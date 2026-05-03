Valle de San Gabriel rechaza construcción de centros de datos

El tema de los centros de datos ha generado una conversación que ha impulsado a muchos en la comunidad del Valle de San Gabriel a manifestarse en contra de ellos. Los organizadores de la campaña “No Data Centers en SGV” alegan que la construcción de estos centros no solo dañaría el clima, sino que también podría afectar la salud de las personas que viven a su alrededor.

El sábado por la mañana, residentes de Avocado Heights, Hacienda Heights, La Puente, El Monte, Monterey Park y más se reunieron en el parque regional Peter F. Schabarum en Rowland Heights, llamando a un alto a la construcción de un centro de datos en la ciudad de Industry, que está a solo 4 millas de muchas de las comunidades presentes.

El evento fue organizado por grupos como el Partido del Socialismo y la Liberación (PSL), la Asociación para la Preservación de la Comunidad de Puente Hills, Avocado Heights Vaqueros, SGVoices y las dos coaliciones contra los centros de datos del Valle de San Gabriel y de Monterey Park. Ese sábado llegaron más de 50 personas, con sus hijos, familiares, amigos y mascotas, llenando la entrada del parque. El público era de diferentes edades y grupos étnicos, cada uno de ellos alzando sus pancartas con mensajes contra los centros de datos.

“A todos los que están aquí, esto no es una cuestión de estados azules o rojos”, dijo Samuel Brown Vázquez, quien forma parte de la coalición llamada “No a los centros de datos en el Valle de San Gabriel” y que es miembro de los Avocado Heights Vaqueros. “En todos los rincones de Estados Unidos, la gente se está uniendo para decir: ‘Ya basta’; tenemos que poner un límite, porque si no lo hacemos la situación va a empeorar. Nuestra salud y la de sus familias están en riesgo”.

Advierten que la ciudad de Industry está bajo riesgo

Según los organizadores, la ciudad de Industry se está transformando discretamente en un centro regional de centros de datos. Hay al menos tres proyectos en fase de desarrollo. Los correos electrónicos internos a los que han tenido acceso los defensores de la comunidad revelan que el personal municipal lleva, al menos desde 2024, cortejando a los promotores de centros de datos y eliminando las barreras zonales. Los cambios zonales que se proponen ahora están pensados para garantizar que, una vez aprobado el primer centro de datos, nada impida la construcción del segundo, del tercero o del décimo.

Y desde mediados de diciembre, cuando los residentes del Valle de San Gabriel descubrieron los planes de la ciudad de Industry para transformar el Puente Hills Mall en un centro de datos, una instalación destinada a albergar grandes computadoras a menudo asociadas con la inteligencia artificial (IA), se han estado organizando para expresar su oposición y su preocupación de que este nuevo proyecto pueda generar riesgos ambientales que se extiendan a las comunidades de sus alrededores.

Samuel Brown Vázquez, de la coalición “No a los centros de datos en el Valle de San Gabriel” y miembro de los Avocado Heights Vaqueros con sus caballos Luna y Chulo. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Jorge Camarena y su hija de 9 años preparándose para unirse a otros manifestantes en la banqueta. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La gente se reúne en Rowland Heights para protestar contra la construcción de centros de datos en el valle de San Gabriel. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías son conocidos por sus fallos catastróficos. Cuando estas cosas se encienden, no solo se queman, sino que también generan enormes nubes de vapor corrosivo y letal”, dijo un residente de Hacienda Heights. “Este tipo de incidente puede producir miles de kilos de gas fluoruro de hidrógeno en cuestión de minutos. Una sustancia tóxica que causa graves daños pulmonares e insuficiencia cardíaca”.

El impacto ambiental y en la salud pública

Centros como el que la planta de almacenamiento de energía Marici Battery Energy Storage System Facility quiere construir consumen grandes cantidades de agua. Algunos de estos centros, según su tamaño, consumen alrededor de cinco millones de galones de agua diarios para evitar que las computadoras se sobrecalienten, lo que pone en riesgo de incendios las zonas cercanas.

Entre el público ese día estaba Jorge Camarena, quien asistió a la manifestación con su esposa y su hija de 9 años. Para él es una cuestión generacional: Camarena sabe exactamente cómo uno de estos centros puede afectar a él y a su familia.

Él creció en la comunidad de Florence-Firestone, donde desde los años 90 se había luchado contra la planta de reciclaje de baterías de Exide Technologies en Vernon, California. La instalación, que fundía baterías de plomo-ácido, era una importante fuente de emisiones de plomo y arsénico que afectaban a las comunidades circundantes del sureste de Los Ángeles.

“No queremos que pase aquí lo que pasó en Vernon, así que hoy estamos aquí por el futuro de nuestras familias, para garantizar que dispongan de espacios verdes donde disfrutar”, dijo Camarena. “Y, por supuesto, es una injusticia ambiental porque contaminan el aire, la tierra y el agua. Muchas de estas empresas vienen aquí a hacer su dinero mientras nuestras comunidades son las que sufren las consecuencias de estos centros”.

Aunque la planta de Exide cerró definitivamente en 2015, informes recientes del LA Times revelan que, a pesar de haberse invertido más de 700 millones de dólares a lo largo de una década, casi tres cuartas partes de las viviendas rehabilitadas en el sureste del condado de Los Ángeles siguen presentando niveles de plomo que superan los límites de seguridad establecidos en California. Una historia que nadie quiere que se repita en Industry, según quienes asistieron a la manifestación del sábado.

Alicia Villalobos, con su hija y la amiga de su hija, en la manifestación del sábado. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Alicia Villalobos, una residente de La Puente, aprendió sobre los posibles centros de datos a través de las redes sociales. Dice que, después de ver el anuncio del evento, decidió ir y llevar a su hija y a su amiga de la escuela.

“Quería enseñarle a mi hija que tiene voz y que puede usarla para luchar por lo que es justo y por su futuro”, dijo Villalobos. “No sabemos cuáles serán los riesgos para la salud dentro de unos años si esto se realiza; y aunque espero seguir aquí dentro de veinte años, mi hija es la que sí va a estar aquí, así que me preocupa su futuro y el de sus hijos”.

Manifestaciones como las del sábado se han realizado en varias ciudades y estados. Ese día, después de aprender de los organizadores, la gente se dirigió a la banqueta, donde alzaba sus carteles mientras los carros pitaban en apoyo. Vázquez, quien ha sido uno de los líderes en movilizar a la comunidad, dice que no pierde la esperanza de que puedan lograr detener la posible construcción.

“No hay nada que no se pueda combatir; eso significa que tenemos que exigir nuevas leyes y protecciones y alzar la voz”, dijo Vázquez. “Salgan a votar y exijan a sus representantes que no hagan contratos con estos centros, que solo tienen en mente hacer dinero, no el bienestar de la comunidad”.

Sigue leyendo:

– L.A. Metro inaugura 187 hogares orientados al transporte público en East Hollywood

– Gente de habla hispana queda fuera de la discusión por planta de energía en Industry

– Tribunal Superior de Los Ángeles implementa programa piloto para casos de desalojo