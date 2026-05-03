Horóscopo de hoy para Escorpio del 3 mayo de 2026

La Luna en tu signo te ofrece la posibilidad de comenzar una etapa con energías renovadas. Estarás más abierto, generoso y menos a la defensiva. Esta transformación interna no solo te ayudará a crecer, sino que también te permitirá inspirar a otros.

Horóscopo de amor para Escorpio Acepta a los demás por lo que son, no trates de cambiarlos o te quejes cuando cometen errores o cuando tienen una opinión diferente. Perder el control no es genial y después te puedes arrepentir de las cosas que dijiste. Si esta es la forma en la que te sientes, irritable y difícil, los demás quieren que regrese la calma.

Horóscopo de dinero para Escorpio ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.