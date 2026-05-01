Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Aguas este 01 de mayo de 2026 porque no es un día para confiarte ni andar de confiado como si todo estuviera planchado; la suerte anda medio voluble contigo y cualquier descuido te puede salir caro. No es para que te espantes ni te escondas debajo de la cama, pero sí para que midas bien tus pasos, pienses antes de actuar y no te avientes a lo loco como sueles hacerlo cuando te gana la emoción. Recuerda que no todo lo que brilla es oro y menos cuando andas con el ánimo sensible, porque cualquier cosita te mueve el tapete y terminas haciendo tormenta en vaso de agua.
Ya bájale dos rayitas a eso de quedarte callado lo que sientes por miedo al qué dirán. Mira, la gente siempre va a hablar, hagas o no hagas, así que mejor habla claro, sin tanto rodeo, pero también con tantita cabeza, no vayas a soltar lo primero que se te ocurra porque luego ni cómo arreglarlo. Aprende a decir lo que sientes sin lastimar, pero también sin quedarte con el nudo en la garganta, porque eso al final te pesa más que cualquier problema externo.
En el amor la cosa se pone intensa, y cuando digo intensa es que va a haber química, calorcito y ganas de todo, pero también celitos, dudas y escenas que si no las controlas te van a meter en broncas. Si tienes pareja, se te prende la chispa bien sabroso, pero ojo, porque también se puede prender el pleito por terceras personas o malos entendidos familiares. No te enganches por chismes ni por comentarios de gente que nomás quiere meter cizaña, mejor habla directo con tu pareja y aclara todo antes de que se haga más grande el problema.
En cuanto a amistades, te van a llegar comentarios medio venenosos sobre alguien cercano y ahí es donde tienes que usar la cabeza fría, porque si te dejas llevar por lo que escuchas podrías cometer una injusticia y perder a alguien que sí vale la pena. No te adelantes, no reclames sin pruebas y no te pongas en plan detective intenso, mejor observa, analiza y luego decides. No todo el mundo te quiere ver caer, pero tampoco todos son tan leales como aparentan.
Las cuestiones de dinero también traen su aviso, así que ponte las pilas con pagos, deudas y compromisos porque podrías quedar mal con alguien importante. No gastes por impulso ni quieras aparentar lo que no tienes, porque eso solo te mete en más enredos.
Y sí, la expareja vuelve a hacer ruido, como mosca en la oreja que no deja en paz. No le des entrada, no caigas otra vez en lo mismo y no revivas historias que ya se cerraron. Valórate, aprende a estar contigo y deja de esperar algo de quien ya demostró que no tenía nada bueno para darte. Cuando entiendas eso, se te va a acomodar la vida más rápido de lo que imaginas.
ACUARIO
Este 01 de mayo de 2026 te trae movimiento, sacudidas y uno que otro sustito que te va a poner a pensar más de lo que quisieras, así que ponte abusado desde que amanezca porque no es día para andar distraído ni haciendo las cosas al aventón. En el trabajo, sobre todo, los accidentes o errores están a la orden del día, y no porque estés salado, sino porque andas con la cabeza en mil lados y eso te puede costar caro. Baja la velocidad, revisa bien lo que haces y deja de confiarte de que “todo sale bien”, porque hoy el universo te quiere más responsable, no más confiado.
Una persona del pasado regresa, pero no creas que viene con buenas intenciones ni con ganas de arreglar las cosas como gente madura; más bien llega con la cola entre las patas, pero también con información o comentarios que te pueden mover el tapete. Aquí el consejo es simple: escucha, pero no te tragues todo. No todo lo que te digan es verdad y no todo lo que parece arrepentimiento es sincero. Hay gente que vuelve solo para revolver lo que ya habías acomodado, así que tú decides si le das entrada o le cierras la puerta en la cara.
También se marca un familiar que anda de lengua larga, hablando de más y metiéndose donde no le llaman. No te enganches en pleitos tontos ni caigas en provocaciones, porque eso solo te va a desgastar. Aprende a ignorar con estilo, que a veces el silencio pesa más que mil palabras. No todo se responde, no todo se pelea y no todo merece tu energía.
En el terreno del amor, hay señales de que alguien a la distancia podría empezar a moverte el corazón de una forma que no esperabas. Puede ser por mensaje, redes o algo inesperado, pero te va a hacer sentir especial. Eso sí, no te emociones de más ni te armes películas antes de tiempo; ve despacio, con calma y sin soltar tu estabilidad por alguien que apenas está apareciendo.
Tu cuerpo también te está pidiendo atención, especialmente con la comida. Andas en una etapa donde cualquier exceso se te queda pegado y luego andas batallando para bajarlo. No se trata de que te prives de todo, pero sí de que le bajes a los antojos y te muevas más, porque después no te gusta cómo te ves y ahí andas renegando.
Se viene un proceso fuerte, pero necesario, donde vas a empezar a quitar de tu vida a personas que ya no suman, que solo te drenan o que nomás están de adorno estorbando. Y aunque al principio te duela o te saque de onda, a la larga te va a dar una paz que no tiene precio. Estás entrando en una etapa donde te vas a elegir a ti por encima de todo, donde ya no vas a aguantar tonterías ni relaciones a medias.
Cuando te sientas perdido o confundido, no te vayas tan lejos buscando respuestas. Tu familia, aunque a veces te saque de quicio, tiene más claridad de la que crees y puede darte consejos que sí sirven. Escucha más, observa más y habla menos, porque ahí está la clave para que este día no se te complique más de lo necesario.
CAPRICORNIO
Este 01 de mayo de 2026 te trae chismes, noticias y sacudidas emocionales que, aunque no son directamente tuyas, sí te van a mover el tapete más de lo que quisieras. Te enteras de un rompimiento sentimental cercano y hasta de un embarazo en una amistad, y eso te va a poner a pensar en tu propia vida, en lo que tienes, en lo que te falta y en lo que realmente quieres. Pero bájale dos rayitas a la comparación, porque mientras tú estés enfocado en lo que no tienes, se te va a ir la vida sin disfrutar lo que sí está frente a tus ojos, y eso sí es una pérdida bien fea.
Hay una persona que trae interés por ti, y no es cualquier interés, es de esos que sí valen la pena, pero tus actitudes medio pesadas, tus cambios de humor y ese carácter que cargas últimamente han hecho que se saque de onda y mejor dé un paso atrás. Aquí no es de que te hagas la víctima ni que digas “así soy yo”, porque cuando alguien importa, uno también tiene que poner de su parte. Si te interesa, demuéstralo, pero sin exagerar ni perder el piso.
En lo laboral, no te me confíes porque se viene una noticia que no te va a encantar. Puede ser un cambio, un retraso o algo que no salga como esperabas, y eso te va a poner de malas. Pero no hagas berrinche ni tomes decisiones en caliente, porque podrías empeorar la situación. Respira, analiza y busca la forma de adaptarte, porque aunque no lo veas ahorita, esto también te está acomodando para algo mejor.
En cuestión de negocios, ahí sí viene lo bueno, pero también lo peligroso. Hay oportunidades de crecimiento, dinero y proyectos que pueden dejarte buena ganancia, pero necesitas ponerte bien abusado y no confiarte de cualquiera que te pinte todo bonito. No todo lo que parece negocio lo es, y no todo lo que brilla te conviene. Analiza, pregunta y no inviertas por impulso, porque podrías perder más de lo que ganas.
Se marcan cambios importantes en tu vida, de esos que no puedes evitar aunque quieras. Y si quieres resultados diferentes, deja de hacer lo mismo de siempre. Cambia hábitos, cambia rutina, cambia mentalidad. El pasado ya estuvo, ya dolió y ya enseñó lo que tenía que enseñar. Ahora te toca soltarlo de verdad y empezar a construir algo nuevo, algo que sí te haga sentir pleno.
Aguas con golpes, caídas o descuidos físicos, porque andas medio torpe o distraído y eso te puede pasar factura. No andes corriendo ni haciendo todo a la carrera, porque luego ni tú sabes cómo te metiste el trancazo.
En el amor, vienen tentaciones, encuentros y hasta uno que otro desliz que puede terminar enredando más de la cuenta, sobre todo con gente cercana como vecinos o amistades. Si estás soltero, disfruta, pero con cabeza. Y si tienes pareja, habla claro, no te guardes lo que sientes porque eso se va acumulando y cuando explota, arrasa con todo.
SAGITARIO
Este 01 de mayo de 2026 es de esos días donde el universo te está empujando, casi a empujones, a que dejes de hacerte el distraído y te pongas serio con tus sueños. Estás en una etapa buenísima para concretar metas, pero si sigues dudando, procrastinando o esperando el momento perfecto, se te va a ir la oportunidad de las manos. Aquí no es de pensarla tanto, es de actuar con inteligencia, pero actuar ya.
Eso sí, bájale a tus expectativas con la gente, porque tienes la mala costumbre de esperar mucho y luego decepcionarte peor. No todos tienen tu corazón ni tus intenciones, así que deja de idealizar y empieza a ver a las personas como realmente son. Así te ahorras corajes, lágrimas y uno que otro coraje innecesario.
Se marca un viaje o una salida que te va a caer como anillo al dedo. Te va a ayudar a despejar la mente, a salir de la rutina y a recordar que la vida también se trata de disfrutar, no solo de sobrevivir. No la pienses tanto, si se presenta la oportunidad, agárrala, porque te va a dejar buenas experiencias y hasta uno que otro aprendizaje.
En el amor, ya deja de andar dando segundas y terceras oportunidades como si fueras beneficencia pública. Si ya te la hicieron, te la van a volver a hacer, así de sencillo. No es mala suerte, es que no estás aprendiendo la lección. Aprende a soltar, a cerrar ciclos y a empezar de nuevo, pero con más cabeza y menos corazón.
Vienen días de reflexión fuerte, de esos donde te cuestionas todo: lo que haces, lo que quieres y hacia dónde vas. No le saques a eso, al contrario, aprovéchalo para poner orden en tu vida. Hay problemas que te han tenido estancado porque no los has querido enfrentar, pero ya es momento de agarrar al toro por los cuernos y resolverlos de una vez.
También ten cuidado con tus planes y proyectos, porque tienes la boca muy suelta y todo lo cuentas antes de tiempo. No todos se alegran por ti, hay gente que envidia y que sin querer o queriendo te bloquea las cosas. Aprende a ser más reservado, no todo se presume hasta que ya está hecho.
Hay una energía espiritual fuerte, podrías sentir la necesidad de alguien que ya no está en este plano. No te asustes, al contrario, es protección, es guía. Esa persona sigue contigo de otra manera, y aunque no la veas, te está echando la mano más de lo que imaginas.
Eso sí, prepárate porque entras en una racha donde vas a tener que pagar ciertas cuentas del pasado, karmas, decisiones mal tomadas o cosas que dejaste pendientes. No es castigo, es aprendizaje. Y aunque a veces te cueste levantarte, literal y emocionalmente, tienes que hacerlo. Nadie va a venir a sacarte de la cama ni a cumplir tus sueños por ti. Aquí es donde demuestras de qué estás hecho.
ARIES
Este 01 de mayo de 2026 no viene a jugar contigo, viene a ponerte pruebas bien claritas para que de una vez entiendas qué sí y qué no quieres en tu vida. Y empezamos con lo que más te mueve: los amores del pasado. Esos no se han ido del todo y ahí andan, como mosca en la sopa, fregando, mandando mensajes o apareciendo donde menos los esperas. Aquí la decisión es tuya: o les abres la puerta y vuelves al mismo ciclo de siempre, o de una vez por todas cierras ese capítulo con dignidad. No hay punto medio, porque tú bien sabes que cuando te metes, te metes hasta el fondo.
Si tienes pareja, ya deja de hacerte el que no pasa nada. Si no te está dando lo que necesitas, si no te hace sentir valorado o valorada, es momento de poner las cartas sobre la mesa, sin rodeos pero con cabeza. No te esperes a que el coraje se te acumule, porque cuando explotas dices cosas que ni tú mismo sabes de dónde salieron. Habla a tiempo y evita convertir algo que se puede arreglar en un problema sin solución.
Tu energía anda fuerte, pero también medio descontrolada. Si la sabes usar, te va a llevar lejos; si no, alguien más se va a aprovechar de ella o tú mismo la vas a desperdiciar en tonterías. Enfócate en lo que quieres lograr y deja de distraerte con personas o situaciones que no te dejan nada bueno. No todo merece tu atención, y mucho menos tu desgaste emocional.
Una amistad cercana podría dar un paso importante en su vida, como compromiso o algo serio, y eso te va a mover emociones que ni tú sabías que traías. Puede que te den celos de alguien que ni es tuyo, y ahí es donde tienes que ser honesto contigo mismo: eso que sientes no es cualquier cosa. No te asustes, pero tampoco lo ignores, porque luego andas actuando raro y ni sabes por qué.
Tu carácter sigue siendo tu mayor reto. Te enojas rápido, reaccionas sin pensar y luego andas recogiendo los pedazos. Ya es momento de que aprendas a elegir tus batallas y a mandar a volar a quien de verdad no vale la pena, pero sin hacer drama innecesario. No todo se arregla gritando o cerrando puertas de golpe.
Si estás en pareja, prepárate porque vienen momentos incómodos, conversaciones que no quieres tener pero que son necesarias. No huyas, enfréntalas con madurez, porque ahí es donde se ve si la relación tiene futuro o si ya nomás están alargando lo inevitable.
Por dentro traes un torbellino de pensamientos sobre tu futuro. Te acuestas y la cabeza no para, pero de nada sirve adelantarte a lo que aún no pasa. Vive el presente, toma decisiones paso a paso y deja que las cosas se acomoden. Se vienen cambios fuertes, sobre todo en tu forma de pensar y de reaccionar. Estás madurando, aunque a veces no te guste admitirlo, y eso te va a llevar a entender muchas cosas que antes nomás no te hacían sentido.
TAURO
Este 01 de mayo de 2026 viene con movimiento, fiesta y también una que otra sacudida que te va a poner a pensar más de lo que quisieras. Se marca un viaje, posiblemente al extranjero o a un lugar que te saque de la rutina, y una invitación a fiesta o reunión donde te la vas a pasar bastante bien. Ya te hacía falta salir, despejarte y recordar que la vida también es para disfrutarla, no solo para preocuparte por todo. Así que si se presenta la oportunidad, no la pienses tanto y lánzate, porque te va a caer como anillo al dedo.
Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque también hay una amistad que anda con la lengua muy suelta, diciendo cosas que no le corresponden y que podrían afectarte más de lo que imaginas. No te enganches a la primera, pero tampoco te hagas el que no pasa nada. Observa bien quién es, qué dice y con qué intención, porque no todos los que sonríen son leales. Aprende a poner límites sin necesidad de armar pleito, pero dejando claro que contigo no se juega.
En el amor, tu corazón ya está listo para algo serio, aunque a veces tú mismo te saboteas por miedo a que no funcione. Te da cosa intentarlo y fallar, pero también te pesa quedarte con las ganas. Aquí la vida te está diciendo que te avientes, pero con inteligencia, sin idealizar de más y sin perderte a ti mismo en el proceso.
Eso sí, mucho cuidado con andar buscando a quien ya se fue. La nostalgia te puede ganar y hacerte cometer errores que después vas a lamentar. No todo lo que extrañas te conviene, y no todo lo que regresa es porque debe quedarse. Piensa bien antes de actuar, porque podrías abrir una puerta que ya habías cerrado con mucho trabajo.
También traes cargando culpas del pasado que ya no tienen sentido. Ya estuvo bueno de castigarte por errores que ya pasaron. Aprende, sana y sigue adelante. No puedes construir algo nuevo si sigues arrastrando lo viejo.
Si tienes pareja, se pueden presentar problemas por culpa de alguien del pasado o por chismes de terceras personas. No dejes que eso crezca, pon orden desde el inicio y habla claro. No acumules cosas, porque luego explotas y se hace un desastre.
En tu salud, ojo con lo que comes, porque estás en una etapa donde todo se te queda y además podrías andar propenso a infecciones. Cuida tu cuerpo, porque luego te arrepientes cuando ya te sientes mal.
Un trámite o asunto pendiente tendrá que esperar, no es el momento adecuado para moverlo, así que no te desesperes si no sale como quieres. A veces las cosas no se dan porque no es el tiempo correcto.
En el amor vienen cambios importantes, y si no manejas bien los chismes o comentarios externos, podrían causar dudas fuertes en tu relación. Aquí la clave es la comunicación y la confianza. No dejes que gente ajena decida por ti ni meta ruido donde no le corresponde.
GÉMINIS
Este 01 de mayo de 2026 vienes con el carácter atravesado, y si no te pones abusado, vas a terminar diciendo cosas que no sientes o lastimando a personas que sí valen la pena en tu vida. No es que seas mala persona, pero cuando te enojas se te olvida todo lo bueno y te gana el impulso, y ahí es donde la riegas. Baja dos rayitas, respira antes de contestar y aprende a elegir cuándo sí vale la pena discutir y cuándo mejor quedarte callado, porque no todo merece tu energía ni tu coraje.
Se te vienen días medio nostálgicos, de esos donde te agarra el recuerdo de personas que en su momento fueron todo para ti y que ahora ya no están. Y aunque eso te saque una lagrimita o te ponga sentimental, también te va a servir para darte cuenta de lo mucho que has crecido. No todo el que se fue era para quedarse, y aunque duela, cada quien cumplió su función en tu vida. No te claves en el pasado, agarra lo bueno y sigue caminando.
Aguas con chismes y traiciones, sobre todo de gente que ni tan cercana tienes, como familiares lejanos o conocidos que nomás andan viendo cómo meter ruido. No te tomes todo personal ni te enganches en dimes y diretes, porque eso solo te desgasta. La mejor forma de callar bocas es con hechos, no con pleitos.
Se marca embarazo en una amistad cercana, y eso te va a caer de sorpresa, pero también con alegría. Además, ya se empieza a armar un viaje que te va a sacar de la rutina y te va a caer de lujo, así que ve organizándote porque te la vas a pasar de aquellas, con risas, relajo y uno que otro exceso que luego ni te acuerdas cómo pasó.
En el amor, si tienes pareja, no te confíes ni te hagas el ocupado todo el tiempo. A veces te clavas tanto en cosas sin importancia que descuidas lo que sí vale. Tu pareja necesita atención, detalles y que le demuestres que sí te importa, no solo palabras al aire. Si no cuidas lo que tienes, alguien más podría hacerlo por ti, y luego ni cómo reclamar.
También ya deja de meterte donde no te llaman. No cargues problemas ajenos ni quieras resolver la vida de todo el mundo, porque al final tú quedas como el malo o la mala. Sé tú mismo, sin máscaras ni apariencias, porque cuando tratas de agradar a todos, terminas perdiéndote tú.
Una amistad llegará con chismes bajo el brazo, queriéndote meter en cosas que ni te van ni te vienen. Escucha si quieres, pero no te involucres. No todo lo que te cuentan necesita una reacción. A veces el mejor movimiento es no hacer nada.
CÁNCER
Este 01 de mayo de 2026 viene con sus altas y bajas, y si no te pones listo, un viaje o salida podría no salir como lo habías planeado. No es para que lo canceles todo, pero sí para que no te hagas expectativas tan altas, porque cuando algo cambia o no sale perfecto, te frustras más de la cuenta. Aprende a fluir y a adaptarte, porque no todo está bajo tu control, y eso no significa que vaya a salir mal, solo diferente.
Es momento de retomar ese negocio o idea que traías en mente y que por miedo, flojera o dudas habías dejado guardado. La vida te está dando otra oportunidad para empezar desde cero, pero ahora con más experiencia. Si realmente te aplicas, puedes lograr algo bastante bueno, pero necesitas disciplina y dejar de postergar las cosas.
Una amistad te va a dar una sorpresa muy agradable, de esas que te levantan el ánimo y te recuerdan que sí hay gente que vale la pena. También vienen invitaciones a eventos, reuniones familiares, fiestas o celebraciones donde te la vas a pasar bastante bien. Aprovecha esos momentos, porque necesitas distraerte y reconectar con tu gente.
Ojo con una persona de tez clara que se te va a acercar con intenciones no tan buenas. Puede parecer amable o interesante al inicio, pero hay algo detrás que no te va a convenir. Confía en tu intuición, porque tú sabes cuando algo no cuadra, solo que a veces decides ignorarlo.
En relaciones, podrían surgir conflictos con alguien importante debido a diferencias que no han sabido manejar. Aquí el problema no es que sean distintos, sino que ninguno quiere ceder. Aprende a escuchar, a entender y a aceptar que nadie es perfecto, ni tú ni los demás. Si quieres que una relación funcione, necesitas trabajar en eso, no solo exigir.
También te podrías enterar de una reunión o salida donde no fuiste invitado, y eso te va a sacar de onda. No lo tomes personal ni te claves, porque no todo gira alrededor tuyo. A veces simplemente no se dio, y ya.
En el trabajo se ven mejoras, y también la posibilidad de iniciar un negocio que te ayude a generar más ingresos. No le saques, es buen momento para pensar en grande, pero con los pies en la tierra.
Si tienes pareja, ya deja de sacar errores del pasado como si fueran armas. Eso solo desgasta y no deja avanzar. Aprende a perdonar de verdad, no a medias, y date la oportunidad de construir algo más sano.
LEO
Este 01 de mayo de 2026 te cae como balde de agua fresca en lo laboral, porque viene una noticia que sí te va a beneficiar y bastante, así que no te hagas el desentendido ni minimices lo bueno que está llegando a tu vida. Has trabajado, has aguantado y aunque a veces sientas que no avanzas, este tipo de movimientos son la señal de que las cosas sí se están acomodando. Aprovecha ese impulso, no te duermas en tus laureles y sigue dándole con todo, porque este es apenas el comienzo de algo mejor.
Pero así como llega lo bueno, también hay que poner atención en la salud, porque podrías andar medio flojo del estómago o con molestias en la espalda que te van a hacer renegar. No lo dejes pasar, no te hagas el fuerte porque luego te tumbas solo. Bájale al estrés, organiza mejor tus tiempos y deja de cargar con cosas que ni te corresponden, porque mucho de lo físico también viene de lo emocional.
Noticias de familia lejana te van a caer de sorpresa, y aunque no todas serán malas, sí te van a poner a reflexionar sobre la importancia de los tuyos y de no dejar pasar tanto tiempo sin saber de ellos. A veces te haces el ocupado, pero la vida se pasa rápido y luego andas lamentando lo que no hiciste.
Ten mucho cuidado con lo que deseas, porque aunque no lo creas, varias de esas cosas se te pueden empezar a cumplir. Y aquí es donde tienes que ser bien honesto contigo mismo, porque no todo lo que quieres te conviene. Si sigues aferrado a alguien que no mueve un dedo por ti, la vida te va a dar más de eso mismo hasta que entiendas la lección. Ya suelta esas ilusiones que solo te desgastan y empieza a valorarte como se debe.
Tu cuerpazo también pide atención, y no precisamente de cariño ajeno, sino de disciplina. Te encanta el apapacho, la buena vida y la tragazón, pero luego andas quejándote de cómo te ves. Aquí no es magia, es constancia. Muévete más, cuídate más y deja de poner pretextos, porque cuando quieres, bien que puedes.
Los chismes familiares van a estar al pie del cañón, pero no te tomes nada personal. La gente siempre va a hablar, hagas lo que hagas, así que mejor enfócate en vivir tu vida como te dé la gana. No necesitas dar explicaciones ni pedir permiso para ser feliz.
Y ojo con tu mundo interior, porque traes cargando culpas que ni te corresponden. Te estás castigando por errores que ya pasaron o que ni siquiera fueron totalmente tuyos. Ya suelta eso, porque mientras sigas volteando al pasado con culpa, no vas a poder avanzar ligero. Perdónate, aprende y sigue adelante.
VIRGO
Este 01 de mayo de 2026 no es para que andes a medias tintas en el trabajo, porque los errores que cometas ahorita pueden pesarte más adelante. Ya deja de confiarte o de hacer las cosas al ahí se va, porque si quieres crecer, necesitas disciplina, constancia y dejar de sabotearte tú solito. Nadie te está frenando más que tú mismo, así que ponte las pilas y haz lo que sabes hacer, pero bien hecho.
Se viene una noticia relacionada con dinero que te va a mover el tapete, puede ser algo bueno o algo que te obligue a reorganizarte, pero en cualquiera de los casos necesitas ser inteligente con tus decisiones. No gastes por impulso ni te emociones de más antes de tener todo claro.
Un familiar va a necesitar de tu apoyo por temas de salud, y aunque a veces te cuesta involucrarte emocionalmente, esta vez te va a tocar estar presente. No lo veas como carga, velo como oportunidad de demostrar lo mucho que te importan los tuyos.
En lo personal, ya deja el miedo y aviéntate por eso que quieres. Estás en buen momento para lograr cosas grandes, pero si sigues dudando o esperando a que todo sea perfecto, se te va a ir la oportunidad. La vida no premia a los que esperan, premia a los que actúan.
Nuevas amistades llegan a tu vida, y algunas de ellas van a ser más importantes de lo que imaginas. No te cierres ni te pongas en modo desconfiado desde el inicio. Aprende a abrirte poco a poco y a disfrutar de nuevas conexiones, porque no todo el mundo viene a fallarte.
Si tienes pareja, deja de repetir los mismos errores de siempre. Los celos, la desconfianza y las inseguridades pueden echar a perder algo que sí vale la pena. Si de verdad quieres que funcione, necesitas madurar, comunicarte mejor y dejar de actuar desde el miedo.
El pasado ya estuvo, ya dolió y ya enseñó. No sigas cargándolo como si fuera una condena. Si te equivocaste, ya pagaste de alguna forma. Ahora enfócate en ser mejor, pero por ti, no por nadie más.
El amor no te va a llegar cuando lo necesites, te va a llegar cuando estés listo. Y eso implica aprender a estar bien contigo mismo, sin depender de alguien más para sentirte completo. No veas al amor como salvación, sino como complemento.
Y por último, no es momento de venganzas ni de querer hacer justicia por tu cuenta. Deja que la vida y el tiempo acomoden todo. Cada quien recibe lo que da, tarde o temprano, así que tú enfócate en hacer las cosas bien y deja que lo demás caiga por su propio peso.
LIBRA
Este 01 de mayo de 2026 te trae una sacudida de esas que te obligan a poner orden en la cabeza y en la vida, porque ya no puedes seguir a medias tintas ni pensando en chiquito. Si traes en mente iniciar un negocio o mover dinero, desde ahorita empieza a visualizarte ganando, creciendo y logrando lo que quieres, porque tú mismo eres el primero que se sabotea cuando te llenas de pensamientos negativos. Si desde antes de empezar ya te ves perdiendo, pues ni cómo ayudarte. Cambia el chip, porque lo que piensas lo jalas, y tú ya no estás para atraer problemas, sino soluciones.
Y hablando de soluciones, ya deja de darle vueltas a lo mismo sin hacer nada. Tienes problemas, sí, pero también tienes la capacidad de resolverlos. No confundas tus necesidades con caprichos ni te desvíes de tu camino por quedar bien con otros. La vida te va a poner una prueba bastante fuerte, de esas que te hacen valorar lo que tienes y darte cuenta de quién sí está contigo y quién nomás estaba de adorno. No te me caigas a la primera, porque esto no es castigo, es aprendizaje.
Hay días donde te desanimas porque las cosas no salen como planeas, pero entiende algo: no todo es cuando tú quieres, es cuando debe ser. Y mientras más te resistas, más pesado se te hace el proceso. Fluye, adapta y sigue avanzando, aunque sea despacito, pero no te detengas.
En el amor vienen movimientos interesantes. Si estás soltero o soltera, se asoman nuevas oportunidades, personas que te van a mover el tapete y que pueden hacerte sentir cosas que ya creías olvidadas. Y si tienes pareja, la relación puede entrar en una etapa donde el amor se fortalece, pero solo si dejas de mendigar atención. Quien te quiere, lo demuestra, no tienes que estar rogando ni suplicando. Aprende a darte tu lugar.
Una amistad cercana te va a dar una sorpresa que te va a alegrar el día, y además hay alguien dentro de tu círculo que ya te empezó a ver con otros ojos. Tú sabrás si te haces o no te haces, pero ahí hay algo que puede crecer si le das oportunidad.
Eso sí, cuidado con tu lengua, porque vas a andar bien filoso o filosa, soltando verdades sin filtro y dejando a más de uno con cara de “¿y eso a qué vino?”. No todo lo que piensas se dice, y menos de golpe. Aprende a medir tus palabras, porque puedes herir sin querer y luego ni cómo arreglarlo.
Con tu familia, no te me alejes. A veces los das por sentado, pero son los únicos que, aunque te regañen o te digan tus verdades, siempre van a estar ahí. Dedícales tiempo, convive más y no los dejes en segundo plano.
Y ojo con los sueños, porque podrías recibir un mensaje importante por ese medio. No lo tomes a la ligera, tu intuición está más despierta de lo que crees.
ESCORPIÓN
Este 01 de mayo de 2026 te pide discreción total, así que guarda silencio y deja de andar ventilando tus planes como si fueran anuncio de televisión. No todo el mundo quiere verte triunfar, y aunque te sonrían, hay gente que trae envidia bien cargada. Si quieres que las cosas te salgan bien, trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti.
Traes conflictos arrastrando del pasado que no te dejan ver con claridad tu presente. Sigues cargando culpas, arrepentimientos o situaciones que ya no tienen solución, y eso te está frenando más de lo que crees. Perdónate, suelta y empieza a ver la vida con otros ojos, porque mientras sigas mirando hacia atrás, no vas a poder avanzar como quisieras.
En cuestiones de dinero, vienen buenas noticias. Puede llegar un pago pendiente, una deuda que te debían o incluso una oportunidad que te deje un ingreso extra. Eso sí, no te confíes ni te gastes todo como si no hubiera mañana. Administra bien, porque lo que llega fácil, fácil se va si no lo cuidas.
Tus proyectos y negocios necesitan atención, porque un pequeño error podría tumbar algo que llevas tiempo construyendo. No te confíes ni dejes todo al “ahí luego”, porque ese descuido te puede salir caro. Revisa, analiza y cuida cada detalle, porque ahí está la diferencia entre crecer o retroceder.
En el amor, vienen encuentros intensos, de esos que empiezan como juego y pueden terminar moviéndote más de lo que esperabas. Amores de una noche podrían aparecer, pero ojo, porque tú no eres de medias tintas y luego te clavas más de la cuenta. Disfruta, pero no pierdas el control ni te ilusiones antes de tiempo.
También es importante que no dejes tus sueños por cumplir los de los demás. Tú siempre estás viendo por otros, ayudando, apoyando, pero se te olvida que tú también necesitas avanzar. Ponte como prioridad, sin culpa y sin miedo, porque nadie más lo va a hacer por ti.
Si tienes pareja y sientes distancia, no lo ignores. Investiga, observa y habla, porque lo que no se atiende a tiempo se complica. No se trata de desconfiar, pero tampoco de hacerte el ciego.
Y esa expareja, aunque no te busque directamente por orgullo, sigue al pendiente de ti, viendo qué haces, con quién andas y cómo te va. Le pesa haberte perdido, pero ya no es tu problema. Tú sigue en lo tuyo y no voltees atrás, porque lo que se fue, se fue por algo.