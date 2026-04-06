Desde esperma de salmón hasta excrementos de pájaros: extrañas rutinas de cuidado de la piel que se hacen virales en redes sociales

En Corea del Sur, la Clínica You & I ha popularizado un tratamiento innovador que involucra inyecciones de fragmentos de ADN de esperma de salmón. Este procedimiento busca mejorar la textura de la piel y estimular su recuperación, aunque los datos científicos sobre su eficacia son limitados.

“El objetivo no es aumentar el volumen, como con un relleno, sino preparar la piel o bioestimularla, lo que implica favorecer un entorno dérmico más saludable y su recuperación”, explica Kyu-Ho Yi, médico estético de la clínica y profesor adjunto de la Universidad de Yonsei, recoge David Cox para BBC Future.

El concepto proviene del campo de la medicina regenerativa y la cicatrización de heridas. Se ha demostrado que “ayudan a mejorar la hidratación, la firmeza, la textura y las arrugas de la piel”, afirma Joshua Zeichner, profesor asociado de dermatología del Hospital Mount Sinai de Estados Unidos. “No está claro cómo alguien decidió probar esto como tratamiento para la piel, pero, aun así, se está utilizando”, agrega.

El auge de estas inyecciones ha sido impulsado por la moda de la K-Beauty y la adopción por parte de numerosas celebridades, generando un interés global en tratamientos de belleza poco convencionales.

Antecedentes históricos del cuidado de la piel

A lo largo de la historia, muchas prácticas inusuales han sido utilizadas en el cuidado de la piel. Desde la leche agria de Cleopatra hasta el uso de ingredientes de la medicina tradicional ―‍como el de las mujeres en Myanmar, que se aplican una pasta llamada thanaka en el rostro, elaborada con corteza de árbol molida, tanto con fines decorativos como para proteger su piel del daño solar―‍, la ciencia moderna redescubre algunos de estos remedios antiguos por sus propiedades beneficiosas.

Tratamientos contemporáneos y su eficacia

Entre las tendencias más discutidas se encuentran el “tratamiento facial de geisha”, que utiliza excrementos de ruiseñor, y las sombrías mascarillas menstruales.

Aunque algunos tratamientos, como las inyecciones de plasma abundante en plaquetas, muestran resultados positivos, otros, como las mascarillas menstruales, carecen de respaldo científico.

La evolución del cuidado de la piel indica que se deben buscar tratamientos que mejoren su salud, a través del microbioma y la adición de colágeno. A medida que se exploran nuevas soluciones, la pregunta persiste: ¿realmente superan a los tratamientos tradicionales en efectividad?

¿Qué dicen los dermatólogos?

Los expertos se muestran cautelosos respecto a la eficacia de varios tratamientos novedosos. Si bien algunos ofrecen resultados, como el aumento de la elasticidad de la piel, otros no han demostrado ser efectivos para todos los pacientes, lo que genera una variabilidad en su éxito.

La mayoría de los dermatólogos son escépticos y cautelosos con los tratamientos de belleza poco convencionales, sobre todo si se difunden solo por redes sociales y no tienen evidencia científica sólida. En muchos casos aceptan incorporar nuevos métodos solo cuando hay estudios clínicos, seguimiento a largo plazo y un perfil de seguridad bien definido.

Principales reservas de los dermatólogos

Falta de evidencia real: Muchos “tratamientos virales” (inyecciones de ADN de salmón, mascarillas con excremento de pájaro, rutinas de 10 pasos con ingredientes inusuales, etc.) no tienen ensayos clínicos robustos que demuestren su eficacia ni seguridad.

Riesgo de dañar la piel: Mecanismos agresivos, mezclas caseras de ácidos o dispositivos de “luz roja” mal usados pueden provocar irritación, reacciones alérgicas, daño de la barrera cutánea e incluso empeorar problemas como acné, rosácea o melasma.

Cuándo se muestran más abiertos

Cuando la técnica se apoya en principios biológicos conocidos (como ciertas formas de bioestimulación o luz LED) y es utilizada en la consulta por un profesional, algunos dermatólogos la ven como un buen complemento a los tratamientos tradicionales.

En general, discrepan con que la piel sea “un experimento de moda”, y recomiendan siempre valorar primero el diagnóstico, la historia clínica y el tipo de piel antes de adoptar algo fuera de lo estándar.

Precaución de usuarios y pacientes

Los pacientes deben consultar siempre con su médico sobre cualquier medicamento, hierba o suplemento que estén tomando para evitar interacciones peligrosas. Es crucial verificar la dosis, el tiempo de tratamiento y si hay restricciones como embarazo, infecciones o necesidad de vacunas previas.

Comunicación médica. Informe al médico sobre todos los fármacos actuales, incluyendo los de venta libre, y pregunte si es seguro combinarlos o si afectan la conducción. Si hay síntomas de infección como fiebre, suspenda el tratamiento temporalmente y contacte al especialista.

Manejo en casa. Almacene medicamentos fuera del alcance de niños y mascotas, use guantes para manipularlos si es quimioterapia, y siga instrucciones para descartar residuos. Verifique siempre la fecha de caducidad y el aspecto del fármaco antes de tomarlo.

Prevención de riesgos. Evite alcohol con ciertos tratamientos, no comparta medicamentos y complete el ciclo prescrito sin omitir dosis. Si recibe atención domiciliaria, entrénese en dispositivos como nebulizadores.

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