Horóscopo de hoy para Tauro del 2 mayo de 2026

En esta Luna Llena tendrás un protagonismo magnético y tus vínculos sacarán a relucir lo mejor de ti. Sin embargo, podrían surgir tensiones, ya que te atraen personas algo controladoras. Para que el amor prospere, será necesario que ambas partes pongan de sí y se encuentren en un punto vital.

Horóscopo de amor para Tauro Aun cuando no te digan siempre lo que tú quieres oír, deja que tu ser amado sepa tus planes y escucha lo que tiene que decir, cuando eres capaz de manejar la crítica, puedes realmente entender tu relación. Si eres soltero eres curioso y estas interesado en lo que otros tienen que decir, usa lo que te dicen para afianzarte a ti mismo.

Horóscopo de dinero para Tauro Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.