Trump analiza rescate de Spirit Airlines con participación estatal de hasta 90%

La Administración de Donald Trump evalúa intervenir en la crisis de Spirit Airlines con un plan de rescate que incluiría un préstamo de $500 millones de dólares a cambio de una participación significativa del Gobierno federal, en una medida que reabre el debate sobre el papel del Estado en empresas privadas.

De acuerdo con reportes de The Wall Street Journal, NBC y The New York Times, la operación contemplaría que el Gobierno obtenga “garantías” en acciones de la aerolínea, pudiendo alcanzar hasta el 90% de participación una vez que la compañía supere su proceso de bancarrota. Las publicaciones citan fuentes cercanas a las negociaciones.

El propio Trump adelantó la posibilidad de asistencia pública en declaraciones a CNBC: “Spirit está en problemas” y “tal vez el Gobierno federal debería ayudar”, argumentando que la aerolínea sostiene alrededor de “14,000 empleos”.

Spirit, con sede en Florida, atraviesa una situación financiera crítica. La compañía se acogió nuevamente a la ley de quiebras en 2025 tras un intento fallido de reestructuración, luego de haber declarado bancarrota por primera vez en noviembre de 2024. Analistas del sector citados por Reuters señalan que la aerolínea enfrenta una “tormenta perfecta” de deuda elevada, aumento de costos operativos y una demanda volátil en el segmento de bajo costo.

The Trump admin is going to bail out Spirit Airlines with $500 million of your tax dollars but refuse to do anything to lower the cost of health insurance.



Or cost of living.

Or gas and diesel.



Those are actually going up because of Trump’s war in Iran with no end in sight.



By… — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 22, 2026

Entre los factores que han agravado su situación destaca el incremento del precio del combustible —que ha subido más de 50% desde el inicio del conflicto en Irán—, además de la presión competitiva en el mercado estadounidense. Según expertos consultados por International Air Transport Association, el sector enfrenta márgenes cada vez más estrechos pese a la recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia.

La Casa Blanca evitó confirmar directamente el rescate, pero responsabilizó a la administración de Joe Biden por bloquear en 2024 la fusión entre Spirit y JetBlue Airways, una operación que habría fortalecido la posición financiera de la low cost. “La Administración Trump continúa monitoreando la situación y la salud en general de la industria de aviación”, señaló el portavoz Kush Desai.

El eventual rescate de Spirit se inscribe en una estrategia más amplia de intervención económica por parte de la actual administración. En meses recientes, el Gobierno ha negociado participaciones en empresas clave: el fabricante de chips Intel aceptó una participación estatal del 10%, mientras que Nvidia acordó pagos al Gobierno por exportaciones de tecnología a China. Asimismo, Trump planteó una “acción de oro” en U.S. Steel como condición para su venta a Nippon Steel.

Especialistas en política económica advierten que un rescate con control accionario tan elevado sería inusual en Estados Unidos.

Por ahora, las negociaciones continúan sin confirmación oficial, pero el caso de Spirit podría convertirse en una prueba clave sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de Trump para sostener empresas estratégicas y proteger el empleo en un contexto económico incierto.

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