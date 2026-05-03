Alexa lleva años grabando todo lo que dices en casa y así puedes verlo

Hay algo que muchos usuarios de Alexa no saben, y es que cada vez que le hablas a ese pequeño dispositivo que tienes en la cocina, en la sala, o en tu habitación Amazon está guardando un registro de audio de lo que dijiste. No es ciencia ficción ni una teoría conspirativa. Es simplemente cómo funciona el sistema por defecto. La buena noticia es que puedes acceder a esas grabaciones, revisarlas e incluso eliminarlas sin necesidad de llamar a ningún técnico ni entrar a ningún menú oculto.

Lo curioso es que Alexa no graba todo el tiempo de forma continua. El dispositivo está en modo escucha pasiva, esperando que digas la palabra de activación “Alexa”, y solo en ese momento empieza a procesar y enviar el audio a los servidores de Amazon. Sin embargo, el problema real son las activaciones fantasma, esos momentos en que Alexa “cree” haber escuchado su nombre y comienza a grabar conversaciones que nunca estuvieron destinadas para ella. Hay registros de usuarios que, al revisar su historial, encontraron grabaciones de conversaciones privadas completamente ajenas al asistente.

Cómo revisar tu historial de voz desde la app de Alexa

La forma más rápida de ver qué tiene Alexa guardado sobre ti es directamente desde la aplicación en tu teléfono. El proceso es sencillo y no toma más de dos minutos.

Abre la app de Alexa en tu móvil Toca el ícono de “Más” en la esquina inferior derecha Selecciona “Configuración” Entra a “Privacidad de Alexa” Toca “Revisar historial de voz”

Ahí verás una lista cronológica de todas las interacciones que Alexa ha registrado, con la posibilidad de filtrar por fecha, por dispositivo y por perfil. Al tocar cualquier entrada, incluso tienes la opción de escuchar el audio original tal como fue captado por el micrófono del dispositivo.

La aplicación también te deja ver más que solo grabaciones de voz. Puedes revisar el historial de sonidos detectados, la actividad de los dispositivos de hogar inteligente conectados y hasta los permisos de las skills que tienes instaladas. Es decir, si tienes luces inteligentes sincronizadas con Alexa, puedes ver a qué hora se encendieron o apagaron cada día.

Cómo solicitar todos tus datos directamente a Amazon

Si quieres un informe completo y exhaustivo de todo lo que Amazon tiene guardado sobre ti, hay una vía más formal pero igual de poderosa. Amazon te permite solicitar una copia de todos tus datos, incluyendo grabaciones de voz, transcripciones y datos de uso de tus dispositivos Echo.

Sigue estos pasos desde el navegador o la app de Amazon:

Inicia sesión en tu cuenta de Amazon Ve a “Mi cuenta” Selecciona “Gestionar tus datos” Haz clic en “Solicitar tus datos” Escoge la categoría “Dispositivos Alexa y Echo” Pulsa “Enviar solicitud”

Amazon puede tardar hasta un mes en preparar y enviarte el archivo completo con todos esos datos, pero recibirás un correo de confirmación al momento de hacer la solicitud. Lo que llegas a recibir es bastante revelador. El paquete incluye grabaciones de audio, transcripciones de texto y un historial detallado de todo lo que le pediste al dispositivo. Para muchos usuarios, ver ese archivo completo es la primera vez que realmente entienden cuánta información han estado compartiendo sin darse cuenta.

Cómo evitar que Alexa siga guardando tus grabaciones

Una vez que revisas lo que hay, lo natural es querer tomar el control. Y aquí es donde Alexa te da algunas opciones interesantes. Dentro de la sección “Gestionar mis datos de Alexa” en la configuración de privacidad, puedes activar la opción de “Eliminar grabaciones automáticamente”. Esto te permite elegir un periodo de retención, ya sea tres meses, dieciocho meses o directamente no guardar nada, y el sistema se encarga del resto.

También existe un truco mucho más inmediato. Puedes decirle directamente a Alexa “Alexa, elimina lo que acabo de decir” justo después de haber dado un comando que prefieres que no quede guardado. Es una función de privacidad por voz que Amazon implementó y que muy pocos usuarios conocen o usan. Según la propia configuración del sistema, los cambios de retención de datos pueden tardar hasta 36 horas en surtir efecto.

Tener un asistente de voz en casa es extremadamente cómodo, pero la comodidad y la privacidad no siempre van de la mano si no configuras el dispositivo de manera consciente. Tomarte diez minutos para revisar tu historial y ajustar tus preferencias puede hacer una gran diferencia en cuánta información personal sigue viviendo en los servidores de Amazon a partir de hoy.

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