, cansado, fastidiado y con ganas de mandar todo al demonio. Pero no te dejes vencer por el estrés. Necesitas organizar mejor tus tiempos, darte espacios para descansar y no cargar con más de lo que puedes manejar. No eres máquina, así que aprende a dosificarte.
Este 29 de abril te está enseñando a soltar culpas, a poner límites y a crecer a través de lo que te incomoda. Porque cuando dejas de pelear contigo mismo, empiezas a avanzar de verdad.
TAURO
Ya deja de andar tratando a la gente como no te gustaría que te trataran, porque luego te sorprendes cuando te pagan con la misma moneda. No es karma, es consecuencia, así que ponte más consciente de tus actitudes. Se vienen días muy buenos donde vas a valorar como nunca a tu familia, te vas a dar cuenta de quién sí ha estado y quién solo aparece cuando le conviene. Aprende a agradecer lo que tienes y deja de enfocarte en lo que te falta.
Es momento de valorarte de verdad y dejar de esperar cosas de los demás. Mientras sigas poniendo tus expectativas en otras personas, vas a seguir decepcionándote. Aquí el trabajo es contigo, no con el mundo. Cuando entiendas eso, todo se te va a acomodar de una manera más tranquila.
Si tienes pareja, se marca una discusión por culpa de una tercera persona o por chismes que vienen de la familia. Pero tampoco hagas tormenta en vaso de agua. Lo que se tenga que aclarar, se habla de frente y listo. No te quedes con dudas ni permitas que otros metan su cuchara en lo que no les importa. Si la relación es fuerte, esto no la va a tumbar.
Una ex pareja podría estar pasando por un mal momento y te vas a enterar. Lo curioso aquí es que tu reacción será completamente distinta a la de antes, ya no te mueve ni te quita el sueño. Eso solo demuestra que ya cerraste ese ciclo, aunque en su momento haya dolido. A veces el desinterés es la mejor prueba de que ya sanaste.
Todo lo que logres de aquí en adelante será por tu propio esfuerzo, así que no esperes que te regalen nada. Tú tienes con qué salir adelante, pero necesitas dejar la flojera y ponerte en acción. No todo cae del cielo, hay que trabajarlo.
Se aproximan nuevas amistades al finalizar la semana, personas que poco a poco se van a volver importantes para ti. No te cierres ni pongas barreras por miedo, date la oportunidad de conocer y de confiar, pero con medida. No todos vienen a dañarte, pero tampoco todos merecen acceso completo a tu vida.
No confundas lo que sientes ni te hagas bolas con emociones que ni tú entiendes. Y sobre todo, deja de dar terceras oportunidades, porque ya sabes cómo termina esa historia. Hay gente que no cambia, solo aprende a disfrazarse mejor.
Se acerca una persona de tez clara que va a querer acercarse con intenciones medio dudosas. No te dejes llevar por la apariencia ni por palabras bonitas, porque podría buscar sacar ventaja de ti. Aquí necesitas usar más la cabeza que el corazón.
Puede que al final de algunos días te sientas medio bajoneado, pensando que las personas que has conocido no eran lo que esperabas. Pero tranquilo, eso también es parte del proceso. Cuando menos lo imagines, llegará alguien que sí valga la pena.
Este 29 de abril te pide amor propio, claridad y menos tolerancia a lo que no te suma. Porque cuando te eliges a ti, todo empieza a mejorar.
GÉMINIS
Ponte bien abusado porque se viene una traición que te va a doler más de lo que quisieras aceptar. No es cualquier persona, es alguien que tú considerabas importante, de esos que metes hasta la cocina de tu vida. Pero ni modo, así se aprende quién sí y quién no. No te hagas el fuerte ni el indiferente, siente lo que tengas que sentir, pero no te quedes ahí atorado. Hay gente que llega para enseñarte, no para quedarse.
Un ex amor te ha estado pensando más de la cuenta y no tarda en aparecer, pero no viene con buenas intenciones, viene a moverte el tapete y a revolverte todo otra vez. Ya sabes cómo termina esa historia, así que no te hagas el sorprendido. Si decides abrir la puerta, luego no te quejes del desorden que te va a dejar.
Se marca un encuentro de esos rápidos, intensos y sabrosos, pero no te emociones de más ni quieras convertirlo en algo serio. Disfruta lo que es y ya, porque cuando te adelantas, terminas ilusionado y luego andas recogiendo pedazos. No llevas prisa, aunque a veces te gane la emoción.
Una persona con la que tuviste algo te va a buscar para armarte pleito o reclamarte cosas que ya ni al caso. No caigas en provocaciones ni le sigas el juego. Ese ciclo ya está más que terminado, pero tú eres el que sigue dejando la puerta entreabierta. Ciérrala bien y sigue adelante.
Si tienes pareja y sientes distancia o cambios, no te quedes callado. Expresa lo que sientes, porque lo que te guardas se convierte en resentimiento y luego explotas por todo. No te hagas el fuerte cuando por dentro traes mil dudas. Hablar claro puede salvar lo que todavía tiene solución.
Te vas a enterar de un rompimiento amoroso cercano y también de un embarazo en tu círculo de amistades. Eso te va a poner a pensar muchas cosas sobre tu propia vida y tus decisiones. No tomes lo ajeno como ejemplo absoluto, cada quien vive su proceso.
No te metas donde no te llaman ni cargues problemas que no son tuyos. A veces te gusta jugar al salvador y terminas más enredado que ayudando. También deja de aparentar lo que no eres solo por encajar, porque al final eso te pasa factura.
Una amistad se te va a acercar con puro chisme bajo el brazo. Escucha si quieres, pero no te involucres ni tomes partido. Hoy hablan de otros, mañana hablarán de ti.
Ya suelta el pasado de una vez. Si te equivocaste, ya aprendiste. Si te hicieron daño, ya sobreviviste. No sigas cargando cosas que ya no te corresponden.
Este 29 de abril te pide carácter, límites y amor propio. Porque cuando te eliges a ti, nadie te vuelve a ver la cara.
CÁNCER
Se te acabó eso de andar poniendo la otra mejilla, porque entras en una etapa donde el que te la hace, te la paga, pero con clase. Ya no vas a permitir que nadie se pase de listo contigo ni que te quieran ver la cara. Tu lado noble sigue ahí, pero solo para quien se lo gane. El resto que se atenga a las consecuencias, porque ya no estás para aguantar tonterías ni desplantes.
Una amistad cercana dará un paso importante, ya sea compromiso, boda o algo formal, y eso te va a poner a pensar en tu propia situación sentimental. También podrías empezar a sentir celos por alguien que, en teoría, no es nada tuyo. Y ahí está el detalle, porque cuando los celos aparecen es porque algo ya se está moviendo dentro de ti. Acepta lo que sientes, pero no te adelantes ni hagas novelas donde aún no hay historia.
Si tienes pareja, se vienen malentendidos que podrían nublar el ambiente. Pero no exageres ni armes discusiones por cosas sin importancia. A veces te encanta picar la llaga y luego no sabes ni cómo salir del problema. Aprende a soltar lo que no vale la pena y a disfrutar lo simple, porque no todo tiene que ser drama para sentir que hay amor.
Empiezas un ciclo muy importante donde te vas a sacudir toda esa carga emocional que vienes arrastrando. Vas a comenzar a soltar personas, situaciones y hasta pensamientos que ya no te dejan avanzar. Y aunque al principio duela, después lo vas a agradecer. No todo lo que se va es pérdida, a veces es liberación.
Cuando te sientas perdido o no sepas qué hacer, acércate a tu familia. Ellos, aunque a veces te desesperen, son los que mejor te conocen y quienes pueden darte un consejo sincero. No te aísles ni quieras resolver todo tú solo, porque también necesitas apoyo.
Tu lengua anda más suelta de lo normal, y eso te puede meter en problemas. No todos están preparados para escuchar tu verdad, así que aprende a medir lo que dices y a quién se lo dices. No es que te calles, es que elijas mejor tus batallas.
Ya es momento de que busques soluciones reales a tus problemas y dejes de dar vueltas en lo mismo. No confundas lo que quieres con lo que necesitas, porque a veces te aferras a cosas que no te hacen bien.
Se viene una prueba importante que te va a hacer valorar lo que tienes. Puede ser algo emocional, familiar o personal, pero te va a abrir los ojos. Habrá momentos donde te sientas desanimado porque las cosas no salen como esperabas, pero eso no significa que estés en el camino equivocado.
Este 29 de abril te pide firmeza, inteligencia emocional y menos drama. Porque cuando aprendes a controlar lo que sientes, dejas de sufrir por lo que no vale la pena.