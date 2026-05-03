Olivia Wilde responde con humor a los rumores sobre su aspecto: “No estoy muerta”

La actriz y directora Olivia Wilde, de 42 años, demostró su sentido del humor después de que una foto suya se volviera viral. La imagen, capturada durante una entrevista con SFGATE en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Francisco 2026, generó comentarios en internet sobre su aspecto demacrado.

A través de las redes sociales, los internautas se preguntaron si había tomado algún medicamento para adelgazar o si estaba pasando un mal momento en su vida.

Después del revuelo, el diario Daily Mail afirmó que el cambio se debía a las secuelas de su ruptura con el cantante Harry Styles, quien hace pocos días se comprometió con la actriz Zoë Kravitz.

¿Cuál fue la respuesta de Wilde?

Lejos de tomárselo a mal, Wilde respondió de manera ingeniosa. En un video publicado el domingo 3 de mayo en su cuenta de Instagram, su hermano, Charles Cockburn, le pregunta directamente: “Olivia Wilde, ¿te importaría abordar los recientes rumores de que eres un cadáver resucitado?“

El clip incluía incluso una foto comparativa con el personaje Gollum, de “El Señor de los Anillos”. Entre risas, la actriz explicó: “Es un objetivo ojo de pez. Y lo admito, ¿es ese mi mejor ángulo? No, es una imagen sorprendente”.

Y añadió:

"No sé por qué estaba tan cerca de la cámara. No tenía por qué estarlo. Eso no es cierto. No estoy muerta". Olivia Wilde

De esta manera, la actriz decidió ponerle fin a esta discusión sobre su apariencia física.

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