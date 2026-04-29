Putin propone tregua en Ucrania para el 9 de mayo y recibe respaldo de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso una tregua temporal en Ucrania con motivo del Día de la Victoria, el próximo 9 de mayo, iniciativa que fue respaldada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, según informó el Kremlin.

De acuerdo con el asesor diplomático ruso, Yuri Ushakov, la propuesta contempla un alto el fuego durante las celebraciones que conmemoran la derrota de la Alemania nazi en 1945, una fecha de gran simbolismo político y militar en Rusia.

“Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria… Trump apoyó activamente esa iniciativa”, declaró Ushakov.

Cada 9 de mayo, Rusia realiza desfiles militares en la Plaza Roja, homenajes a veteranos y exhibiciones de armamento, en una jornada clave para reforzar el discurso histórico del Kremlin sobre la Segunda Guerra Mundial.

La propuesta se da tras un antecedente reciente, el breve alto el fuego durante la Pascua ortodoxa del 11 y 12 de abril, el cual fue valorado positivamente por Trump. “Esa festividad conmemora nuestra victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial”, recordó el mandatario estadounidense, según el Kremlin.

Aunque tanto Moscú como Kiev se acusaron mutuamente de violaciones durante esa tregua, analistas señalaron que no se registraron avances militares significativos ni ataques masivos, lo que sugiere cierto margen para acuerdos temporales.

En lo que va de 2025, Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han consensuado dos treguas breves. Sin embargo, persisten profundas diferencias: Kiev exige un alto el fuego de al menos 30 días, mientras Moscú rechaza esa posibilidad.

Además, las conversaciones de paz permanecen paralizadas desde mediados de febrero. Aun así, Trump considera que un acuerdo podría estar cercano. “Trump cree que un trato que ponga fin al conflicto en Ucrania ya está cerca”, indicó Ushakov.

Por su parte, Putin aseguró que Rusia mantiene “la iniciativa estratégica en el campo de batalla” y advirtió que “los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados en cualquier caso”. No obstante, dejó abierta la puerta a una solución negociada, condicionada a que Ucrania acepte retirar sus tropas del Donbás.

El Kremlin también señaló coincidencias entre Putin y Trump respecto a Ucrania, al afirmar que ambos emitieron “valoraciones similares sobre la actitud del régimen ucraniano”, al que acusan de prolongar el conflicto con apoyo europeo.

Sigue leyendo: