Apps de remesas: hallazgos sobre costos, transparencia y privacidad





Aplicaciones móviles como MoneyGram, Remitly, Western Union, Wise y Xoom han hecho que enviar dinero a familiares y seres queridos en otros países sea mucho más fácil, pero también pueden exponer a los usuarios a ciertos riesgos.

Las evaluaciones de CR a cinco aplicaciones encontraron problemas como costos elevados, cargos ocultos y falta de protecciones para la privacidad de los datos. En general, Wise y Remitly obtuvieron las calificaciones más altas.

By Bruce Gil

De niños, mi hermana menor y yo acompañábamos a nuestro papá a una sucursal local de Western Union, ubicada en concurrido centro comercial en North Las Vegas, entre un supermercado mexicano y la barbería donde yo solía cortarme el pelo.

Íbamos al menos una vez al mes, casi siempre los domingos. Mi hermana y yo jugábamos en la sala de espera, pidiéndole monedas para comprar dulces en las máquinas expendedoras, mientras mi papá le pedía al empleado que enviará dinero a su familia en su estado natal de Michoacán, en el centro de México.

A veces le enviaba $100 a mi abuela para que comprara despensa. Otras veces le enviaba dinero a una prima para ayudarla con la colegiatura de su hijo.

Con el tiempo, mi hermana y yo dejamos de ir a estos viajes. Pero esos pequeños envíos mensuales, conocidos como remesas, siguieron. Hoy en día, mi papá ya no va a esa sucursal de Western Union, que con el tiempo cerró. En su lugar, como millones de inmigrantes en Estados Unidos, envía el dinero desde donde esté, usando una aplicación en su celular.

Mi padre no es el único. A nivel mundial, alrededor de 200 millones de migrantes envían dinero a sus países de origen cada año para apoyar a cerca de 800 millones de familiares, según las Naciones Unidas. Además, una encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports (PDF) realizada en abril de 2025 encontró que el 12% de las personas adultas en Estados Unidos había enviado dinero al extranjero en el año anterior.

La cantidad de dinero involucrada es enorme y sigue creciendo: las Naciones Unidas indica que, en la última década, los migrantes enviaron cerca de $5 billones a países de ingresos bajos y medios, y calcula que se enviarán otros $4.4 billones para 2030. Además, las remesas desde Estados Unidos superan el gasto en ayuda al exterior del país en muchos años, incluso antes de las reducciones de ayuda de la administración actual.

Estos fondos suelen cubrir necesidades muy básicas, “desde vivienda hasta atención médica y educación” explica Sonia Lin, directora legal de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del gobernador de Maryland y ex asesora principal de políticas en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

Una parte cada vez mayor de esos fondos se envía a través de aplicaciones en el celular, por la misma razón por la que recurrimos a muchas tecnologías nuevas: la comodidad. Las apps de remesas no solo permiten enviar dinero desde prácticamente cualquier lugar a más de 200 países en todo el mundo. Al usar una aplicación en el teléfono inteligente, no necesitas una cuenta bancaria, ni una computadora, ni siquiera acceso directo al Internet para enviar dinero, señala Abel Nuñez, director ejecutivo del Central American Resource Center, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. (Según la encuesta de Consumer Reports, el 40% de quienes envían remesas desde Estados Unidos lo hacen a través de apps).

Sin embargo, esa comodidad no siempre viene acompañada de costos más bajos— o incluso de precios claros. Y en muchos casos, las apps de remesas han expuesto a los consumidores a nuevos riesgos, incluyendo la falta de transparencia en las tarifas y otros cargos, así como la recopilación excesiva y el intercambio de datos personales.

Por estas razones, CR se propuso evaluar y calificar cinco de las principales aplicaciones de remesas—Wise, Western Union, MoneyGram, Xoom y Remitly—utilizando su Marco de Finanzas Digitales Justas, que toma en cuenta factores como la seguridad, la transparencia, la privacidad y la inclusión.

Lo que encontraron las evaluaciones de CR

El análisis de Consumer Reports se concentro específicamente en cómo cada app gestionaba las transferencias de dinero a cuatro países que reciben grandes cantidades de remesas desde Estados Unidos: India, México, Nigeria y Filipinas. Los investigadores revisaron las políticas de privacidad, los términos de servicio y las interfaces de usuario de las apps, y también realizaron pruebas con usuarios. Las pruebas con usuarios incluyeron el análisis de transacciones: los usuarios enviaron dinero para recopilar recibos, confirmar los tiempos de entrega e identificar discrepancias, y compararon las cotizaciones previas a la transacción con los costos totales reales, las comisiones y los tipos de cambio. Estas evaluaciones se completaron en septiembre de 2025.

En general, Wise y Remitly obtuvieron las calificaciones más altas. MoneyGram ocupó el último lugar, con puntuaciones relativamente bajas en privacidad y seguridad. (MoneyGram no respondió a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos).

A continuación encontrarás la tabla completa de calificaciones, seguida de un análisis más detallado de dos de los hallazgos más importantes del estudio.

Falta de transparencia en los costos

Uno de los hallazgos principales de la evaluación de CR es que puede ser difícil para los usuarios saber cuál es el costo real de enviar dinero.

Por ejemplo, algunas apps varían el tipo de cambio según cómo se entregue el dinero, ya sea mediante depósito en el banco, un retiro en efectivo en una sucursal física, o una transferencia a una billetera digital, pero estas diferencias no son claras ni fáciles de encontrar. Además, algunas empresas anuncian comisiones bajas o incluso sin costo, pero esconden cargos adicionales al aplicar tipos de cambio menos favorables.

Esto es especialmente problemático porque las remesas suelen ser pequeñas y se envían con frecuencia, por lo que incluso comisiones o recargos modestos en el tipo de cambio pueden acumularse y reducir significativamente la cantidad recibida con el tiempo. Según la encuesta representativa a nivel nacional de CR, la mayoría de los usuarios de apps de remesas envió menos de $200 por transferencia. La mayoría también envía dinero varias veces al año, y casi la mitad— 46% —lo hace al menos una vez al mes. A nivel mundial, el costo promedio de enviar remesas es del 6.5% del dinero enviado, de acuerdo con el World Bank. Además, una investigación encargada por Wise encontró que, en 2023, los recargos por tipo de cambio en transacciones financieras internacionales, incluidas las remesas, les costaron a los estadounidenses $5.8 mil millones.

La parte de las remesas que llega a los destinatarios se vió aún más reducida por la ley federal de conciliación presupuestaria conocida popularmente como la One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio de 2025, que comenzó a imponer un impuesto del 1% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a otros países cuando se pagan en efectivo, con cheques de caja o con giros postales. Este impuesto entró en vigor el 1 de enero del 2026, después de que se recopilaran los datos para el estudio de CR.

La evaluación de Consumer Reports mostró lo complejos que pueden ser las comisiones y otros costos al enviar dinero. Por ejemplo, comparó cómo Wise y Western Union gestionaron una transferencia de $200 desde Estados Unidos a México. Wise cobró una comisión de $2.47 por una transferencia de banco a banco, y el destinatario recibió el equivalente a unos $197 en pesos mexicanos. Western Union, en cambio, cobró una comisión menor, de $1.99, pero utilizó un tipo de cambio menos favorable, por lo que el destinatario recibió aproximadamente $195. En otras palabras, a pesar de la comisión inicial más baja, la transferencia de Western Union terminó entregando menos dinero.

“Los tipos de cambio pueden variar según las condiciones del mercado, el país al que envías dinero, el método de pago y la opción de entrega, lo que puede afectar a la cantidad final que recibe el destinatario, incluso cuando las tarifas iniciales son más bajas”, le dijo Western Union a CR en un correo electrónico cuando se le preguntó sobre esta comparación de precios. La compañía añadió que seguirá invirtiendo en su experiencia digital para que los precios sean más fáciles de entender.

“Cuando las apps no explican claramente cómo varían los tipos de cambio según la opción de entrega, o cuánto del costo total está incluido en el propio tipo de cambio, es posible que los consumidores no se den cuenta de que están pagando más de lo esperado”, señala Chuck Bell, defensor de políticas de CR. “Las apps deberían revelar de antemano el costo total de la transferencia, incluidas todas las tarifas obligatorias, y mostrar claramente la cantidad neta que recibirá el destinatario una vez que se complete la transferencia.”

Lo complejo de estos costos también dificulta que los usuarios comparen precios.

Para determinar qué apps son más transparentes con los precios, CR analizó cómo mostraban las comisiones y los tipos de cambio a lo largo de todo el proceso de la transacción. Wise obtuvo la puntuación más alta en transparencia por revelar claramente el costo total de cada método de envío. Al enviar $200 a México, Wise muestra la cantidad en pesos mexicanos que recibirá el destinatario, junto con el tipo de cambio que se está aplicando. Este tipo de cambio se mantiene igual en las distintas opciones disponibles para enviar dinero, mientras que las comisiones varían y se muestran de forma clara. Según los precios de Wise en marzo de 2026, el método más económico fue enviar dinero de una cuenta de Wise a otra, con un costo de $1.78, seguido de vincular una cuenta bancaria, con un costo de $2.47. Usar una tarjeta de débito costó $4.59, y una tarjeta de crédito fue la opción más cara, con $14.39.

Otras apps fueron menos claras. Xoom requería que los usuarios hicieran clic en un enlace separado para ver las comisiones por retiro de efectivo, y sus tipos de cambio variaban según la método de entrega. Remitly permitía ver el desglose completo de las comisiones en la mayoría de las rutas de envío que analizó CR, pero no eran completamente visibles hasta el final de la transacción, cuando se enviaba dinero a Nigeria.

Por su parte, PayPal le dijo a CR en un correo electrónico que diseñó la experiencia de usuario de Xoom para que sea “intuitiva, fácil de usar e informativa”, con el fin de asegurar que los consumidores estén informados desde el inicio del proceso de la transacción. Cuando CR le señaló su flujo de transacción para el corredor de Nigeria, un portavoz de Remitly respondió por correo electrónico: “Esa no es la experiencia que queremos que tengan los clientes, y estamos trabajando activamente para corregirlo.”

“No creo que sea razonable que el consumidor tenga que sentarse a hacer todos estos cálculos para encontrar la mejor opción”, dice Santiago Sueiro, analista senior de políticas en UnidosUS, una de las organizaciones de derechos civiles latinos más grandes y antiguas en Estados Unidos. “La responsabilidad de mostrar con claridad los costos totales debería recaer en las empresas, y los reguladores deberían hacerlo cumplir”.

En 2023, una coalición de organizaciones de derechos civiles y defensores de los consumidores, entre ellas el National Consumer Law Center y UnidosUS, instó a la Consumer Financial Protection Bureau a hacer que los costos fueran más transparentes. Pidieron a la agencia que exija la divulgación completa del “costo total”, que incluya todas las comisiones y los márgenes del tipo de cambio en una sola cifra desde el inicio. (La CFPB no respondió a una solicitud de comentarios de CR sobre esta propuesta.)

Preocupaciones sobre la privacidad

Otro hallazgo clave de la evaluación de CR es que las cinco aplicaciones recopilan y comparten grandes cantidades de datos de los usuarios para fines comerciales y de marketing, mientras que ofrecen un control limitado sobre cómo se puede utilizar esa información.

La privacidad es especialmente importante en este contexto, ya que las aplicaciones gestionan una amplia variedad de información personal y financiera sensible.

Abigail Kunkler, una becaria de derecho del Electronic Privacy Information Center señala que los datos que las personas proporcionan a estos servicios pueden ser extensos: más allá de información básica como nombre, dirección y número de teléfono, pueden incluir copias de identificaciones oficiales, datos de ubicación, datos biométricos y registros que muestran a dónde se envía el dinero y a quién. En conjunto, explica, esta información puede utilizarse para “construir una visión bastante completa de la vida de una persona.”

CR evaluó la privacidad de cada app con base en varios factores clave. Entre ellos, si las apps solo recopilan, usan y comparten los datos necesarios para ofrecer sus servicios. También analizó si obtienen ingresos al vender datos de los usuarios, y si los usuarios pueden acceder a su información, saber con quién se comparte y eliminarla.

Wise, Xoom y Remitly obtuvieron las calificaciones más altas en privacidad, mientras que Western Union y MoneyGram quedaron en los últimos lugares. (Como se señaló, MoneyGram no respondió a la solicitud de comentarios de CR).

CR también encontró que ninguna de las políticas de privacidad de las empresas incluye protecciones lo suficientemente fuertes que limiten cómo se puede compartir la información de los usuarios en respuesta a las solicitudes generales del gobierno o de las autoridades.

Dicho esto, Wise, Western Union y Remitly obtuvieron las mejores calificaciones por contar con políticas de privacidad significativas (un subcriterio dentro del proceso más amplio de evaluación de privacidad). Cada una indica que puede compartir datos de los usuarios para cumplir con la ley o con solicitudes del gobierno, pero señala que esto requeriría prueba de autoridad legal, como una orden judicial, una orden de registro o una citación.

MoneyGram volvió a recibir la calificación más baja. Su política utiliza un lenguaje relativamente vago, señalando que puede compartir información de usuarios si debe cumplir con “cualquier orden judicial, ley o proceso legal”, incluidas solicitudes del gobierno o de autoridades regulatorias.

“Eso es extremadamente preocupante. Queremos que las personas tengan claridad sobre qué información se recopila y qué se comparte”, dice Sueiro de UnidosUS, quien añade que debería haber “límites estrictos” sobre cómo se comparte la información de los usuarios con las autoridades.

De hecho, los defensores de CR están instando a las empresas a fortalecer sus políticas de privacidad y a comprometerse a compartir datos de los usuarios con las autoridades o el gobierno únicamente cuando sea legalmente obligatorio, por ejemplo, en respuesta a una citación judicial válida vinculada a una investigación penal, una orden judicial o una orden de registro que demuestre causa probable. Las empresas también deberían notificar a los usuarios antes de cualquier divulgación, salvo que la ley lo prohíba.

Estas preocupaciones no son exageradas. En 2022, el senador Ron Wyden reveló que Homeland Security Investigations, el brazo de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), había recopilado grandes volúmenes de registros de empresas internacionales de transferencia de dinero correspondientes a transacciones superiores a $500. Estos registros podían consultarse a través de una base de datos administrada por el Transaction Record Analysis Center (TRAC), una organización sin fines de lucro creada en el 2014 como parte de un acuerdo entre la oficina del fiscal general de Arizona y Western Union.

Documentos obtenidos posteriormente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) mostraron la magnitud de la recopilación de datos. Para 2021, TRAC tenía alrededor de 145 millones de registros de transacciones provenientes de 28 empresas, con más de 600 agencias de seguridad con acceso. La base de datos ha seguido creciendo y ahora contiene más de 300 millones de registros.

Aunque TRAC se creó para apoyar investigaciones sobre el lavado de dinero y otros delitos financieros, reportes de los últimos años sugieren que los registros de remesas también se han utilizado en acciones de control migratorio. En respuesta, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, declaró en 2025 que los agentes de Enforcement and Removal Operations de ICE ya no tendrían acceso a la base de datos y que se estaban implementando nuevas salvaguardas para evitar su uso en la aplicación de leyes migratorias. Sin embargo, esta restricción no incluía a los agentes de Homeland Security Investigations de ICE.

CR preguntó a las empresas de apps de remesas sobre TRAC.

“Western Union está comprometida con la protección de los datos personales de sus clientes, al mismo tiempo que cumple con sus obligaciones legales. Sin embargo, como política, no comentamos sobre investigaciones específicas de las autoridades ni sobre asuntos legales pendientes”, Western Union le dijo a CR. Remitly afrimó que no ha proporcionado voluntariamente datos masivos de transacciones de sus clientes a TRAC, Homeland Security Investigations ni a programas similares y que no comparte datos de clientes con entidades gubernamentales salvo cuando lo exige la ley. Las otras empresas no respondieron o declinaron abordar el tema.

Kunkler advierte que bases de datos como TRAC pueden ir más allá de su propósito original, a través de lo que ella llama una ampliación progresiva del uso (function creep). “Tienes una herramienta que se supone debe usarse de una manera específica, pero con el tiempo los usos permitidos de esa herramienta se van ampliando, y terminan recopilando más información de la que se pretendía”, explica.

Debido a que el uso de apps de remesas a menudo es inevitable, Kunkler sostiene que se necesitan leyes de privacidad más estrictas, especialmente aquellas que hagan cumplir el principio de minimización de datos, es decir, que las empresas solo deben recopilar, procesar y conservar los datos personales necesarios para ofrecer el servicio que solicita el cliente. “Porque no puedes vender lo que no tienes. No puede haber una filtración de datos de información que no tienes”, explica.

Cómo optar por no compartir datos no necesarios

Algunas (pero no todas) de las apps de remesas evaluadas permiten a los usuarios optar por no recibir publicidad personalizada o por no compartir datos no necesarios. Sin embargo, incluso cuando estas opciones existen, pueden ser difíciles de encontrar. Aquí te explicamos cómo ajustar esa configuración.

MoneyGram

Los usuarios de MoneyGram pueden hacer clic en el ícono de perfil en la esquina superior izquierda de la app y luego seleccionar “Settings”. Desde ahí, pueden optar por no recibir ofertas especiales y promociones por mensaje de texto o correo electrónico.

Remitly

La evaluación de CR encontró que la configuración de privacidad de Remitly es la más fácil de encontrar. Una vez que inician sesión, los usuarios pueden hacer clic en “Manage” en la parte inferior de la pantalla y luego desplazarse hasta “Privacy choices”, dónde pueden desactivar las cookies no necesarias y la publicidad personalizada.

Western Union

En la app de Western Union, los usuarios pueden seleccionar el botón de menú en la esquina superior derecha de la pantalla y luego desplazarse hacia abajo hasta ver la opción “Settings”. En la pantalla de “Settings” pueden seleccionar la opción para administrar las cookies y desactivar todas las cookies no esenciales.

También pueden desactivar la publicidad dirigida seleccionando el botón de menú y desplazándose hacia abajo hasta “Profile”. Desde ahí, deben tocar “Contact preferences” y desmarcar “Share my information”.

Wise

Wise ofrece algunos controles de privacidad (como la configuración de visibilidad “discoverability settings”) y ciertas opciones para ejercer derechos sobre los datos, pero sus materiales no describen una opción general para dejar de compartir todos los datos.

Xoom

Debido a que Xoom es una subsidiaria de PayPal, los usuarios gestionan la configuración de privacidad a través de la app de PayPal. Una vez que inician sesión, deben seleccionar el ícono de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla y luego seleccionar “Settings” debajo de su nombre. Desde ahí, deben hacer clic en “Data and privacy” y luego desactivar “Personalized shopping” y “Personalized ads.”

Opciones de idioma limitadas

CR también analizó si estas apps y su información sobre sus políticas están disponibles en varios idiomas, y encontró que la mayoría se queda corta en algunos aspectos. Las cinco apps pueden usarse en español, pero solo Remitly ofrece soporte en los idiomas principales en los cuatro países que analizó CR, incluidos hindi y filipino. Ninguna otra de las aplicaciones ofrece idiomas adicionales más allá del inglés y el español entre las evaluadas por CR.

Dado los problemas de privacidad asociados con las apps de remesas, también es importante que las políticas de privacidad y los términos de servicio estén disponibles en los idiomas principales que hablan y leen sus usuarios. Remitly también sobresale por ofrecer su política de privacidad y sus términos de servicio en los cuatro idiomas principales. Western Union y Xoom son las únicas otras apps que ofrecían sus términos de servicio en español. MoneyGram ofrece su política de privacidad en español y filipino, pero sus términos de servicio estaban disponibles solo en inglés. Y aunque la app de Wise puede usarse en español, sus términos de servicio estaban disponibles únicamente en inglés.

Western Union señaló que ofrece servicio en decenas de idiomas a través de sus plataformas digitales y en la comunicación que mantiene con sus clientes, mientras que PayPal indicó que la experiencia completa de usuario de Xoom, incluyendo documentos legales, está disponible en más de 15 idiomas.

El costo de la comodidad

Núñez, del Central American Resource Center, dice que cuando los consumidores eligen un servicio o una app de remesas, la comodidad para quien recibe el dinero a veces pesa más que las preocupaciones sobre el costo y la privacidad.

“La empresa que eligen tiene menos que ver con la persona en Estados Unidos y más con quien recibe el dinero”, explica Núñez. Por ejemplo, dice, si la abuela del usuario está acostumbrada a ir por sus remesas en una sucursal local de Western Union, es probable que esa sea la empresa que utilicen. Y aunque una transferencia de banco sea la opción más económica, puede no ser una opción si quien envía o recibe el dinero no tiene una cuenta de banco.

Las cinco apps ofrecen múltiples formas de enviar y recibir dinero, incluyendo el retiro en efectivo. Además, todas obtuvieron calificaciones relativamente buenas en experiencia de usuario y atención al cliente.

Sin embargo, muchos usuarios suelen seguir usando un servicio incluso si les preocupa el costo y la privacidad, señalan los defensores de los consumidores, razón por la cual se necesitan regulaciones más estrictas para todo el sector. “Para muchas personas que dependen de estas apps, usarlas es inevitable. Tienen que mantener a su familia”, dice Kunkler. “La gente merece más”.

Lin, directora legal de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del gobernador de Maryland, coincide. “Creo que la industria puede hacer más para comprender mejor a esta comunidad, atenderla y responder mejor a sus necesidades”, dice. “También es importante que los reguladores comprendan a esta comunidad.”

Lo que está en juego es mucho. Núñez señala que no es raro que los inmigrantes reduzcan sus propios gastos para poder enviar dinero a sus seres queridos. “Eso no es negociable para ellos”, explica. “Parte de la razón por la que vinieron a este país fue precisamente para apoyar a su familia.”

De hecho, Martha Enriquez, una trabajadora agrícola jubilada de 58 años en California, es originaria de México, pero ha vivido en Estados Unidos durante más de 40 años. Dice que ella envía dinero siempre que puede para ayudar a dos de sus hermanos que viven en México y tienen diabetes.

“A veces tengo que dejar de comprar comida u otras cosas para poder enviarles dinero. Pero si están enfermos, ¿qué puedo hacer?”, dice Enriquez, quien expresó su frustración por el costo de enviar dinero. “Hago sacrificios y a veces me quedo sin dinero. Pero ni modo, son familia. Tenemos que ayudarnos.”

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