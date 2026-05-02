Pronóstico del clima en Los Ángeles para este sábado 2 de mayo

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un sábado con nubes y claros durante toda la jornada. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 4 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:03 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:38 h. En total tendremos 14 horas de luz solar a lo largo de este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles tendremos más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 70 grados Fahrenheit (14 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 10% por la mañana, 21% por la tarde y 10% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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