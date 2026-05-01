El tiempo de hoy en Houston para este viernes 1 de mayo

El clima en Houston, Texas, para este viernes 1 de mayo vendrá con cielos prácticamente cubiertos. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 99 y 97 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:39 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 19:58 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Eso sí, también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. En concreto, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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