Pronóstico del clima en Austin para este sábado 2 de mayo

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, se esperan nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1018.0 hPa, una medición que irá constante durante el día. El Sol saldrá a las 06:47 h y el atardecer será a las 20:09 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que tendremos escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 81 grados Fahrenheit (15 y 27 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

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