Spirit Airlines: crisis financiera y alza del combustible obliga al cierre de operaciones

La suspensión de operaciones de Spirit Airlines se produce en medio de una crisis financiera agravada por el fuerte incremento en los precios del combustible para aviación. La combinación de falta de liquidez, intentos fallidos de rescate y el encarecimiento del petróleo por la guerra con Irán terminó por hacer insostenible su modelo de bajo costo.

Y es que este sábado 2 de mayo, la aerolínea de bajo costosuspendió de forma inmediata todas sus operacione, cancelando la totalidad de sus vuelos y activando un proceso de cierre ordenado que impacta a miles de viajeros y a cerca de 15,000 empleados.

La compañía confirmó a través de un comunciado que todos los servicios quedaron cancelados desde la madrugada y que su atención al cliente dejó de estar disponible. La empresa destacó que durante 34 años su modelo de tarifas económicas influyó en el sector, aunque no logró sostenerse ante las presiones financieras recientes.

Crisis financiera y aumento del combustible

El cierre ocurre en medio de una situación económica compleja para la aerolínea, que ya enfrentaba dificultades desde la pandemia de COVID-19. Spirit buscaba recuperarse de su segunda bancarrota en menos de un año, pero el aumento en los precios del combustible, derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, afectó de forma directa sus finanzas. Según la empresa, el alza en el costo del petróleo y otras presiones del negocio limitaron su capacidad de continuar operando sin nuevos fondos.

Falta de liquidez y negociaciones fallidas

El presidente y director ejecutivo, Dave Davis, señaló que mantener la operación requería cientos de millones de dólares adicionales en liquidez que la empresa no pudo conseguir. Las negociaciones con acreedores y el Gobierno no prosperaron, lo que llevó a la decisión final de cerrar.

Intento de rescate sin éxito

Semanas antes, en abril, Spirit había solicitado apoyo financiero al gobierno de Estados Unidos. Aunque inicialmente hubo señales positivas, las conversaciones no llegaron a un acuerdo. Incluso se planteó un paquete de $500 millones de dólares, pero no fue aprobado tras la falta de consenso con los acreedores.

¿Qué sucederá con los pasajeros que tienen boletos de Spirit?

El impacto del cierre es inmediato para los pasajeros. La aerolínea pidió a los clientes no acudir a los aeropuertos y dirigirse a su sitio web para conocer los pasos a seguir. Informó que los reembolsos para boletos comprados con tarjeta de crédito o débito serán procesados automáticamente, mientras que quienes adquirieron sus tickets a través de agencias deberán gestionar el proceso directamente con ellas.

Política de gastos y compensaciones

Spirit también aclaró que no cubrirá gastos adicionales derivados de las cancelaciones, como hospedaje o transporte, salvo en los casos en que los pasajeros cuenten con seguros de viaje.

Spirit Airlines

Qué provocó el colapso financiero de Spirit Airlines

Segunda bancarrota en menos de un año: Spirit ya venía en un proceso de reestructuración financiera sin lograr estabilizarse.

Spirit ya venía en un proceso de reestructuración financiera sin lograr estabilizarse. Falta de liquidez: la empresa necesitaba cientos de millones de dólares para continuar operando, pero no logró obtener financiamiento.

la empresa necesitaba para continuar operando, pero no logró obtener financiamiento. Fracaso de rescate financiero: no se concretó un paquete de apoyo de 500 millones de dólares propuesto en negociaciones con el gobierno y acreedores.

no se concretó un propuesto en negociaciones con el gobierno y acreedores. Bloqueo de fusión previa: en 2024 se frustró la posible venta a JetBlue , eliminando una vía clave de capitalización.

en 2024 se frustró la posible venta a , eliminando una vía clave de capitalización. Alza del combustible: el precio del petróleo y combustible de aviación se disparó tras la crisis vinculada al conflicto con Irán.

el precio del se disparó tras la crisis vinculada al conflicto con Irán. Impacto directo en costos operativos: el combustible llegó a niveles muy superiores a los proyectados, haciendo inviable el modelo de bajo costo.

el combustible llegó a niveles muy superiores a los proyectados, haciendo inviable el modelo de bajo costo. Presión inflacionaria del sector: otras aerolíneas también enfrentaban costos altos, pero Spirit fue la más afectada por su estructura de ultra bajo costo.Caída de rentabilidad postpandemia: menor demanda de vuelos económicos redujo los ingresos de la compañía desde la COVID-19.

Alcance de la cancelación masiva

La aerolínea tenía programados más de 4,000 vuelos nacionales entre el 1 y el 15 de mayo, con más de 800,000 asientos disponibles, lo que da una dimensión del alcance de la cancelación masiva. No había vuelos en el aire al momento del cierre, pero la medida afecta tanto a quienes planeaban viajar como a quienes tenían vuelos de regreso.

Impacto en la industria aérea

El contexto global también ha impactado al sector aéreo. La interrupción del suministro de petróleo y el encarecimiento del combustible han presionado a múltiples aerolíneas, especialmente a las de bajo costo.

Spirit, que basaba su modelo en tarifas económicas con servicios adicionales opcionales, ya enfrentaba una caída en la demanda tras la pandemia, cuando los viajeros comenzaron a priorizar experiencias más completas.

Posibles efectos en tarifas aéreas

La desaparición de la aerolínea, que llegó a representar hasta el 5% de los vuelos en Estados Unidos, podría tener efectos en el mercado. Especialistas del sector señalan que la reducción de competencia podría traducirse en un aumento de tarifas aéreas.

Reacción de otras aerolíneas

Tras el anuncio, varias aerolíneas como American, United, Delta, JetBlue y Southwest implementaron tarifas especiales para pasajeros afectados y comenzaron a ajustar su capacidad en rutas donde operaba Spirit. JetBlue, por ejemplo, anunció la expansión de su servicio desde Fort Lauderdale hacia nuevas ciudades.

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