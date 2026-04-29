Horóscopo de hoy para Leo del 29 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Crecerá tu anhelo de conocimiento, aflorará tu curiosidad y te harás un sinfín de preguntas nuevas. Será un momento ideal para que comiences a estudiar algo relacionado con el arte y para que conozcas gente afín. Tu mente les dará la bienvenida a las nuevas ideas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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