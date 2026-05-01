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Horóscopo de hoy para Libra del 1 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 1 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Con tus encantos y predisposición natural al encuentro, recibirás múltiples propuestas, pues la gente se sentirá sumamente atraída. Sopesarás las ofertas, eligiendo lo que realmente te interese y sume a tu espectro. Por la tarde elaborarás una estrategia económica para salir a flote.

Horóscopo de amor para Libra

Te llevas bien con tu pareja e instintivamente entiendes lo que necesita y espera de ti y si estas preocupado sobre algo, puedes cambiarlo para que sea mejor. Si eres soltero, pasa el tiempo con otras personas. Cada conversación que tienes te enriquece y cada encuentro es probable que sea una intensa y memorable experiencia.

Horóscopo de dinero para Libra

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraLibra

No esperes ningún desarrollo que devaste la tierra. Si se refiere al sexo, disfruta tu manera de hacer el amor como siempre. Vas directo al grano y lo haces sin demasiados juegos previos, ropa erótica o platica sexual. Los principios estándar de placer serán buenos por un tiempo, pero ten cuidado de no aburrir a tu pareja innecesariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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