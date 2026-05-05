Cameron Diaz se convierte en madre por tercera ocasión a los 53 años

La actriz Cameron Diaz, de 53 años, y el músico Benji Madden, de 47, han recibido con emoción a un nuevo integrante en su familia. En un inesperado anuncio, la pareja dio a conocer la llegada de su tercer hijo juntos, un pequeño de nombre Nautas Madden.

La mañana del pasado 4 de mayo, el vocalista del grupo Good Charlotte reapareció en su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje en el que compartió detalles sobre el nacimiento Nautas, así como de su nueva vida como una familia de cinco.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, escribió el cantante al inicio de su mensaje.

En la misma publicación, que destacó por incluir la imagen de un barco pirata adornado con el nombre del recién nacido, el esposo de Cameron Diaz reveló cómo han vivido el proceso de adaptación con sus hijos tras integrar un nuevo miembro en su familia.

“Amamos la vida con nuestra familia: nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos!”, concluyó el compositor desde su perfil en Instagram.

De esta manera, la pareja sorprende al público contando detalles de su vida familiar, una estrategia poco usual en su historia de amor. Y es que si bien ambos pertenecen a la escena del entretenimiento, se han mantenido al margen de compartir imágenes familiares o hablar sobre sus hijos en entrevistas.

Sin embargo, Cameron Diaz no ha dudado en mostrarse sincera sobre su experiencia con la maternidad, especialmente tras debutar en ella a “edad tardía”. “Las mujeres que tienen hijos son, literalmente, 20 años más jóvenes y es interesante porque no tengo esa edad”, declaró para BBC Radio en 2022.

Pese a los retos que este rol ha traído consigo, la protagonista de “The Holiday” lo disfruta al máximo: “Se siente más que afortunada (…) Cameron quiso ser madre durante años”, reveló una fuente cercana a la revista People.

Las respuestas a esta inesperada noticia se dieron de forma inmediata desde diversas plataformas digitales. Miles de fanáticos de la histrionisa y el músico los llenaron de felicitaciones por la llegada de su tercer bebé.

“¡Felicidades @benjaminmadden y @camerondiaz gente absolutamente maravillosa! Tan, tan feliz por vosotros dos”; “Bienvenido al mundo pequeño amigo” y “¡¡La mejor noticia!!! ¡No podría estar más feliz por ti y tu hermosa familia!”, son algunas de las muestras de cariño registradas en redes.

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