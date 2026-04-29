Tom Flores respalda a Fernando Mendoza para llevar el número 15 en Raiders

El futuro de los Raiders comienza a tomar forma con un gesto cargado de simbolismo. El legendario Tom Flores, miembro del Salón de la Fama y primer quarterback en la historia de la franquicia, dio su aprobación para que el novato Fernando Mendoza utilice el dorsal 15 en la NFL.

Tom Flores da su bendición a Fernando Mendoza

A sus 89 años, Tom Flores no dudó en respaldar al joven quarterback tras escuchar que no estaba seguro de haber “ganado” el derecho de portar ese número.

“Merece mi bendición“, dijo Flores en entrevista con Paul Gutiérrez, columnista del sitio oficial de Raiders. “Porque si no es el verdadero talento, entonces no sé qué demonios estoy haciendo”, complementó.

El histórico entrenador de los Raiders incluso elogió ampliamente las cualidades del nuevo talento:

“Es perfecto. Puede hacer todos los lanzamientos. Puede hacer las jugadas. ¿Qué no puede hacer? Lo hace todo. Es divertido verlo jugar“.

Same number. New era.



With Tom Flores’ blessing, No. 15 finds its next leader.



Read more ➡️ https://t.co/bRVuLMEJhv pic.twitter.com/cRrkDTKJRs — Las Vegas Raiders (@Raiders) April 29, 2026

Fernando Mendoza asume el legado con respeto

Lejos de tomarlo a la ligera, Fernando Mendoza mostró humildad tras ser seleccionado como la primera elección global del Draft y conocer las palabras de Flores.

“Él es más guapo que yo“, respondió con humor, antes de profundizar en el significado del momento:

“Estoy muy bendecido de ser parte de esta organización. No puedo agradecerle lo suficiente”, recopiló Gutiérrez en su columna.

El joven quarterback también dejó claro que su compromiso será total: “No he hecho nada en la NFL. Para que una leyenda como él me permita usar el número 15 y representar a Raider Nation, al Silver and Black y a él, todo en uno, es una bendición eterna. Cada día tendré un compromiso con la excelencia para estar a la altura”.

Just spoke with #Raiders @ProFootballHOF coach Tom Flores, who MORE than gave @fernandomendoza his blessing to wear No. 15 with the @Raiders. Column coming soon… pic.twitter.com/Xg0jI0MDzm — Paul Gutierrez (@PaulHGutierrez) April 24, 2026

El dorsal 15 y su peso en Raiders

Aunque en Las Vegas Raiders no retiran números oficialmente, el dorsal 15 tiene un significado especial dentro de la franquicia. Desde que Tom Flores lo utilizó en 1966, varios jugadores lo han portado, incluidos nombres como Jeff Hostetler, Gardner Minshew y Nelson Agholor.

Ahora será Fernando Mendoza quien cargue con esa responsabilidad en una nueva etapa del equipo.

Un dato que conecta pasado y presente

Cuando debute en temporada regular, Fernando Mendoza se convertirá en el undécimo ganador del Trofeo Heisman en jugar para los Raiders, uniéndose a figuras como Jim Plunkett, Marcus Allen, Charles Woodson y Bo Jackson.

Impacto latino en la NFL

El contexto cultural también añade relevancia a la llegada de Fernando Mendoza. Su vínculo con leyendas como Tom Flores y Jim Plunkett refuerza la presencia latina en la NFL.

Plunkett destacó la importancia de este momento: “Es importante para la comunidad hispana. Estoy muy orgulloso de Fernando”.

Además, recordó el largo tiempo desde que un jugador latino fue seleccionado con el primer pick del Draft: “Han pasado 55 años… espero que no tengan que pasar otros 55“, agregó.

Expectativa en Raider Nation

La afición de los Raiders espera con entusiasmo ver a Fernando Mendoza en el campo, ahora portando un número cargado de tradición: “Es un privilegio que use mi número“, sentenció Tom Flores. “Me gustaría verlo entrenar“, concluyó el exquarterback.

Sigue leyendo:

– Fernando Mendoza es elegido No. 1 en el Draft por los Raiders y hace historia

– La semana de Fernando Mendoza tras el campeonato: shows de TV y un bobblehead

– Un cubano brilla en Nueva York: Fernando Mendoza gana el Heisman y habla en español