Miami: pronóstico del tiempo para este sábado 2 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 2 de mayo indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se esperan más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:43 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:52 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 79 grados Fahrenheit (23 y 26 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 97%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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