Horóscopo de hoy para Tauro del 4 mayo de 2026

Hay algo que vienes arrastrando hace tiempo, y ahora sí te toca mirarlo de frente. Sin vueltas, con coraje. Ahí está la clave. Cuando lo reconozcas, empieza a resolverse. Y con paciencia, vas a sentir cómo algo adentro tuyo se depura y te devuelve una fuerza más auténtica.

Horóscopo de amor para Tauro Recibes propuestas, se abierto en cuanto a aceptarlas. Si tu ser amado te sugiere algo extraño, trata de acomodarte a sus deseos. Si eres soltero puedes tener sugerencias sorpresivas de personas que conocerás. Confía en tu intuición para decidir si lo que se propone es lo que tú necesitas y descubre un lado totalmente nuevo de ti mismo.

Horóscopo de dinero para Tauro Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.