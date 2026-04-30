Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 30 de abril al 6 de mayo

Jueves 30

Ed Maverick en el museo Grammy

El cantante mexicano Ed Maverick visitará el museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) para presentar su más reciente álbum, “La nube en el jardín”, así como su película “La nube en el jardín en vivo desde la Sala Nezahualcóyotl”. Además de la proyección, habrá una conversación sobre su proceso creativo y una breve actuación. Hoy jueves 30 de abril a las 7 pm. Boletos agotados; lista de espera disponible. Informes grammymuseum.org.

Foto: Neuderts

Pictogramas en la Japan House

La muestra Pictograms: Iconic Japanese Designs, en la Japan House (6801 Hollywood Blvd.,

Los Angeles), es una exploración inmersiva de cómo la belleza y la precisión del diseño japonés han moldeado el arte de la comunicación visual. Termina el domingo 3 de mayo. Entrada gratuita. Informes japanhousela.com.

Foto: Cortesía de Japan House

Viernes 1

Blessd en el Peacock

El cantante colombiano de música urbana, Blessd, continúa con su gira El mejor hombre del mundo, que traerá al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) por una noche. El intérprete trae bajo el brazo su disco más reciente, que lleva el mismo nombre de su tour. Viernes 1 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $57. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Sábado 2

Cazzu en el Youtube

“Latinaje” en vivo es el nombre de la gira por Estados Unidos de Cazzu, la cantante argentina de música urbana. Pasará por el teatro YouTube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará los temas más conocidos de su repertorio. Sábado y domingo a las 8 pm. Boletos desde $112. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Mezcalent

Carlota: alhajero de secretos en el LATC

El colectivo LGBTQ+, Teatro Alebrijes, presentará la obra Carlota: alhajero de secretos, una reinterpretación de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Coescrita y codirigida por Rodrigo García y Ugho Badú. Presentaciones en el Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles). En español con supertítulos en inglés. Del sábado 2 al 24 de mayo en días selectos. Boletos desde $10. Informes latinotheaterco.org.

Foto: Teatro Alebrijes

Ecos de España en el Sierra Madre

Ecos de España celebra el espíritu de España con un programa de música y danza clásica española y flamenca en el Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre). Con los cantaores Susana Elena y Albertossy Espinoza y el guitarrista Almer Imamovic. Paco y Yolanda Arroyo rendirán un homenaje a García Lorca. Show familiar. Sábado 2 de mayo a las 11 am. Boletos $25. Informes sierramadreplayhouse.org.

Foto: Cortesía de Susana Elena

Festival de arte en el Music Center

El Very Special Arts Festival Family Day se llevará a cabo en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) este fin de semana. Niños y familias de todas las capacidades podrán disfrutar de música en vivo, espectáculos de danza, actividades interactivas y un espectáculo de magia. Sábado 2 de mayo de 11 am a 2:30 pm. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Domingo 3

Fiesta familiar en LACMA

En las recientemente inauguradas David Geffen Galleries del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) se celebrará por primera vez la NexGenLA Celebration: Family Fun Begins with the David Geffen Galleries, una fiesta para toda la familia en la que habrá música en vivo, danza, marionetas, DJs y más. Domingo 3 de mayo de 10 am a 2 pm. Entrada gratuita con reservación; habrá un número limitado de boletos el día del evento. Informes lacma.org.

Foto: LACMA

Buyepongo y Quitapenas en La Cita Bar

Las bandas locales de música indie, Buyepongo (en foto) y Quitapenas, estarán celebrando por adelantado la fiesta del 5 de Mayo. Ofrecerán un concierto juntas en La Cita Bar (336 S. Hill St., Los Angeles), donde tocarán sus ritmos más guapachosos. Domingo 3 de mayo a las 2 pm. Entradas $23. Informes lacitabar.com.

Crédito: Cortesía

Jazz en Santa Monica

El Santa Monica International Jazz Festival, que se realizará en Third Street Promenade (cuadra 1300 de la Third St., Santa Monica), incluye la participación de Samohi Jazz Combo, Aidan Farrell, Billy Mohler, Genevieve Artadi y otros. Domingo 3 de mayo a partir de la 1 pm. Evento gratuito. Informes smjazzfest.com.

Cinco de Mayo en Plaza México

La Plaza México (3100 E. Imperial Hwy., Lynwood) celebrará la icónica Batalla de Puebla en el evento anual Cinco de Mayo, donde estarán presentes la banda militar Águilas de Mexicali y actores que personificarán los personajes históricos. Habrá juegos, música en vivo y puestos de comida y de actividades para toda la familia. Domingo 3 de mayo de 2 a 10 pm. Evento gratuito. Informes plazamexico.com.