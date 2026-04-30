Representante por Idaho impulsa una ley en contra de las ratas por convertirse en plaga

Debido al incremento de los avistamientos de ratas en distintas zonas de la ciudad de Boise, John Gannon, congresista por Idaho, presentó inusual un proyecto de ley en contra de las ratas.

Bajo el argumento de que los roedores se han convertido una en plaga complicada de enfrentar, el abogado demócrata que desde 2012 representa al distrito legislativo 17A de Idaho, encabeza un proyecto mediante el cual pretende que las ratas sean clasificadas como especies invasoras con un potencial de convertirse en una plaga pública.

De esa manera, el trasfondo de su proyecto consiste en otorgarles a los gobiernos locales autoridad plena para actuar hasta resolver un problema que, además generar millonarias perdidas financieras, puede llegar a afectar la salud de los ciudadanos.

Durante una entrevista concedida a la cadena de noticias NewsNation, el político originario de California reconoció que le resulta prioritario evitar que la enorme población de ratas reportada por la ciudadanía se salga de control con la posibilidad de extenderse a varias ciudades de Idaho.

“Llevamos viviendo aquí 50 años, y esta es la primera vez que oigo quejas constantes y frecuentes sobre ratas. Creo que es un deber fundamental del gobierno ocuparse de plagas como esta”, señaló.

El objetivo de John Gannon consiste en facultar a los gobiernos locales para acabar con la plaga de ratas que están invadiendo Idaho. (Crédito: Todd Dvorak / AP) Crédito: Todd Dvorak | AP

Cabe señalar que el proyecto de ley citado no impone medidas ni financiación y sólo “faculta” a los gobiernos locales para hacerle frente a la plaga.

De acuerdo con las autoridades locales, el incremento de ratas noruegas y ratas de tejado, se ha extendido en los últimos cinco años hasta convertirse en una amenaza para la zona de Boise y el Valle del Tesoro en Idaho.

Por el momento, las zonas más afectadas incluyen Eagle, Garden City, Meridian y el noroeste de Boise.

Un amplio sector de residentes de esas poblaciones coincide en señalar que las ratas anidan en sus sistemas de climatización, destruyen los sistemas de riego y causan daños estructurales.

“Se sospecha que estas ratas llegaron a Idaho en contenedores de almacenamiento que transportaban muebles desde residencias en alguna gran ciudad de la costa oeste.

La gente se está mudando a todas partes de Idaho, lo que significa que estas ratas pueden aparecer en cualquier lugar del estado”, indicó Steve Berch, representante demócrata de Boise y copatrocinador del proyecto de ley contra las ratas, en una declaración emitida para el periódico The Washington Post.

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