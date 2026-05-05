Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 5 de mayo en México y los principales países
Sigue en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y comprueba cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este martes 5 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.37 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.05 y 17.05 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.37 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.56 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar vuelve a su línea habitual que es cotizar en verde. Luego de permanecer ayer sin cambios, hoy se promedió a 452.05 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 59.39 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.37 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.56 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 452.05 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 59.39 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.