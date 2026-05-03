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Horóscopo de hoy para Géminis del 3 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 3 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Es un buen momento para depurar tu organismo invirtiendo tiempo y dinero en una buena alimentación. Cuando vayas de compras, evita los alimentos con exceso de grasas, carnes y procesados. Una dieta que te limpie, nutra y potencie sumará para liberar toxinas y recuperar vitalidad.

Horóscopo de amor para Géminis

Dale apertura y calidez a tu relación, puedes resolver cualquier mal interpretación previa. Sin pensarlos los demás están dispuestos a perdonar y olvidar y es posible que tu buena fortuna tenga un efecto inspirador. Si eres soltero, estás atraído a ciertas personas que ordinariamente no te llaman tanto la tención como ahora.

Horóscopo de dinero para Géminis

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Lleno de deseo por tu pareja pero sintiéndote apático y no satisfecho. De hecho, en realidad quieres experimentar con nuevas actividades en tu vida sexual, algo extra para tu relación. Si tienes el suficiente coraje para decir lo que realmente quieres, ¡disfrutaras un genuino banquete al hacer el amor, con aperitivo y postre también!.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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