Clima de hoy en San Antonio, Texas para este jueves 30 de abril

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este jueves 30 de abril. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1009.5 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:53 h y el crepúsculo será a las 20:10 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 88%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que el cielo estará cubierto con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 63 grados Fahrenheit (12 y 17 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

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