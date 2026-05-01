Se reducen pruebas en animales para el desarrollo de medicamentos: ¿la tecnología podrá llenar ese vacío?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos publicó un borrador de directrices que promueve el uso de métodos alternativos a las pruebas en animales en el desarrollo de fármacos, buscando reemplazar el uso habitual de primates y otros animales.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) anunciaron una inversión de $150 millones de dólares para el desarrollo de metodologías que no requieran el uso de animales, ilustrando un compromiso a largo plazo para reducir las pruebas tradicionales.

Expertos, como la directora del Instituto de Derecho y Política Animal, Delcianna Winders, destacan la necesidad de cambios significativos y el trabajo continuo en los modelos de investigación necesarios para abordar cuestiones complejas que aún no son totalmente resueltas por las tecnologías alternativas, recogió CNN.

Opiniones y perspectivas futuras

A pesar del reconocimiento de la importancia de las pruebas en animales para descubrimientos médicos, las encuestas muestran un descenso en la aceptación pública de estas prácticas, reflejando un cambio en la conciencia social sobre el bienestar animal.

CNN recuerda que en el año 2001, el 65% de los estadounidenses encuestados afirmó considerar moralmente aceptable la experimentación con animales, mientras que más recientemente, en septiembre de 2025, una encuesta de Gallup registró que el apoyo hacia esta práctica descendió al 47%, y otro 47% consideró que dicha investigación era moralmente incorrecta.

El camino hacia la eliminación total de pruebas en animales enfrenta desafíos significativos, incluyendo la necesidad de datos sólidos que sustenten la efectividad de nuevas metodologías. Aun así, las instituciones continúan explorando alternativas y fomentando la investigación sin animales en sus procedimientos.

Métodos alternativos

Actualmente, se están desarrollando varios métodos alternativos a las pruebas en animales que combinan biotecnología, modelos computacionales y fisiología humana más cercana.

Modelos “en chip” y órganos bioartificiales

“Órganos‑en‑chip” small chips con células humanas que imitan órganos (pulmón, hígado, riñón, etc.) y permiten probar fármacos y toxicidad sin usar animales vivos.

Organoides y tejidos 3D reconstruidos (por ejemplo, epidermis humana reconstruida como Episkin™) se usan para pruebas de irritación dérmica y cosmética.

Técnicas in vitro y celulares

Cultivos celulares humanos (líneas celulares, neuronas, hepatocitos) para evaluar toxicidad, actividad farmacológica o neurotoxicidad de pesticidas y contaminantes.

Tejidos de suero animal o restos de sacrificio (por ejemplo, córneas bovinas en el test BCOP) para estudiar irritación ocular como alternativa a pruebas en conejos.

Modelos computacionales e IA

Métodos in silico: simulaciones por ordenador, modelos de predicción de toxicidad y diseño de fármacos que reducen la necesidad de pruebas iniciales en animales.

Uso de big data y bioinformática para analizar bases de datos de toxicidad, expresión génica y efectos adversos, minimizando el número de animales requeridos.

Plataformas de simulación y educación

Maniquíes de alta fidelidad, realidad virtual y simuladores de fisiología humana para formación médica, cirugía y tests iniciales sin animales.

Ensayos clínicos tempranos y estudios en voluntarios humanos, complementados con estos modelos, para reemplazar la observación de efectos en especies no humanas.

Estos métodos se usan hoy en regulación de cosméticos, toxicología, farmacología y enseñanza, y la tendencia es que cada vez sustituyan más los experimentos en animales.

También te puede interesar:

· Errores comunes que cometen las personas que toman medicamentos para bajar de peso

· El auge de los productos de cuidado de la piel a base de animales: sebo de res y esperma de salmón

· Desde esperma de salmón hasta excremento de pájaros: extrañas rutinas de cuidado de la piel virales en redes sociales