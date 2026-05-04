Horóscopo de hoy para Virgo del 4 mayo de 2026

Podrías ocuparte de recursos compartidos con tu familia o realizar un trámite vinculado a una herencia o sucesión. Aunque sea una experiencia intensa, te permitirá afirmar tus raíces. Tu clan se vuelve sostén, aportando guía, confianza y protección para afrontar lo que surja.

Horóscopo de amor para Virgo Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Virgo Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.