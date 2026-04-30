Trump firma orden ejecutiva para ampliar el acceso de los trabajadores a cuentas de retiro con aportaciones federales

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca ampliar el acceso a cuentas de ahorro para la jubilación, con énfasis en trabajadores de bajos y medianos ingresos que actualmente carecen de planes patrocinados por sus empleadores.

El anuncio, realizado en la Casa Blanca, detalla la creación de un nuevo sistema que permitirá a los trabajadores abrir cuentas individuales de retiro (IRA) de bajo costo a través de una plataforma digital denominada TrumpIRA.gov.

Según la administración, el objetivo es reducir la brecha de cobertura en el sistema de jubilación estadounidense, que afecta a decenas de millones de personas.

De acuerdo con estimaciones de Pew Charitable Trusts, alrededor de 56 millones de estadounidenses no tienen acceso a un plan de jubilación en su lugar de trabajo, una situación que impacta especialmente a empleados de pequeñas empresas, trabajadores independientes y personas con ingresos limitados.

Securing Retirement for Working Americans 🇺🇸



President Donald J. Trump just signed an Executive Order boosting access to high-quality, low-cost IRAs and offering up to $1,000 in federal matching contributions to strengthen retirement security for hardworking Americans. pic.twitter.com/eJlMRux9fN — The White House (@WhiteHouse) April 30, 2026

Un programa con incentivos federales

La orden ejecutiva establece que los participantes elegibles podrán recibir contribuciones federales de hasta $1,000 dólares anuales mediante el programa Saver’s Match, aprobado previamente por el Congreso durante la administración de Joe Biden y cuya implementación está prevista para los próximos años.

Este incentivo está dirigido a trabajadores que cumplan con ciertos límites de ingresos y que aporten recursos a sus cuentas de retiro. La administración Trump también instruyó a agencias federales a promover el programa para aumentar la participación, en un intento por fomentar el ahorro voluntario.

Además, los planes ofrecidos a través del nuevo portal deberán cumplir con estrictos requisitos de costos, incluyendo un límite máximo de 0.15% en comisiones anuales, así como la prohibición de exigir saldos mínimos o contribuciones iniciales.

Funcionarios como Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, indicaron que la iniciativa busca replicar características del sistema de ahorro utilizado por empleados federales, conocido por sus bajos costos y opciones de inversión basadas en índices.

.@POTUS: "Beginning at the start of next year, every American will be able to go to https://t.co/qblCZtyfd5 and open a new, low-cost IRA account. You'll then be able to access the same type of retirement accounts that federal employees enjoy… which are incredible." pic.twitter.com/Lzls0OxO55 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 30, 2026

Alcance limitado sin acción del Congreso

A pesar del anuncio, expertos señalan que el impacto de la medida podría ser limitado sin la aprobación de legislación adicional. La orden ejecutiva depende en gran medida de la participación voluntaria, a diferencia de propuestas que contemplan la inscripción automática de trabajadores, considerada una herramienta más efectiva para incrementar el ahorro.

Un análisis de la firma Morningstar sugiere que un sistema con inscripción automática podría incorporar a más de 30 millones de trabajadores al ahorro para el retiro. Sin embargo, bajo el esquema actual, esa cifra podría ser significativamente menor.

Por su parte, el grupo Economic Innovation Group estima que más de 50 millones de trabajadores carecen de acceso a planes de jubilación patrocinados por empleadores, lo que convierte a este segmento en un mercado potencial para instituciones financieras.

Críticos de la iniciativa advierten que, aunque el programa podría ampliar el acceso, no garantiza mejores rendimientos para los ahorradores y podría beneficiar principalmente a las firmas que administren los fondos.

La Casa Blanca señaló que buscará trabajar con el Congreso para ampliar la elegibilidad del programa y consolidar el marco legal necesario para fortalecer el sistema. Mientras tanto, el éxito de la iniciativa dependerá en gran medida de la respuesta de los trabajadores y de la capacidad del gobierno para incentivar su participación.

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