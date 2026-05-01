El tiempo de hoy en Dallas para este viernes 1 de mayo

Este viernes 1 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC). La probabilidad de lluvia será del 96% y se prevén cielos cubiertos. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 54 grados Fahrenheit (12ºC), con una probabilidad de precipitación del 59%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:40 h y se marchará a las 20:09 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 79 grados Fahrenheit (14 y 26ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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